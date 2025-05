Priscilla Presley cumple 80 años: del flechazo con Elvis a los 14 hasta su boda secreta y las tragedias que marcaron su vida

Cuando Elvis Presley recibió la notificación para alistarse en el ejército ya era una estrella. Estaba rodando King Creole (1958), tenía tres discos en el mercado (Elvis Presley, Elvis y Loving You) y estaba causando una gran revolución con su movimiento de caderas en la sociedad estadounidense. El rock & roll era el baile de moda. En 1958, con 24 años, se trasladó a Alemania para cumplir con sus deberes militares tras el entrenamiento recibido en Estados Unidos.

Como no tenía que vivir en los cuarteles, el artista era libre para hacer lo que le diera la gana. Viajaba y, sobre todo, celebraba fiestas en su casa. En una de ellas conoció a una atractiva joven llamada Priscilla Ann Beaulieu, de 14 años, quien al ser hija de un oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cada pocos años tenía que mudarse de ciudad en ciudad o de país en país. Este sábado, 24 de mayo, Priscilla llega a los 80 años.

El encuentro entre Elvis y Priscilla fue un flechazo en toda regla. Pero los diez años de diferencia de edad fueron un gran problema para los progenitores de la joven que no veían con buenos ojos la incipiente historia de amor. Pero los tortolitos hicieron todo lo posible para que no se apagara el fulgor.

Priscilla y Elvis Presley. Getty Images

Entre ambos se generó una gran confianza ya que el cantante empezó a confesarle sus miedos, sus anhelos y, sobre todo, el profundo dolor que sentía por la reciente muerte de su madre, Gladys, con tan solo 46 años. "Yo era la persona que realmente, realmente se sentaba allí para escucharlo y consolarlo. Esa fue realmente nuestra conexión", confesó en sus memorias Elvis and Me.

En contra de lo que siempre se había dicho, Priscilla desmintió durante la presentación en el Festival de Cine de Venecia del biopic Priscilla, dirigido por Sofia Coppola, que hubieran mantenido relaciones sexuales. "Nunca tuve sexo con él. Era muy amable, muy tierno, muy cariñoso, pero también respetaba que solo tuviera 14 años. Estábamos más en la mente, en el pensamiento, y esa fue nuestra relación".

En el ecuador de su historia de amor, Elvis convenció a los padres de su chica para que le dejara alojarse en Graceland, la mansión que había comprado en Memphis. Se suponía que tenían que dormir separados bajo la atenta mirada del padre del cantante, Vernon, y su madrastra, pero la pareja se las ingeniaba para pasar más de una noche acurrucados.

Poco antes de las navidades de 1966, Elvis se arrodilló en el dormitorio y le pidió matrimonio con un anillo de diamantes de tres quilates y medio rodeado de otros veinte brillantes desmontables.

Después de siete años de noviazgo -la mayor parte en secreto- se casaron el 1 de mayo de 1967 en una ceremonia de ocho minutos y con la presencia de 14 invitados en el hotel Aladdin de Las Vegas. Debido a que la mayoría de sus amigos fueron excluidos de la celebración, la pareja celebró un segundo convite en Graceland.

Priscilla y Elvis Presley el día de su boda. Getty Images

El momento más mágico llegó el 1 de febrero de 1968 con el nacimiento de su única hija, Lisa Marie, a la que colmaron de lujos inimaginables. Priscilla se había convertido en madre con solo 22 años. Desgraciadamente, la heredera del cantante falleció en 2023 a los 54 años a causa de un infarto de miocardio derivado de una obstrucción intestinal no sin antes haber sufrido uno de los grandes horrores que puede vivir una madre, el fallecimiento de un hijo.

Ocurrió en 2020 cuando Benjamin se quitó la vida con tan solo 27 años. En la biografía que coescribía Riley Kelough, hija de Lisa Marie, se revela que esta conservó el cuerpo de su hijo durante dos meses en un congelador de su casa.

A pesar de la aparente felicidad que transmitía la pareja, se divorciaron en octubre de 1973 para sorpresa de sus fans. Elvis se comportó como un señor. Le dio 725.000 dólares, pagó por la manutención de su hija y le ofreció un 5% de los beneficios de sus discos, películas y merchandising.

Tras la separación, Priscilla reveló un detalle desconocido: "Ya nuestra luna de miel fue un completo infierno. Elvis estaba siempre rodeado de admiradoras. A él le encantaba la fama y el dinero. Terminado el viaje de novios, él no dejó de desplazarse continuamente para cumplir sus contratos como cantante y actor cinematográfico. Y yo, a su lado, me convertí en sólo un objeto”. De hecho, como ella mismo ha confesado en más de una ocasión, era Elvis el que elegía cuidadosamente su ropa, el peinado y el maquillaje.

