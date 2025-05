Richard Gere, avergonzado: "Mi mujer se enfada conmigo porque no hablo bien español. Es muy primitivo"

Richard Gere (75 años) disfruta de su nueva vida en España junto a su mujer, Alejandra Silva (42), y los hijos que tienen en común. Una etapa ilusionante a la que ha conseguido adaptarse con facilidad. El afamado actor de Hollywood, sin embargo, todavía tiene una tarea pendiente: aprender español. Sobre ello, precisamente, se han pronunciado ambos en El Objetivo, de Ana Pastor (47).

La pareja ha concedido una entrevista a la comunicadora, emitida en la noche de este domingo, 4 de mayo, en la que han compartido detalles de sus causas humanitarias y de su nueva vida en España.

Richard Gere, concretamente, también ha hablado de su carrera como actor. Aunque en los últimos meses ha sido noticia por sus compromisos sociales o su postura respecto al Gobierno de Donald Trump (78), quiere seguir desarrollándose en el séptimo arte. Ahora, en nuestro país.

"Me encantaría trabajar aquí. Estoy conociendo a algunos directores y haciendo algunos amigos. Me encantaría trabajar con ellos", ha confesado la estrella de Hollywood a Ana Pastor. Richard Gere, no obstante, deber afrontar un reto. En tono de humor, ha relatado: "Tendría que trabajar mi español, que es muy primitivo. Mi español me hace sentir avergonzado. Mi esposa, que me ama mucho, se enfada conmigo porque no hablo español".

No en vano, al final de la charla, Ana Pastor le ha comentado a Alejandra Silva que tiene un reto por delante. La periodista le ha pedido que hiciera una suerte de promesa, de cara a futuras conversaciones. "Tienes un proyecto entre manos, que es que hable español. Siguiente entrevista en español", ha comentado la comunicadora.

"Estamos en ello", ha asegurado Alejandra. Durante la conversación, además, Richard Gere ha pronunciado algunas palabras en español, mostrando así su interés por el idioma.

Inmigración, política y geopolítica han sido otros de los temas que ha tocado Richard Gere con Ana Pastor. El artista, además, ha hablado de sus creencias budistas y su vínculo con el Dalái Lama. No obstante, pese a su tendencia religiosa, no ha dudado en elogiar al Papa Francisco, quien perdió la vida el pasado 21 de abril.

Richard Gere, durante el Festival Internacional de Cine de Barcelona. Gtres

"En lugar de meditar sobre la riqueza, nos ayuda más meditar sobre ser generosos y abiertos. Estoy seguro de que, con la meditación diaria, se puede confiar plenamente", ha expresado Gere acerca del budismo.

"El Dalái lama es una figura en la que se puede depositar toda la confianza. Como él mismo ha señalado, en Occidente sabemos más sobre la Luna que sobre el funcionamiento de la mente. Y el pensamiento tibetano es trabajar en la mente y ver cómo estamos creando realidades todo el tiempo", ha reflexionado.

Al Pontífice, recientemente fallecido, lo ha catalogado como una persona "extremadamente humana y valiente".

Nuevo documental

Horas antes de que viera la luz su entrevista con Ana Pastor, Alejandra Gere mostraba en sus redes los detalles del nuevo documental en el que ha participado con su marido. Titulado Lo que nadie quiere ver, el matrimonio conversa con supervivientes del sinhogarismo. Así, muestran lo que supone la vida en la calle y cómo impactan las soluciones que ofrecen una vivienda digna y otros programas para superarlo.

El corto descubre las historias reales y duras de Javi, Mamen, Latyr y Pepe, que han vivido muchos años en la calle y que ahora se recuperan en una vivienda. Hogar Sí alerta de que el sinhogarismo está aumentando en toda Europa. Aproximadamente 1.287.000 personas se encontraban en situación de sinhogarismo en 2023, según la última edición del informe anual FEANTSA sobre la situación de la exclusión en la vivienda en Europa.

"Cuando ves a estas personas, ¿qué piensas? ¿qué sientes? En el fondo le podría pasar a cualquiera", asegura Richard Gere. Alejandra, por su parte, puntualiza: "Sabemos que es una realidad incómoda de ver, pero la respuesta no está en mirar hacia otro lado, sino en conocer de cerca la realidad de estas personas y actuar para buscar una solución".