Quién es Lauren Sánchez, la prometida de Jeff Bezos y primera latina en pilotar un helicóptero sobre el Everest

Nació el 19 de diciembre en Albuquerque, Nuevo México. Se llama Lauren Wendy Sánchez (55 años) y es la futura esposa del empresario multimillonario Jeff Bezos (61). Su vida cambió en el año 2019, cuando conoció al magnate. Antes estuvo casada con Patrick Whitesell (60), con quien compartió catorce años de matrimonio. Cuando conoció a Bezos, él se encontraba en pleno proceso de divorcio, tras haber estado 25 años casado con MacKenzie Scott (55).

El inicio de este romance estuvo marcado por la polémica y la atención mediática, ya que ambos eran personajes públicos y atravesaban rupturas al mismo tiempo. De hecho, se llegó a rumorear que podría haber existido alguna deslealtad antes de hacerlo público, aunque esto nunca fue confirmado.

El pasado mes de mayo de 2023, el empresario le propuso matrimonio a Sánchez durante sus vacaciones a bordo de su superyate Koru, en el Festival de Cine de Cannes. Bezos le regaló un anillo de compromiso con un diamante rosa de 30 quilates y, desde entonces, están prometidos. Ahora, la boda del futuro matrimonio dará comienzo este jueves, 26 de junio, y se celebrará hasta el próximo domingo, 29 de junio.

Lauren Sánchez y Jeff Bezos en St. Tropez en agosto de 2019. Gtres

Pero, más allá de su relación con Jeff Bezos, ¿quién es Lauren Sánchez? Se trata de una mujer con ascendencia mexicana, hija de un empresario de aviación y de una exsubalcaldesa adjunta de Los Ángeles. Estudió en Del Norte High School y, después, quiso cumplir su sueño formándose en actuación y oratoria en la Universidad de Nuevo México, para más tarde graduarse en Comunicación por la Universidad del Sur de California.

Además, durante sus estudios universitarios, la mexicana fue diagnosticada con dislexia, algo que la llevó a apoyar causas educativas inclusivas desde entonces. Una curiosidad que la ha convertido en una mujer muy comprometida con este tipo de iniciativas.

Su carrera profesional comenzó como asistente en una cadena de televisión local en Los Ángeles, y poco a poco fue escalando puestos hasta convertirse en reportera de calle y presentadora en Phoenix. Trabajó en Fox Sports Net, donde fue nominada a un Emmy y condujo programas en pleno prime time. Después de mucho esfuerzo, en 1999 se convirtió en la presentadora de UPN News 13, donde finalmente ganó el galardón más importante de la televisión estadounidense.

Ha tenido muchas más apariciones en televisión, consolidando su figura como presentadora a nivel nacional. También ha participado en la gran pantalla, con pequeños papeles en películas como The Day After Tomorrow, Fight Club y Fantastic Four.

Laura Sánchez en un acto público. Gtres

Sin embargo, Lauren Sánchez es una auténtica caja de sorpresas. Entre sus logros, la mexicana es piloto certificada, ya que desciende de una familia vinculada a la aviación. Su titulación incluye tanto helicópteros como aviones. En 2016 fundó Black Ops Aviation, la primera empresa de producción aérea dirigida por una mujer en Estados Unidos.

Desde entonces, ha realizado trabajos aéreos para cine y televisión, y en 2024 fue reconocida con el Eiling Halvorson Vertical Flight Hall of Fame Award por su contribución al mundo de la aviación. De hecho, ha sido la primera mujer latina en pilotar un helicóptero sobre el Everest.

En este mismo año, la mexicana publicó su primer libro infantil bilingüe, The Fly Who Flew to Space, que se ha convertido en un bestseller según el New York Times. Una de sus últimas hazañas de Sánchez, es que ha sido una de las mujeres privilegiadas que ha viajado al espacio: Lauren Sánchez participó en la misión NS-31 de Blue Origin. Un vuelo histórico por ser el primero de la compañía con una tripulación compuesta solo por mujeres, entre ellas, Katy Perry (40).

Vida familiar

Lauren es madre de tres hijos, fruto de sus anteriores relaciones. Durante su relación con el jugador de la NFL Tony González (49) tuvo a su primogénito. En febrero de 2001 dio a luz a Nikko González, quien hoy tiene 24 años. Por otro lado, en su matrimonio con Patrick Whitesell, agente de Hollywood y cofundador de Endeavor, tuvo a dos hijos: Evan (nacido en 2006) y Ella (nacida en 2008). Estuvieron casados durante 14 años y, actualmente, mantienen la custodia compartida.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez, en el Festival de Cannes de 2025. Gtres

En 2019 conoció a Jeff Bezos, y desde entonces ambos han integrado a sus respectivos hijos en una familia ampliada junto a los cuatro hijos del empresario, fomentando la convivencia entre ellos. Lauren suele compartir en sus redes sociales los logros y momentos especiales con sus hijos, como la graduación de su hijo mayor o los cumpleaños. Además, algunos de ellos han heredado su pasión por la aviación y ya han tomado clases de vuelo.

La vida de Lauren Sánchez se ha convertido en tema de debate público desde que se comprometió con Jeff Bezos, y ahora vuelve a estar en el foco mediático tras el anuncio de su boda, que se celebrará en Venecia durante cuatro días.