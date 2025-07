Así es el hotel de lujo y 'country club' en el que Eve, la hija de Steve Jobs, celebra su millonaria boda en la campiña inglesa

Este fin de semana, la campiña inglesa vuelve a convertirse en escenario de una boda de alto perfil. Esta vez, los protagonistas son Eve Jobs (28), hija del legendario fundador de Apple, y su prometido, el jinete olímpico Harry Charles (28), se darán el 'sí, quiero' en uno de los enclaves más exclusivos del Reino Unido.

Según el Daily Mail, aún no está confirmado dónde será la ceremonia. Sí se sabe que gran parte de los invitados se alojarán en Soho Farmhouse, el refugio favorito de la jet set internacional, en Oxfordshire. Por su parte, la celebración tendrá lugar en Estelle Manor, un club de campo y hotel boutique de lujo situado en Eynsham Hall, muy cerca de los idílicos Cotswolds.

Ambos establecimientos, en medio de los idílicos paisajes de los Cotswolds, en el corazón rural de Inglaterra, congregarán a millonarios y destacadas personalidades de todo el mundo. Desde la exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris (60), íntima amiga de la madre de Eve, Laurene Powell-Jobs (61); o Jessica Springsteen, hija del cantante Bruce Springsteen (75).

Cabe destacar dónde pernoctarán, según la prensa bitánica, algunos de los seres queridos de Eve Jones y su prometido. Un exclusivo complejo privado rodeado de praderas, bosques centenarios y el poderoso encanto del campo inglés.

El Soho Farmhouse es uno de los enclaves más codiciados del grupo Soho House, un club privado que nació en Londres y que ha sabido expandirse a destinos tan diversos como Nueva York, Barcelona o Estambul.

Dos hoteles de lujo rural

Este lugar, considerado el santuario favorito de la alta sociedad, es donde las celebrities, los royals discretos y las it girls de espíritu eco-chic celebran sus ocasiones especiales.Prueba de ello es que la propia Meghan Markle (43) celebró su despedida de soltera antes de su boda con el príncipe Harry (40).

La finca, de ambiente country club y próxima a los pueblos de Chipping Norton y Great Tew, combina el espíritu relajado del campo inglés con el diseño más cuidado y un servicio de lujo, pero sin estridencias.

Ubicado junto a los pueblos de Chipping Norton y Great Tew, Soho Farmhouse se extiende en un campo verde y bucólico. Instagram

A lo largo de 40 hectáreas de campo verde y bucólico, el espacio no es solo un alojamiento rural de lujo: es un universo propio donde se mezclan gastronomía orgánica, bienestar cinco estrellas y actividades al aire libre pensadas hasta el último detalle.

Aquí hay cabañas de madera con chimenea, establos, y una zona de recreo, e, Soho Health Club, con spa, un gimnasio con tecnología de última generación, piscina de exterior y clases al aire libre.

Pero hay más: también disponen de un restaurante orgánico, cine al aire libre y hasta su propio pub rural. Todo ello decorado con un estilo campestre moderno, donde los muebles vintage se mezclan con detalles de diseño nórdico, textiles naturales y flores silvestres frescas. Es como si el romanticismo campestre british hubiera pasado por Pinterest… y tuviera presupuesto ilimitado.

El recinto cuenta con 114 habitaciones y cabañas, todas decoradas con estilo rústico-moderno. ¿El extra? Algunas tienen chimenea, bañera al aire libre y hasta su propio embarcadero para sumergirse directamente en el Lazy Lake, el lago navegable del recinto, donde también hay jacuzzis y embaraciones de paseo.

Hasta aquí, el resumen de lo que será el hotel que reciba a los allegados de Eve Jobs. Pero el lugar elegido para el banquete y la fiesta posterior es algo distinto. Se trata de Estelle Manor, una mansión catalogada como Grado II, rodeado por un mar verde de más de 3.000 acres de jardines, parques y bosques.

Situado a solo 13 kilómetros de Oxford y a menos de hora y media de Londres, no es solo un hotel: es una experiencia de alta gama que mezcla historia y todas las comodidades contemporáneas.

Este hotel-palacio cuenta con 108 habitaciones y suites distribuidas entre la señorial Manor House, un precioso jardín amurallado, los establos reformados y un conjunto de cabañas y casas privadas para quienes buscan una experiencia aún más reservada.

Lo que hace especial a Estelle Manor, y lo que probablemente haya conquistado a Eve y Harry, es la capacidad del establecimiento para ofrecer privacidad total sin renunciar al glamour.