El verano de 1977 aún permanece grabado a fuego en el corazón de Priscilla. El 16 de agosto Elvis Presley fallecía inesperadamente a los 42 años a causa de un fallo cardiorrespiratorio. Había muerto el hombre, nació el mito. Tal y como le recordó en su biografía, "él se convirtió en mi padre, mi esposo y casi en Dios". En aquellos duros momentos, la protagonista estaba saliendo con el modelo Mike Edwards, quien la reconfortó y acompañó al funeral.

Priscilla Presley con Lisa Marie, su hija. Getty Images

Hacía mucho tiempo que Priscilla había manifestado su intención de dedicarse al mundo artístico, pero no debutó hasta varios años después de la muerte de su exmarido. Lo hizo como presentadora en Those Amazing Animals (1980-1981) y como actriz en un episodio de la serie Profesión Peligro (1983), que protagonizaba Lee Majors (86), primer marido de la celebérrima Farrah Fawcett, que alcanzó el estrellato por Los ángeles de Charlie (1974-1976, 1978-1980).

Pero sin duda, su único papel relevante en la pequeña pantalla fue el de Jenna Wade en la serie Dallas (1983-1988) y en cine con Agárralo como puedas (1988), protagonizada por Leslie Nielsen, George Kennedy y Ricardo Montalbán. Consciente de que su nombre era oro molino, Priscilla abrió una boutique en Beverly Hills, lanzó una línea de ropa de cama y, como otras celebridades, tuvo su propia marca de perfumes.

Priscilla es una mujer rica, por ello suele declinar casi todas las invitaciones a eventos sociales por mucho que le paguen. Así ocurrió en Sevilla cuando los organizadores del Sicab se pusieron en contacto con ella: "No necesito el dinero. Soy famosa". Y rechazó una estancia fabulosa que han disfrutado a lo largo de su historia Sofía Loren, Charlton Heston , Ivana Trump o Bo Derek.

Tras su divorcio, Priscilla salió con el instructor de kárate Mike Stone y de 1975 a 1976 mantuvo una relación con Robert Kardashian, un exitoso hombre de negocios y abogado que llegaría a ser tremendamente conocido por haber formado parte de la defensa de O.J.Simpson en 1995. Obviamente, el apellido les sonará ya que Robert se casó con Kris Houghton (70) y tuvieron cuatro hijos, Kourney (46), Kim (44), Khloé (40) y Robert Jr. (38).

En 1984 conoció al guionista y productor brasileño Marco Garibaldi (70), con el que convivió sin casarse durante 22 años. Juntos tuvieron un hijo, Navarone (38), quien a principios del año pasado confesó a The Sun su crítica adicción al fentanilo por la que "me gastaba 3.000 euros al mes".

Priscilla Presley de joven. Getty Images

El músico aseguró al tabloide que "no sé cómo pasó esto, pero toda la heroína en los Estados Unidos empezó a contener fentanilo. Al principio no me daba cuenta de que estaba tomando fentanilo. Y de repente me volví adicto a él (...) Si no tienes tolerancia, puedes morir al primer intento. Es algo aterrador". Navorone ha repetido hasta la saciedad que su madre le estuvo apoyando en todo momento para que saliera de aquel infierno.

Con la llegada del nuevo milenio, los últimos hombres que conquistaron el corazón de Priscilla fueron Nigel Lythgoe (75), productor y estrella de realities shows a quien conoció mientras grababan American Idol en Graceland y Toby Anstis (55), presentador de radio británico.

Tras sufrir en sus propias carnes las peores desgracias que puede soportar una madre y una abuela, Priscilla intenta mantener en la actualidad a la familia unida a pesar de los problemas surgidos por la herencia de Lisa Marie, que supuso un frío distanciamiento entre Priscilla y su nieta primogénita, la actriz Riley Keough (35). Afortunadamente firmaron la paz.

La ex actriz y presentadora reconvertida en socialité está feliz de tener a su lado con motivo de su 80º aniversario a sus otras nietas, Harper Vivienne (16) y Finley Aaron (16) -las hijas que Lisa Marie tuvo con su cuarto marido, Michael Lockwood- y de su bisnieta Tupelo Storm, fruto del matrimonio de Riley con el especialista australiano Ben Smith-Petersen.