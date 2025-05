Sale a la luz la hija secreta de Freddie Mercury: una mujer de 48 años que publica las cartas y diarios personales del cantante

Han pasado 33 años desde que falleciera el icónico líder de Queen, Freddie Mercury. Y es ahora cuando ha salido a la luz el secreto mejor guardado de su intensa trayectoria. Según destapa una nueva biografía bomba del cantante, Love, Freddie, este tuvo una hija que ahora tiene 48 años.

La hija secreta del mítico vocalista de rock habría sido concebida "accidentalmente" durante una aventura con la esposa de un amigo cercano en 1976. Un año después de que Bohemian Rhapsody se convirtiera en un éxito a nivel internacional.

Lo más llamativo de la historia es que el círculo más cercano de Mercury, incluyendo a sus padres y hermana, así como el resto de los miembros de la banda, estaban al tanto de la existencia de esta hija. Incluso Mary Austin (73 años), expareja de Mercury y quien fue su persona de confianza a lo largo de su vida, tenía conocimiento sobre ella.

Todos mantuvieron un férreo silencio sobre el secreto mejor guardado de Freddie Mercury. Pero la chica cree que ha llegado el momento de contar al mundo su verdad. Y ha compartido su historia con la biógrafa de rock Lesley-Ann Jones. Una periodista especializada en música que es una verdadera experta en la materia. Lleva décadas narrando las giras de artistas como Paul McCartney, los Rolling Stones, Elton John o el desaparecido David Bowie.

La autora de esta biografía que promete dar muchos titulares ha editado varios best sellers internacionales. Uno de ellos, precisamente, sobre el intérprete nacido en Tanzania: Freddie Mercury: la biografía definitiva (Alianza Editorial).

Ha sido el diario británico Daily Mail el que ha compartido una carta escrita a mano por la supuesta hija de Mercury, que ha causado una enorme sorpresa en todo el mundo.

"Me apreciaba como un tesoro"

“Freddie Mercury fue y es mi padre. Tuvimos una relación muy cercana y amorosa desde el momento en que nací y durante los últimos 15 años de su vida. Me adoraba y tenía devoción por mí", dice en su escrito al rotativo del Reino Unido.

"Las circunstancias de mi nacimiento pueden parecer, para la mayoría de las personas, inusuales e incluso escandalosas", añade. "Eso no debería sorprenderme. Nunca mermaba su compromiso de amarme y cuidarme. Me apreciaba como un tesoro".

Y aunque la supuesta hija secreta de Freddie Mercury está dispuesta a que el mundo entero conozca su historia, de momento quiere permanecer en el anonimato. Hasta la fecha, se la identifica únicamente como B.

Se sabe también que vive en Europa, que trabaja como profesional de la medicina, y que es madre. Un detalle que convierte al cantante en abuelo de manera póstuma.

Los diarios privados del cantante

Según desliza la prensa británica, el líder de Queen visitaba de manera periódica a su hija. Incluso le entregó 17 volúmenes de diarios personales detallados que ella ha mantenido en secreto durante casi 50 años. Diarios y cartas cuyo contenido se pueden leer en la biografía.

“Aquellos que han sabido de mi existencia guardaron su mayor secreto por lealtad a Freddie", asegura la hija secreta. "Que elija revelarme en mi mediana edad es mi decisión y solo mía. En ningún momento me han obligado a hacerlo".

“Me confió su colección de cuadernos privados a mí, su única hija y su pariente más cercano, el registro escrito de sus pensamientos, recuerdos y sentimientos privados sobre todo lo que había vivido”. Con todo ello desvela la desconocida cara B de uno de los cantantes más carismáticos y adorados del siglo XX.

El cantante comenzó a escribir los diarios el 20 de junio de 1976 cuando se enteró del embarazo, dos días después de que Queen lanzara su sencillo You're My Best Friend de su álbum A Night at the Opera, lanzado en 1975. Escribió su última anotación en su cuaderno el 31 de julio de 1991, cuando su salud ya estaba muy deteriorada.

Freddie Mercury falleció el 24 de noviembre de 1991 como consecuencia de una neumonía, agravada a causa del VIH que se le diagnosticó en 1987.