Un Papa tuitero, tenista amateur, come ceviche y su entorno le llama 'Rob': retrato íntimo de León XIV

Robert Francis Prevost Martínez (69 años) es ahora León XIV. Para su entorno, sin embargo, siempre será Rob.

El pasado jueves, 8 de mayo, se convirtió en el nuevo Papa. Fue escogido en el segundo día de Cónclave por 133 cardenales, reunidos en la Capilla Sixtina. A las 18:07 horas llegó la esperada fumata blanca. A las 19:37 horas salió el nuevo Pontífice al balcón. Fue en este momento cuando se supo que el jefe de la Santa Sede es Robert Francis Prevost.

Al instante, los datos del nuevo Papa corrieron como la pólvora. En la prensa y en las redes sociales. León XIV es estadounidense, pero también tiene la nacionalidad peruana. Vivió mucho tiempo en Perú, donde fue misionero y años más tarde, obispo en Chiclayo. Es agustino y entre 2001 y 2013 fue Prior General de la Orden agustina en Roma. Además, ejerció de vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana entre 2018 y 2023, cuando fue nombrado cardenal en la capital italiana.

León XIV saludando a su fieles en el Vaticano. Gtres

Pero, al margen de su currículum religiosos, ¿cómo es León XIV es en las distancias cortas? ¿Cómo se desenvolvía en su entorno? ¿Tiene hobbies?

Una vez se supo la noticia, The New York Times localizó a su hermano mayor, John, quien vive Illinois, donde León XIV creció con su familia. Su padre, Louis Prevost, trabajó como profesor, catequista y responsable de distintos niveles de escuelas católicas. Su madre, Mildred Agnes Martínez, era librera de profesión.

En su mediática charla, John Prevost ratificó que su hermano, a quien llama Rob, es un hombre "sencillo" y que "tiene un gran deseo de ayudar a los oprimidos y marginados". Al momento de la citada entrevista aún no había podido felicitarle. De hecho, no hablaban desde que comenzó el Cónclave.

León XIV tiene otro hermano, Louis, quien vive en Florida. Emocionado y todavía sorprendido con la noticia, reveló ante el canal de televisión ABC7 News algunas de las vivencias de su infancia: "Él era siempre el santo. Le decíamos: 'Vas a ser Papa algún día, eres demasiado santo'".

Visita del papa León XIV al Colegio de los Agustinos de Madrid. Año 2010.

A León XIV le gustan los deportes. En la entrevista que dio su hermano a The New York Times se confirmó es seguidor de los White Sox de Chicago. Al Papa, no obstante, también le gusta el fútbol -la televisión peruana lo asocia al Alianza Lima-. Además, es un gran aficionado al tenis.

"Me considero un tenista amateur. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo, así que tengo muchas ganas de volver a la pista. Mi nuevo trabajo [entonces cardenal] no me ha dejado mucho tiempo libre para ello", comentó en una entrevista con la Orden Agustina. De hecho, según ha trascendido, León XIV estuvo jugando en Roma antes de ingresar en la residencia de Santa Marta para celebrar el Cónclave.

En las últimas horas también se ha hablado de sus gustos gastronómicos. Su larga temporada en Perú, y así lo recuerda la prensa local, lo convirtieron en un apasionado de la cocina peruana, considerada una de las mejores del mundo.

"¿Qué es lo que más me gustó de la comida? Pues, muchísimas cosas, como caniche, cabrito, seco, ¡hay tantas cosas que me gustan!”, respondió Robert Francis Prevost en una entrevista que concedió a la radio peruana. “También le gusta mucho el arroz con pato", ha añadido recientemente el actual obispo de Chiclayo después de que el estadounidense se convirtiera en Papa.

León XIV y su antecesor, el papa Francisco.

Robert Francis Prevost Martínez es el primer Pontífice estadounidense. También el primero de la Orden de San Agustín. Es el sucesor de Francisco, con quien tuvo una estrecha relación. "Eran muy buenos amigos. Se conocieron antes de que él fuera Papa. Incluso antes de que mi hermano fuera obispo", recordó su hermano John.

De hecho, la foto de perfil de la cuenta de X -antiguo Twitter- del Papa León XIV, es una imagen junto a Jorge Mario Bergoglio. Se unió a la red en agosto de 2011 y último tuit fue publicado el pasado 15 de abril. En su biografía se describe como "católico, agustino y obispo". Todavía no ha cambiado su nombre de usuario. Al término de esta noticia es @drprevost.