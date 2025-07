Neymar y Bruna Biancardi dan la bienvenida a su segunda hija en común: su curioso nombre

Neymar (33 años) y su pareja, Bruna Biancardi (31), han sido padres de nuevo. El futbolista brasileño y su pareja han dado la bienvenida a su segunda hija, que ha nacido tras una cesárea de urgencia, y a la que han llamado Mel, que en castellano quiere decir "miel".

"Nuestra miel ha llegado, para completar y endulzar aún más nuestras vidas", dice la pareja en sus redes sociales. "¡Bienvenida, hija mía! Que Dios bendiga tu vida y te salve de todo mal. Esperamos vivir este nuevo capítulo con ustedes. ¡Te queremos!".

Nacido en el municipio paulista de Mogi das Cruzes (Brasil) el 5 de febrero de 1992, con la llegada de su retoño, Neymar da Silva Santos Júnior suma su cuarto vástago a su amplia familia. En total, tiene cuatro hijos con tres mujeres diferentes.

"Nuestra miel llegó para endulzar aún más nuestra vida", han escrito Neymar y su pareja tras convertirse en padres por segunda vez en común. Instagram

Los descendientes del as del balón son: Davi Lucca, nacido en 2011, fruto de su relación con Carolina Dantas; Mavie, nacida en octubre de 2023, hija de su relación con Bruna Biancardi; Helena, nacida en julio de 2024, fruto de su affaire con Amanda Kimberlly; y Mel (nacida en julio de 2025), su segunda hija en común con Bruna Biancardi.

Una relación de idas y venidas

El pasado mes de junio de 2025, Biancardi reveló en sus redes sociales que ella y Neymar están legalmente casados, aunque no se han hecho públicas las imágenes de la ceremonia oficial ni han salido a la luz detalles adicionales sobre la boda.

La relación entre Neymar y Bruna Biancardi dio comienzo en 2021 y salió a la luz en 2022. Estos cuatro años de romance han estado marcados por las constantes idas y venidas. La pareja ha atravesado altibajos, distanciamientos, rupturas y reconciliaciones.

La pareja ha compartido imágenes del nacimiento de su segunda hija en común. Instagram

La mayor crisis entre ellos tuvo lugar el año pasado, cuando el jugador mantuvo una relación extramatrimonial con la influencer Amanda Kimberlly, fruto de la cual nació su hija Helena en julio de 2024. La infidelidad ocurrió mientras Bruna Biancardi estaba embarazada de su hija Mavie, lo que generó una gran polémica.

Neymar, infiel en el primer embarazo de Biancardi

Neymar reconoció públicamente su error y pidió perdón a Biancardi a través de un comunicado en redes sociales, admitiendo que se había equivocado y lamentando el daño que le ocasionó a su pareja, a la que siguen 13,8 millones de usuarios en Instagram.

"Bru. Hago esto por ti y tu familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida. Vi lo mucho que estuviste expuesta, cuánto sufriste por todo esto y cuánto quieres estar a mi lado. Y yo a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué", empezaba diciendo en su escrito.

"Me atrevo a decir que cometo errores todos los días, dentro y fuera del campo. Pero mis errores en mi vida personal los resuelvo en casa, en mi intimidad con mi familia y amigos", continuaba. "Todo esto golpeó a una de las personas más especiales en mi vida. La mujer que soñé que estuviera a mi lado, madre de mi hijo. Ha golpeado a su familia, que hoy es mi familia. Alcancé su intimidad en un momento tan especial como es la maternidad".

Y destacaba: "Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reformarlo públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública. No puedo imaginarme sin ti".

A pesar del perdón inicial de esta, la pareja rompió su relación meses después, aunque poco después retomaron su affaire. En la actualidad, comparten una vida familiar con las dos pequeñas que tienen en común: Mavie y Mel, cuyo dulce nombre puede que tenga mucho que ver con los sinsabores que tuvo que atravesar la pareja en el pasado.