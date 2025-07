Hablamos con el restaurante en el que comieron Justin y Hailey Bieber en Mallorca: el plato elegido y su comportamiento

Entre rumores de preocupación por la salud de Justin Bieber (31 años), el cantante disfruta de sus vacaciones de verano en Mallorca junto a su mujer, Hailey Bieber (28), y su hijo Jack. Desde el pasado sábado, 5 de julio, el artista y su familia están en la isla balear, después de ser vistos aterrizando en el aeropuerto internacional.

En los últimos meses, los rumores sobre sus problemas de salud mental han aumentado, especialmente tras sus últimas apariciones públicas, que han generado debate entre sus seguidores. Los principales focos de inquietud han sido su estado anímico, posibles recaídas en adicciones y su aspecto físico. De hecho, sus recientes vídeos en festivales o las imágenes sobre el escenario han incrementado la incertidumbre.

Sin embargo, en medio de toda la polémica, Bieber ha decidido pasar unos días en España, un lugar que le trae buenos recuerdos y donde para él es posible desconectar del foco mediático. Mallorca ha sido el destino elegido para disfrutar en familia, e imágenes difundidas en redes sociales han permitido a EL ESPAÑOL descubrir el restaurante donde cenaron mientras contemplaban el atardecer.

Justin y Hailey Bieber en Mallorca en una imagen de redes. X (antes Twitter)

Un restaurante a orillas del Mediterráneo fue el lugar escogido por la pareja para pasar la tarde y cenar. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el establecimiento y ha podido saber cómo se encuentra Justin Bieber, qué comieron y con quiénes estaban acompañados. Se trata del restaurante Nacra, ubicado en Port d’Andratx, en el suroeste de la isla.

Es un establecimiento que ofrece una cocina fresca y mediterránea, desde el brunch hasta la cena. Cuenta con una carta muy extensa, repleta de platos de lo más sofisticado desde la burrata con sobrasada vegana hasta lo más común como calamares en tinta de vermú o canelones de langosta. Sin duda, propuestas a la altura de los paladares más exigentes.

Bieber, sin embargo, eligió algo mucho más sencillo, según ha podido saber este medio. "Pidió pescado, concretamente una lubina a la sal", desvelaron desde el establecimiento. También se les preguntó cómo vieron al cantante, ya que su estado genera mucha atención mediática. "Estaba un poco molesto porque la gente le pedía fotos, pero se las hizo con algunos y, cuando se cansó, decidió no hacerse más", explican.

Aunque optó por un plato saludable, este medio también se interesó por lo que bebieron, y el agua fue la gran protagonista de la comida, mientras que desde Mallorca aseguran que "no hubo alcohol" en esa cita con amigos.

En redes sociales, además, circula una imagen del cantante junto a su mujer contemplando el atardecer, lejos del restaurante, disfrutando de una cálida y bonita puesta de sol. En esas fotos se aprecia cómo nadie se acerca a ellos, y ambos se muestran tranquilos y relajados.

Pero, ¿estuvieron solos en el restaurante? La respuesta la dan desde el mismo establecimiento: "Estaban acompañados de dos amigos", precisan, dejando claro que no estaba presente su hijo, con quien habían aterrizado en la isla. "No, su hijo no estaba con ellos", confirma la misma fuente.

la pareja mas hateada de esta red social se ve así pic.twitter.com/VkdjqtW6nR — ,, (@biebslegendx) July 8, 2025

En cuanto al estado de Bieber, desde el restaurante comentan que "se le veía como una persona normal", lejos de la imagen preocupante que circula en redes. Todo indica que podría tratarse de un problema temporal y que, poco a poco, irá recuperándose.

El ruido mediático que rodea a la pareja, y en especial a Justin Bieber, puede dar lugar a interpretaciones exageradas, pero la realidad es que las imágenes recientes del artista han llamado la atención por su aspecto físico, sus gestos y su forma de desenvolverse.

Aun así, Hailey Bieber y su hijo lo arropan y cuidan para que su imagen no se vea más dañada de lo necesario, a la espera de conocer cuál es realmente el motivo detrás de las imágenes que han dado tanto que hablar.