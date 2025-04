Tina Knowles, madre de Beyoncé, relata su lucha contra el cáncer: "Me hice las pruebas años después de lo que debía"

Tina Knowles (71 años), la madre de la icónica diva del pop Beyoncé (43), ha revelado recientemente que padeció cáncer de mama. La escritora, cabe apuntar, conoció la noticia después de haber olvidado hacerse una mamografía que tenía programada debido a la pandemia de la Covid-19. Fue el pasado mes de julio cuando los médicos le detectaron un bulto en estadio 1 en el seno izquierdo.

La escritora ha concedido una entrevista este pasado martes, 22 de abril, a la revista People, en la que reivindica "la importancia de no descuidar las mamografías" y aconseja a todas las mujeres hacérselas como forma de prevención.

La peor de las noticias llegó en el seno de la familia Knowles poco después de que Tina y su hija Beyoncé lanzaran su línea de cuidado capilar. La escritora, además, se encontraba inmersa en Matriarca, su libro de memorias -ya disponible en cualquier tienda de libros-, en el que comparte su impactante diagnóstico y se sincera sobre la fama y el amor.

Tina Bowles y Beyoncé en un evento de Londres en 2011. Gtres

"Dudé en compartir esa experiencia en el libro porque soy muy reservada. Pero decidí hacerlo porque creo que contiene muchas lecciones para otras mujeres", ha comenzado afirmando Tina en conversaciones con People. "Y creo que, como mujeres, a veces estamos tan ocupadas y tan ajetreadas, pero hay que hacerse la prueba. Porque si no me la hubiera hecho a tiempo, me estremezco al pensar en lo que podría haberme pasado", ha continuado diciendo.

La propia Tina Knowles ha recordado en la entrevista para el citado medio el momento en el que pasó por alto la mamografía programada a consecuencia de la Covid-19. "Olvidé que no fui a hacerme la prueba dos años antes de lo que debía", relata, "porque llegó la pandemia sanitaria, me llamaron y me cancelaron, y me dijeron: 'Te llamaremos cuando volvamos a hacer pruebas'. Y pensé que ya lo había hecho. Así que no se puede jugar con eso".

Tina Knowles durante la boda de su hija Solange en 2014. Gtres

Tina comparte una parte de su lucha contra el cáncer de mama en Matriarca, sus memorias. Así, relata cómo recibieron sus hijas, Beyoncé y Solange (38), la trágica noticia. Beyoncé, escribe, "lo tomó bien, manteniéndose positiva, y ya podía sentir su mente acelerada, concentrándose en esto como una tarea que abordar con precisión". Mientras tanto, Solange dijo: "Mamá, nos encargaremos de esto". Con sus hijas adicionales, Kelly Rowland , y su sobrina Angie Beyince, también a su lado, escribe: "Mis hijas se convirtieron en mi equipo".

La madre de la que está considerada una de las cantantes más exitosas de la industria musical ha afirmado que no le fueron detectados genes de cáncer de mama. Cabe recordar que su exmarido y padre de sus dos hijas, Mathew Knowles (73), ya superó un cáncer de mama en fase 1 en el año 2019.

A finales del año pasado, Tina Knowles se sometió a una cirugía para extirpar el tumor y a una posterior reducción de pecho. "Estoy muy bien", ha afirmado en conversaciones con People. La escritora, además, ha confirmado la mejor de las noticias: "Estoy sin cáncer y con mucha suerte de que Dios me permitiera detectarlo a tiempo. Quiero dar esperanza a la gente. Lo que me asusta ahora es no aprovechar al máximo cada día que me queda en esta vida".