Aquí no hay paparazzi. No hay turistas curiosos. El acceso es solo para socios o, como en este caso, invitados muy concretos. Por tanto, queda garantizado el máximo objetivo de los novios: blindar la seguridad y evitar ser vistos.

La finca, por supuesto, tiene licencia para celebrar ceremonias civiles y religiosas, y dispone de múltiples espacios para banquetes: desde el granero principal, perfecto para una cena bajo luces cálidas y largas mesas de madera, hasta zonas exteriores que permiten montar un altar con vistas al lago o una fiesta nocturna bajo las estrellas.

En este exclusivo hotel cada espacio ha sido diseñado al detalle, con una estética que fusiona mobiliario vintage de los años 30, madera noble, chimeneas, lámparas de araña y un gusto exquisito por el confort actual. El resultado: un ambiente cálido, elegante y con ese inconfundible aroma a tradición británica reinventada.

Además, todo se organiza al milímetro para que la experiencia sea perfecta: desde carritos eléctricos para moverse por el recinto hasta cestas de bienvenida personalizadas en cada habitación.

Aunque el alojamiento ya es una experiencia en sí misma, Estelle Manor brilla especialmente por su propuesta gastronómica: cuatro restaurantes de cocina internacional y de autor. Desde The Brasserie, perfecto para todo el día, hasta The Billiards Room, especializado en alta cocina china, o The Armory, con una carta japonesa, pasando por el acogedor Glasshouse, donde se sirven pizzas al horno y productos de temporada.

Ahora bien, si hay algo excepcional en Estelle Manor es el Eynsham Baths, un espectacular spa de 3.000 metros cuadrados inspirado en las termas romanas de Bath.

Este recinto ofrece un completo circuito de aguas termales, piscina cubierta, cinco piscinas adicionales, sauna, 10 cabinas de tratamiento y terrazas exteriores para relajarse al sol.

A ello habría que sumar el moderno club de fitness, pistas de tenis y pádel, y un club infantil para los más pequeños. Nada con los que los seres queridos y amigos de Eve Jobs y Harry Charles no estén a la altura de las circunstancias.

Una boda digna de portada

Eve Jobs, una de las tres hijas que tuvo Steve Jobs con Laurene Powell-Jobs, considerada una de las mujeres más ricas de Estados Unidos y cuya fortuna, según Forbes, se estima en 15.600 millones de dólares.

Tiene tres hermanos: Reed Paul Jobs (33), que trabaja como directiva en el sector de la salud; Erin Sienna (29), arquitecta y diseñadora; ambas fruto de la relación del magnate con Powell-Jobs; y Lisa Brennan-Jobs (47), nacida de su romance con la escritora y pintora Chrisann Brennan (70).

Eve Jobs, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

A pesar de pertenecer a una de las familias más influyentes del planeta, la joven ha sabido mantenerse alejada de los foco. Estudió en la Universidad de Stanford, pero ha dirigido su carrera en el mundo de la moda (ha desfilado para firmas de alta costura como Luis Vuitton o la firma francesa Coperni.

Fue precisamente en el mundo del deporte ecuestre conoció a su futuro marido: el jinete británico Harry Charles, hijo del medallista olímpico Peter Charles (65) y figura destacada en el circuito internacional en la especialidad de saltos.

La pareja lleva más de dos años de relación, y aunque han sido muy discretos con los preparativos del enlace, se espera que su boda en Soho Farmhouse reúna a un selecto grupo de invitados: amigos cercanos, figuras del deporte ecuestre, miembros de la élite tecnológica de Silicon Valley, y alguna que otra celebridad.

Eve Jobs es una de los cuatro hijos que tuvo el magnate tecnológico. Instagram

Entre la lista de asistentes figuran rostros conocidos el diseñador de Apple; Jony Ive (58), la exmujer de Rupert Murdoch (94); Wendi Deng (56); y Sofia Abramovich (30), hija del multimillonario ruso Roman Abramovich, exdueño del Chelsea Football Club.

Aunque los Jobs siempre han sido reacios a grandes exposiciones públicas, todo apunta a que esta boda será íntima, pero inolvidable. Un homenaje a la naturaleza, al amor y al buen gusto.

“Esto es una toma a gran escala de los lugares de lujo en los Cotswolds para un gran evento... habrá muchos VIP aquí este fin de semana”, ha deslizado una persona de la zona al Daiy Mail.

Eve y Harry darán el paso más importante de sus vidas rodeados de flores silvestres, manteles de lino, copas de vino biodinámico y un selecto grupo de invitados que entienden que el verdadero lujo, a veces, es tan sencillo como un campo verde, un poco de aire fresco y un ambiente tan excepcional como los Cotswolds.