Descubrimos la espectacular villa de Karol G en Ibiza: un refugio blindado y de reservas 'imposibles' para los turistas

Son muchas las celebs que este verano han vuelto a elegir las Baleares como destino vacacional, siendo Mallorca e Ibiza el place to be indiscutible. Una de ellas es Karol G (34 años), quien tras un breve paso por Madrid -donde acudió de invitada a La Revuelta- y su asistencia al desfile de Schiaparelli en la Semana de la Alta Costura en París, la cantante ha puesto rumbo a la Isla Blanca.

No está sola. Le acompaña su novio, el también reguetonero Feid (32), y un grupo de amigos, según se puede ver en las fotografías que ha posteado en su perfil de Instagram.

La cantante colombiana, tal y como ha descubierto EL ESPAÑOL se aloja en una impresionante villa de 1.200 metros cuadrados, con todo tipo de comodidades e impresionantes vistas al Mar Mediterráneo.

Una espectacular casa diseñada por Tres Cinco Uno Creative Studio, según ha podido comprobar este periódico, para un cliente "particular". Entre sus proyectos, dicha empresa la categoriza como "residencial". El nombre del propietario se desconoce y la vivienda no se encuentra disponible para alquilar por temporada en los típicos portales. Con lo cual, queda excluida al acceso del turista común.

Su mayor atractivo es la zona exterior. Desde sus espacios al aire libre, de hecho, ha posado la cantante de Tropicoqueta. En bikini y disfrutando del sol.

La villa cuenta con varias terrazas -que se funden con el interior- con hamacas y camas balinesas, áreas chill out, un bar y dos piscinas infinitas con espectaculares vistas al mar.

Dentro, la villa cuenta con varios dormitorios -la suite principal y dos de ellas con vistas al jardín y la piscina-, una cocina con isla central y completamente equipada. Cuenta con nevera de vinos y robot de Thermomix.

Los espacios exteriores de la casa de Karol G en Ibiza. Tres Cinco Uno Creative Studio

En su interior, la espectacular casa en la que se encuentra Karol G también tiene varios salones, gimnasio y hasta una sala de cine. De casi todas sus estancias destaca la iluminación. Además, espacios abiertos, integrados y con buena ventilación.

La casa, reformada en 2024, sigue una estética moderna e ibicenca. Tiene una decoración mediterránea en la que predominan los colores blancos y tonos suaves como el beige. En sus muebles y elementos decorativos destacan la madera, el mimbre, el ratán y las piedras naturales, en sintonía con el ambiente. Así, genera sensación de tranquilidad, de vacaciones y conexión con la naturaleza.

El interior de la casa de Karol G en Ibiza. Tres Cinco Uno Creative Studio

Karol G apenas ha mostrado detalles del interior de la casa. Sin embargo, en algunas de las imágenes posteadas en Instagram se le ve disfrutar de la zona del comedor, de las diferentes terrazas y de baños en la piscina. "Voy a gozar la vida mientras respiro. Mi miedo no es morir, es no haber vivido", ha escrito la cantante colombiana como descripción de su último álbum, en el que también se le ve muy romántica con Feid.

Si bien la villa en la que se alojan lo tiene todo para disfrutar del verano, Karol G y el reguetonero también han aprovechado su estancia en Ibiza para llevar a cabo otro tipo de planes que ofrece la isla. Durante el día, la pareja de artistas y sus amigos han navegado por las aguas ibicencas con un impresionante yate. Por la tarde, en cuanto ha caído el sol, han contemplado el atardecer a la vez que han degustado una propuesta gastronómica informal: pizzas y alguna copa servida en vaso de cartón.

Las vacaciones de Karol G en Ibiza coinciden con un gran momento profesional para la cantante colombiana. Fue el pasado 20 de junio cuando la artista estrenó Tropicoqueta, su quinto álbum de estudio. Un viaje musical por ritmos latinos -reguetón, merengue, cumbia, vallenato y mariachi- que evoca la cultura latina. Así, es un disco emocional con el que rinde tributo a sus raíces.

"Me siento superbendecida por todo lo que me ha dado la vida, mucho más de lo que imaginé", ha confesado en una entrevista con la edición española de la revista Elle. La Bichota es la protagonista del número de agosto.

Pese a que vive un gran momento profesional, Karol G no siente que está "en la cima de nada". "Tengo una carrera, gracias a Dios, superexitosa que, si no hubiera sido por todo lo que pasé, tal vez no la sentiría igual", ha relatado la colombiana en una publicación que se ha publicado a la vez que disfruta de unas exclusivas vacaciones en Ibiza.