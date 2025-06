La excéntrica boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez: 50 millones, tres días de fiesta, invitados VIP y colapso histórico en Venecia

Hay bodas. Boditas. Y bodorrios. Luego está la boda de Jeff Bezos (61) y Lauren Sánchez (55), que es punto y aparte. El enlace del fundador de Amazon y la periodista de televisión ha marcado un antes y un después en el siempre conmovedor universo de los 'sí, quiero'.

Y es que para convertirse en marido y mujer, al magnate y su ya esposa no les ha bastado con un día de celebración, como a la mayoría de los mortales. Tampoco con dos. Han sido tres los días en los que han exhibido su amor en Venecia.

La ciudad se ha visto colapsada por las fuertes medidas de seguridad la llegada de los invitados. Desde estrellas de Hollywood como Leonardo DiCaprio (50) y Orlando Bloom (48) a celebrities como el clan Kardashian y la mítica presentadora de televisión Oprah Winfrey (71).

La realeza ha estado representada en la figura de Rania de Jordania (54). La reina consorte de la casa real hachemita ha puesto la guinda al pastel de una boda tan llena de excentricidades como de excesos.

En Estados Unidos, donde no hay familias de sangre azul, a los miembros de las altas esferas les encanta contar con royals entre su red de contactos. Bezos no es una excepción.

La mujer del rey Abdalá II no ha sido la única persona de linaje real que ha sido testigo del enlace, celebrado este viernes, 28 de junio, en la isla veneciana de San Giorgio Maggiore.

Ivanka Trump y Rania de Jordania, invitadas

También han estado presentes sus hijos: el heredero Hussein (31) y su mujer Rajwa Al-Saif (31), junto con su hija Iman Bint y su otra hija Iman (28) junto a su marido Jameel Alexander Thermiotis (30).

Incluso se ha 'encarnado', de algún modo, el mismísimo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump (79). Su hija Ivanka Trump (43) ha viajado hasta Italia con su marido, Jared Kushner (44), y sus tres hijos para compartir la felicidad de los novios. Con ellos estaban sus cuñados, la filántropa Karlie Kloss y su esposo, el empresario Joshua Kushner, hermano de Jared.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez ya son marido y mujer: las fotos de una foto de lujo, blindada

Todos ellos han visto de primera mano cómo la novia lucía un espectacular diseño de Dolce&Gabbana. Un ceñidísimo vestido de alta costura de corte sirena realizado en encaje y ristra de botones infinita (180 para ser exactos, y cosidos a mano) que la presentadora ha compartido en sus redes.

Vestido de novia inspirado en Sophia Loren

Su vestido de novia, inspirado en el que llevó Sophia Loren (90) en la película Houseboat en 1958, ha puesto el broche de oro a su desfile de modelos de alta costura.

A Sánchez, que ha calificado su vestido nucpial como "una poesía", se le ocurrió llevar un modelo similar al de la mítica actriz italiana hace un año y medio, durante una cena en Nueva York con el diseñador Domenico Dolce (66), cofundador de Dolce&Gabbana.

En total, en estos tres días de fastos Lauren Sánchez ha llevado unos 27 outfits diferentes. Un exhibicionismo que ha culminado con la foto de su look nupcial en la portada de Vogue.

Bezos, por su parte, ha optado por un clásico y nada arriesgado esmoquin de Armani. Un gesto de simplicidad con el que, por una vez, ha aportado algo de 'normalidad' a tan extravagantes festejos.

De Rania de Jordania a Orlando Bloom: la variopinta lista de invitados en la gran fiesta preboda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez GTRES

Matteo Bocelli, hijo del tenor Andrea Bocelli (66), fue el encargado de poner la nota musical en la ceremonia. Cantó, entre otras canciones, Can’t help falling in love de Elvis Presley. Bel canto italiano con toque americano.

Banquete de estrellas Michelin

El banquete, cómo no, era de estrellas Michelin. El menú principal corrió a cargo del tres estrellas Fabrizio Mellino, chef del restaurante Quattro passi de Nerano, situado en la Costa Amalfitana.

Los dulces del convite fueron obra de la pastelería Sal De Riso, de Minori, que sirvió porciones de delicias de limón con ricota y pera. El pastelero francés Cédric Grolet, considerado el mejor confitero del mundo, creó la tarta nupcial. Otro toque maestro para sorprender a los amigos.

El clan Kardashian no ha faltado a los tres días de celebración nupcial de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

Se estima que Bezos se ha gastado entre 48 y 50 millones de euros en organizar su boda. Carpas en el Arsenal de Venecia, helicópteros y yates privados para trasladar a sus amigos, hoteles de lujo, caterings de primer nivel y todo un séquito de guardaespaldas se han llevado un buen pellizco del presupuesto.

Despliegue de escoltas

Pocas veces Venecia se había visto tan plagada de escoltas, cámaras de vigilancia y servicios de seguridad para proteger a los millonarios novios y a su cohorte de convidados.

Un dispositivo en el que han colaborado también exmarines, fuerzas del orden italianas, agentes en motos acuáticas, equipo de submarinistas y hasta perros especialmente entrenados para la detección de explosivos. Tanta desmesura ha terminado por agotar a los vecinos de la ciudad.

Se calcula que Jeff Bezos y Lauren Sánchez podrían haber gastado unos 50 millones de euros en su boda.

Los venecianos han protestado. Han puesto pancartas. Mensajes luminosos. Hasta han lanzado monigotes a los canales con la imagen del empresario con frases lapidarias como "la gente se muere de hambre" o "no hay espacio para Bezos".

