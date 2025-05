El anuncio del tercer embarazo de Rihanna o la revelación de la cita entre Rosalía y Georgina: las anécdotas de la Gala MET 2025

La Gala MET es mucho más que moda. Un año más, las grandes estrellas internacionales se han dado cita en el Museo Metropolitano de Nueva York, mostrando sus mejores looks -esta vez con la temática Superfine: Tailoring Black Style-, pero también haciendo importantes anuncios. Ha sido el caso de Rihanna (37 años), una de las protagonistas de la noche.

Una vez más, la cantante ha aprovechado su asistencia a un evento de repercusión mundial para anunciar embarazo. Lo hizo en 2023 en el medio tiempo de la Super Bowl y ahora ha vuelto a repetir estrategia, pero en la Gala Met. Este lunes, 5 de mayo -la madrugada del día 6 en España- la intérprete de Umbrella ha comunicado que espera su tercer bebé. La cantante ha apostado por un corsé que marcaba su figura premamá y ante las cámaras, orgullosa, ha acariciado su tripa.

Rihanna ha seguido con su tradición de llegar tarde al exclusivo evento, casi media hora después de los últimos invitados e incluso cuando algunos ya empezaban a irse. Su pareja y padre de sus hijos, el rapero Asap Rocky (36), ha entrado antes, pues ha sido él el anfitrión de la gala. El artista, eso sí, no dejaba ni una pista sobre el embarazo de la estrella de Barbados.

Rosalía, una de las invitadas españolas a la Gala MET 2025. Gtres

Quien también ha hecho un anuncio, aunque de forma discreta, ha sido Rosalía (32), una invitada habitual al evento de moda de Nueva York. En la entrada de la Gala MET ha sugerido que prepara un nuevo proyecto que puede ver la luz pronto. Eso sí, no ha dado detalles.

Rosalía ha acudido de la mano del diseñador francés Olivier Rousteing con un innovador vestido blanco que moldeaba su torso. Cuando le han preguntado si el proyecto se trata de un nuevo disco, ha guiñado un ojo y ha respondido: "¡Se vienen cosas, veremos! Tengo ganas de contarlo, pero tiempo al tiempo". La catalana, así, ha mantenido el misterio.

Georgina Rodríguez, en su debut en la Gala MET. Gtres

La cantante, además, ha relatado ante los medios que el pasado domingo, 4 de mayo, salió a comer por la Gran Manzana con otra compatriota, la influencer Georgina Rodríguez (31), quien ha debutado en la gran cita de la moda. Una cita que no había trascendido hasta ahora.

Otro español debutante en la gala MET ha sido Jon Kortajarena (39). El modelo ha contado que también había hablado con la autora de Motomami, una "veterana" del evento, que le aconsejó solo una cosa: "Pásatelo bien".

El toque hispano también lo han dado las estrellas latinas. Entre ellas, el rapero de Bad Bunny (31), quien horas antes de la gala anunciaba su gira mundial, que lo traerá a Madrid en mayo de 2026. Por otro lado, Shakira (48), Maluma (31) o J Balvin (39). Este último acompañado de su mujer, la modelo Valentina Ferrer (31).

Zendaya (28), Adrien Brody (52), Miley Cyrus (32), Kim Kardashian (44) o Kylie (27) y Kendall Jenner (29) tampoco se han perdido la Gala MET. A la lista se suma Madonna (66), quien ha posado en las escaleras del museo con un puro.

Shakira, en la Gala MET 2025. Gtres

Este año, también ha regresado Hailey Bieber (28), otra de las protagonistas VIP de la gala. La modelo, quien no acudía a esta marcada cita en la Gran Manzana desde 2022, no sólo ha copado el foco por su espectacular look -un vestido tipo blazer negro-. También ha sido el centro de las miradas por la marcada ausencia de su marido, el cantante Justin Bieber (31), en medio de rumores de ruptura.