Descubrimos el hotel de lujo en el que Kourtney Kardashian se ha hospedado en Italia: hasta 16.000 euros por una noche

Kourtney Kardashian (46 años) ha hecho frente recientemente a una semana importantísima. Este pasado martes, 8 de julio, su hija Penelope Disick, fruto de su matrimonio con el modelo Scott Disick (42), cumplió 13 años. Un acontecimiento de renombre del que la afamada empresaria ha presumido unos días más tarde en su perfil de Instagram.

"Mi pequeña tiene 13 años. Ser su mamá es una de las mejores cosas que he hecho. Me inspira a ser mejor persona cada día. Nunca tendré palabras para describir la alegría y el amor que me trae. Es la mejor", ha escrito la mayor de las hermanas Kardashian. Un emotivo texto que ha acompañado de un carrusel de fotografías en el que se aprecia a la pequeña P -como se le conoce cariñosamente-.

No han sido las tiernas imágenes de Kourtney y Penelope lo único destacable del post de Instagram. También es asunto reseñable el enclave que han escogido para dar paso a la celebración del 13 cumpleaños de la pequeña. Un destino de ensueño ubicado en Europa en el que se han hospedado madre e hija.

Ha escogido la fundadora de la marca Poosh un emplazamiento de lujo situado nada más y nada menos que en Italia. En concreto, Villa d'Este se encuentra ubicado a orillas del Lago de Como y está considerada una de las propiedades más icónicas del país.

Un simple vistazo a la página web de la villa italiana sirve para comprobar que los detalles han sido minuciosamente cuidados en cada una de sus estancias. Las habitaciones, cabe apuntar, están divididas en dos mansiones históricas y otra bautizada en honor a una Reina de Reino Unido. En esta línea, cada estancia está decorada con muebles de época, cortinas de brocado de seda, sábanas de lino y pinturas al óleo.

Si bien el interior es la sólida prueba del lujo que envuelve Villa d'Este, lo cierto es que poco o nada tiene que envidiar la parte exterior del complejo. Así, el enclave en el que se han hospedado Kourtney Kardashian y su hija Penelope cuenta con 10 hectáreas de jardines en la costa del Lago de Como. Además, la legendaria piscina del hotel tiene paso directo al lago, como la propia empresaria ha compartido en sus redes sociales.

Un hotel de lujo con cinco estrellas y ubicado a escasos metros de una de las zonas más codiciadas de Italia no puede ser otra cosa que sinónimo de un alto coste económico. Así, tal y como ha descubierto EL ESPAÑOL, el precio puede oscilar entre los 1.700 y llegar hasta los 16.000 euros por noche, teniendo en cuenta que los meses de primavera y verano tienen una demanda superior a los de invierno u otoño.

Kourtney Kardashian no es sino una de las numerosas celebridades que se han hospedado en Villa D'Este. A esta esta lista se suman rostros tan reconocidos como Lady Gaga (39), George Clooney (64) o Mel Gibson (69). Todo un cónclave de estrellas que no han podido evitar sucumbir en algún instante de su vida al lujo del emplazamiento italiano.

Descata además Villa d' Este por haberse convertido en el escenario de bodas de famosos. En mayo de 2023, de hecho, el complejo acogió la fiesta del enlace matrimonial entre Lautaro Martínez (27) y Agustina Gandolfo (29). Una ceremonia que reunió a más de 120 invitados, entre los que se encontraban el deportista Lionel Messi (38) y su esposa, Antonella Rocuzzo (37).

Qué duda cabe que Kourtney Kardashian atraviesa un grato momento como madre tras ver a la pequeña Penelope convertirse en toda una adolescente. La mayor de la familia, cabe recordar, tiene también a Mason y Reign Disick, fruto también de su historia con Scott Disick. Tiempo después, en noviembre de 2023, dio a luz al pequeño Rocky Thirteen Barker con el rapero Travis Barker (49), con quien contrajo matrimonio en mayo de 2022.

A pesar de que el nombre Kardashian es sinónimo de lujo y excentricidad en la mayoría de ocasiones, lo cierto es que Kourtney ha preferido alejarse de las cámaras desde que se convirtió en mamá por cuarta vez. A diferencia de sus hermanas, que se encuentran en el foco mediático día sí y día también, la primogénita de Kris Jenner (69) ha querido priorizar su bienestar y el de su familia.

La mayor parte de su tiempo transcurre en el interior de su vivienda junto a sus cuatro vástagos. No obstante, tal y como deja entrever de vez en cuando en sus redes sociales, en su vida también hay espacio para los viajes y reuniones con el resto de sus hermanas.