Demasiado ruido en una ciudad que ya aguanta lo suyo con sus inundaciones periódicas. Y con la llegada de unos 30 millones de turistas cada año.

La pareja llegó a triplicar la donación que habían realizado a favor de Venecia hasta los tres millones de euros. Pero ni por esas. No han conseguido contentar a los vecinos. De gotas que colman sus vasos ya están más que servidos.

Ivanka Trump, hija de Donald Trump, ha sido una de las invitadas a la boda.

Y esta boda que ha captado la atención de todo el planeta no ha satisfecho a los lugareños. Motivos no les faltan. Porque si las celebraciones empezaron de manera estrepitosa, con desfile de personalidades VIP en sus calles y canales, el fin de fiesta no se ha presentado menos exótico.

Fiesta final: baile de máscaras

Los tres días de vino y champán han terminado este sábado, 28 de junio, con un baile de máscaras del Settecento en el Arsenale. El motivo: fiesta de pijamas. El clásico pijama party que tanto gusta a los estadounidenses.

De manera paralela ha tenido lugar una manifestación de protesta a las cinco de la tarde para quienes han acabado hartos de las extravagancias del millonario y su nueva esposa.

Entre las rarezas más llamativas, el extraordinario tráfico de helicópteros sobrevolando Venecia, los 90 jets privados y los más de 30 taxis acuáticos disponibles para el traslado de los asistentes, o los cinco hoteles de lujo que han alquilado íntegramente para sus invitados.

Kendall Jenner, con un impresionante collar de esmeraldas de 250 quilates.

En su afán por agradar, Jeff Bezos hizo llegar helados a los reporteros que hacían guardias interminables en las inmediaciones de su hotel para inmortalizar a los protagonistas y sus allegados en sus idas y venidas. A nadie le amarga un dulce. Menos aún si está fresquito. Esta vez, los periodistas sí agradecieron su gesto.

En uno de esos paseos 'furtivos', por cierto, pillaron a Orlando Bloom haciendo un poco de running junto a una también amante del deporte Oprah Winfrey.

Al mítico Legolas de El señor de los anillos y a la presentadora más poderosa de Norteamérica se les vio compartir risas en las calles de la ciudad. Como dos turistas más. Y una estampa irrepetible.

Lauren Sánchez, mujer de Jeff Bezos, muestra su anillo de casada en la fiesta final celebrada por la pareja este sábado, 28 de junio.

Las Kardashian, fieles a sí mismas, se han contentado con compartir selfies desde los yates privados. O con hacer gala, como es el caso de Kendall Jenner (29), de un impresionante collar de esmeraldas de 250 quilates.

Lo suyo era lucir palmito: vestidos de alta costura y joyas millonarias. Expertas en el loable arte de cautivar, lo han hecho tan bien como siempre.

La pieza de la influencer, de Lorraine Schwartz casi tan ostentosa como el anillo de Lauren Sánchez, que lleva engarzado un diamante de 40 quilates, collar de brillantes y brazalete de perlas.

Un plan mucho menos frívolo eligieron Bill Gates (69) y su pareja, Paula Hurd (60). Ambos quisieron ver de cerca Hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, que se expone estos días en la Gallerie dell'Accademia.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez, en la fiesta final 'postboda' tras darse el 'sí, quiero' en la isla de San Giorgio Maggiore, en Venecia. EFE

En la 'traca final' de la boda se espera la actuación de Elton John (78) y Lady Gaga (39), encargados de cerrar estas 72 horas de jolgorio.

Se llegó a especular con la posibilidad de que Shakira (48) o Beyoncé (43) fueran invitadas a la fiesta de cierre. Sí se ha confirmado que dos pianos han sido trasladados hasta el Arsenale.

Antes de su last party, Jeff y Bezos han saludado a las multitudes. Como si de dos astros del celuloide se tratara, se han regalado besos, y han lanzado otros tantos a fans y fotógrafos.

Los recién casados se han dado un baño de aplausos, miradas curiosas y flashes. Muchos flashes. Era exactamente lo que deseaban.

El fundador de Amazon y su esposa, en la fiesta final de su boda: un baile de máscaras con el tema de 'fiesta de pijamas'. EFE

Jeff Bezos iba de negro total, mientras que Lauren Sanchez ha llevado un vestido bustier de Atelier Versace, otro particular tributo a la moda italiana.

Una vez más, la periodista y empresaria ha hecho gala de un ajustado vestido tipo corsé con estructura de corazón. Al igual que en el resto de atuendos, ha marcado su cintura y sus caderas como si le fuera la vida en ello.

"Diviértete, haz historia"

En su bolso, por cierto, se podía leer la siguiente inscripción: “Señora Bezos”. Ya tiene 'marca registrada'.

Es probable que en los días posteriores a este gran acontecimiento sigan surgiendo nuevos datos sobre este casamiento único, capaz de congregar a algunos de los protagonistas de las esferas más poderosas: la meca del cine, los medios de comunicación, la Casa Blanca, Wall Street y la realeza.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez, en Venecia, el pasado sábado 28 de junio. GTRES

Una de las frases más célebres de Jeff Bezos viene muy a cuento para concluir este resumen de lo que ha sido el enlace más poderoso y hortera de las últimas décadas: "Trabaja duro, diviértete, haz historia". De la primera parte ya se tenía constancia. De la segunda y la tercera se puede decir que en estos tres días de intensidad y derroche lo ha logrado. Sí. Se ha divertido. Ha hecho historia también. Y al más puro estilo Bezos: a golpe de talonario.