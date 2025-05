Sabemos los motivos de la ausencia de Michelle Salas, hija de Luis Miguel, en la 78 edición del Festival de Cannes

Michelle Salas (35 años) no ha asistido este año a Cannes. El festival de cine, uno de los más importantes del mundo, celebra estos días su 78 edición y son numerosas las estrellas que ya han desfilado por su alfombra roja. Eva Longoria (50), Dakota Jhonson (35) o Carla Bruni (57) son solo algunas de las actrices que no han querido perderse esta cita.

No así la hija de Luis Miguel (55), que a pesar de llevar cuatro años de seguido asistiendo, este año no ha podido ir y ha querido explicar los motivos. Lo ha hecho a través de sus redes sociales respondiendo a la pregunta que llevan varios días haciéndolo su comunidad de seguidores. "Me han preguntado mucho esto. Este año no fui a Cannes después de cuatro años seguidos yendo al festival que me encanta, no solo por la moda sino por lo que representa para mí en lo personal", comienza diciendo.

"Siempre ha sido un evento muy especial porque me recuerda mucho a mi bisabuela y su historia con Viridiana, una película que fue una obra maestra en la historia del cine español que ganó la Palma de Oro en 1961, la cual me hace sentir inmensamente orgullosa".

La hija de Luis Miguel en la pasada edición del Festival de Cannes. Getty Images

"Este año me tocó estar en otros proyectos de trabajo que ya les contaré y además también moría por estar en Sevilla desde hace tiempo. Pero, bueno, seguro que volvemos el próximo año".

La influencer ha bromeado asegurando que por lo menos "aprovechó el volumen antes de que lo prohibieran". Y es que la joven escogió un diseño estilo princesa para la edición 2024, entero de pedrería, de la firma Sophie Couture.

Sin embargo, este año se han prohibido las transparencias y los volúmenes. "Por una cuestión de decencia, el desnudo está prohibido en la alfombra roja, así como en cualquier otra área del festival", se informó en un comunicado emitido por la organización del evento.

"Los estilismos voluminosos, en particular aquellos con una cola excesivamente largas que dificultan la fluidez del tráfico de los invitados y complican el seating dentro del teatro tampoco están permitidos".

Feria de abril

Michelle Salas se encuentra estos días en España por motivos profesionales después de haber disfrutado intensamente de la Feria de Sevilla. La influencer ha podido vivir, por primera vez, la fiesta andaluza de principio a fin, de la noche de 'El Pescaíto' al último día de feria.

"Primera Feria de Sevilla vestida de flamenca y con el corazón contento por lo vivido en esta experiencia. Tenía años queriendo venir, y qué manera tan bonita de celebrar la vida. Los colores, las costumbres, la música, el baile… ¡qué arte!", escribió en sus redes junto a un álbum de sus mejores momentos.

María Laura Medina de Salinas (54), esposa del empresario Ricardo Salinas (69), fue su anfitriona. Y no solo invitó a Michelle, también a sus esposo, Danilo Díaz. La feliz pareja pudo vivir la Feria de Abril a lo grande desde el lujoso yate del empresario mexicano.