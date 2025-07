Ana de Armas y Tom Cruise, de vacaciones juntos en Menorca: el plan de los actores en un velero de lujo por alta mar

Ana de Armas (37 años) y Tom Cruise (63) han sido fotografiados de vacaciones en Menorca, navegando en un barco de grandes dimensiones. Durante la jornada marítima se les pudo ver en la superficie del barco con looks muy veraniegos, descansando juntos bajo un parasol.

Ambos, con sombreros de rafia, hacían el match perfecto del verano. Ana de Armas, para esta ocasión, eligió un vestido semitransparente blanco de estilo ibicenco y corte midi, que dejaba ver el bikini bajo su escote. Mientras tanto, Cruise vestía un bañador negro corto junto a un polo de manga larga en azul cielo, muy ajustado.

En las imágenes publicadas por la revista ¡HOLA! la complicidad de los actores se percibe a distancia. La primera vez que se les fotografió juntos fue en Londres, el pasado 14 de febrero, disfrutando de una cena en el Soho, en pleno centro de la ciudad.

Aunque aquella primera aparición hizo saltar las alarmas, aún generaba desconcierto, ya que se había relacionado a la actriz con el hijo del presidente de Cuba. Sin embargo, los rumores de una relación entre ellos aumentaron cuando se les pudo ver en varias ocasiones más, una de ellas -la más destacable- en el helicóptero del actor, que aterrizaba en el helipuerto de Londres.

Recientemente, la protagonista de Ballerina dijo en la televisión estadounidense, en plena promoción de su película, que estaban trabajando "en muchísimas cosas, no solo en uno, sino en varios proyectos. Estoy muy emocionada", pero no hizo ningún comentario sobre su posible romance con Cruise.

Por su parte, Tom ha elogiado públicamente el talento de la actriz y ha confirmado que están colaborando en varios proyectos. De hecho, fuentes cercanas al actor han llegado a asegurar que a ambos les gusta pasar tiempo juntos en privado.

El pasado mes de junio se reportó que podrían haber adoptado un perfil bajo debido a la presión mediática, coincidiendo con los compromisos cinematográficos de ambos. Sin embargo, continuaron viéndose en eventos sociales, como el 50 cumpleaños del exfutbolista David Beckham (50), donde intentaron burlar a la prensa con unos paraguas para evitar ser fotografiados juntos.

Ana de Armas en una fotografía de archivo. GTRES GTRES

Después de aquel episodio, la presión mediática parece haberse relajado, y no ha sido hasta ahora, con la publicación de las imágenes en la revista, cuando se ha vuelto a hablar de ellos. Aunque hace unos días la actriz habló de la posibilidad de ser madre: "Sí, me gustaría tener hijos y una familia, si es posible pronto", dijo a F Magazine, aunque sin hacer referencia a ninguna pareja actual.

Y añadió: "No depende solo de mí. Como sabemos, el amor es impredecible; nunca se sabe cuándo llegará el amor verdadero. Las relaciones no se pueden controlar: la vida no es una película", dejando abierta una posible maternidad de forma no muy lejana.

La relación entre Tom Cruise y Ana de Armas ha pasado de rumores y encuentros públicos a imágenes que muestran una clara complicidad personal. Aunque ambos insisten en que colaboran profesionalmente, las evidencias recientes sugieren que su vínculo podría ser mucho más cercano.