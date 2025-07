Jennifer Lopez, una diva latina que no habla español: así fue su concierto en el Movistar Arena de Madrid

Se hizo un poco de rogar. Normal en las grandes estrellas. A las 21:22 horas, casi media hora después de la hora prevista, Jennifer Lopez (55 años) y su cuerpo de baile irrumpieron en el escenario del Movistar Arena en Madrid al ritmo de On The Floor.

Así comenzaba el cuarto de sus espectáculos programados para su gira europea Up All Nigth. Después de Pontevedra, Cádiz y Fuengirola, la artista latina llegaba a la capital española para hacer vibrar a sus fans con todos sus éxitos.

Lo dio todo. A sus 55 años, JLo demostró estar más que en forma. Durante las casi dos horas de concierto no paró de bailar coreografías súper estudiadas, de saltar y de brincar como solo ella sabe hacerlo. Todo al son de temas tan exitosos como Ain't Your Mama, Let's Get Loud o Waiting for Tonigth.

La artista tuvo siete cambios de vestuario durante su concierto. GTRES

Estuvo muy simpática y cercana. No dudó en dirigirse a su público después de cada acto y compartir su inmensa felicidad por encontrarse con ellos. Tanto que al finalizar el show pidió ayuda a su equipo técnico para bajar del escenario y saludar uno por uno a todos los seguidores que se encontraban en primera fila.

También tuvo momentos graciosos, como cuando antes de presentar su mítico tema Qué hiciste, explicó que la canción que venía a continuación era una de esas "para cortarse las venas".

Hizo guiño a España. Enfundada en una especie de mono rojo con corpiño y pantalón terminado en volantes, la intérprete se atrevió con unos pasos flamencos y un mantón de manila junto a los acordes de una guitarra española.

Hasta aquí todo perfecto. Pero también hubo críticas. Una de las más repetidas fue el poco uso que hizo del español, siendo una de las artistas latinas más importantes del panorama musical con padres puertorriqueños y un exmarido, Marc Anthony (56), que a pesar de haber nacido en Nueva York como ella, hace del español su bandera.

No se entendió. De las 27 canciones de su setlist solo interpretó tres en nuestro idioma: Gracias a la vida, Qué hiciste y Si una vez. Y eso que al terminar una de ellas aseguró en pleno directo que le encantaba cantar en español, algo que por supuesto, dijo en inglés ("I love to sing in Spanish").

La intérprete durante su guiño a España. EL ESPAÑOL

Otra de los aspectos que llamó la atención durante su actuación fue la cantidad de temas en los que el público se sentó porque no conocían la canción. Hubo cinco temas inéditos: Save me Tonigth, Regular, Birthday, Wreckage of you y Free.

Es raro, muy raro, que en un concierto de una artista de su talla el público se siente, y no solo durante sus baladas, sino en reiteradas ocasiones. Y eso pasó anoche en el Movistar Arena.

Vestuario

Con un sold out en Madrid (a pesar de que las previsiones eran muy distintas), Jennifer López desplegó todo su poderío sobre el escenario. La estrella latina tuvo hasta siete cambios de vestuario. A cuál más sexy e impactante.

Se presentó con un body de brilli brilli plateado con botas de caña alta a juego, gorra y capa dorada con flecos.

Continuó con su estilo más roquero, formado por un body de cuero negro repleto de tachuelas y biker a juego. El tercero de sus looks fue otro body sexy reluciente con camisa blanca por encima.

El cuarto, el mono rojo con sabor español; y el quinto, un body en un color indefinido entre dorado y plata (depende cómo le dieran los focos), que si el primero brillaba este directamente deslumbraba.

Jennifer Lopez con el primero de sus looks. GTRES

El penúltimo de los estilismos elegidos fue una especie de bikini a lo Janet Jackson (59). Aunque ese era el efecto visual porque en realidad llevaba cubierta la zona del abdomen con una tela en color carne.

Para el final, la JLo más urbana terminó su concierto con El anillo con pantalón vaquero corto de flecos y una camiseta blanca con el símbolo de la boca roja, en lentejuelas, de los Rolling Stone. Aposta o no, un fan le entregó una gorra roja con lentejuelas de la marca New York Yankees, una de las preferidas de la latina, y que no podía pegarle más con el look.

Críticas a parte, Jennifer López salió del Movistar Arena como la gran diva que es. Sus próximo conciertos en España son en Barcelona y Bilbao, los próximos 15 y 16 de julio.