La novia de Liam Payne revela el infierno que vivió por su adicción al alcohol y las drogas y habla de sus planes de boda

Ya han pasado seis meses de la muerte de Liam Payne, pero su novia aún no puede superar su pérdida. Kate Cassidy (25 años) ha recordado los problemas de adicción del cantante, quien perdió la vida al caer desde el balcón del tercer piso de su habitación en el Hotel Casa Sur, en Buenos Aires, el 16 de octubre de 2024.

Los resultados de la autopsia revelaron que su cuerpo tenía "rastros de alcohol, cocaína y antidepresivos recetados". Un cóctel explosivo de drogas que ingirió los tres días antes de su fallecimiento y a los que ahora ha hecho referencia su pareja.

En una entrevista en el pódcast de Jay Shetty, On Purpose, especializado en temas de salud mental, la influencer estadounidense corrobora una verdad que resultó evidente tras los informes de la fiscalía: el cantante fue incapaz de hacer frente a sus hábitos. Todo ello a pesar de que le esperaba un prometedor futuro por delante. Incluso tenía planes de boda.

Liam Payne y su novia, Kate Cassidy, tenían planes de contraer matrimonio. Instagram

"Cuando me estaba probando el vestido para el funeral, recuerdo que me lo estaba probando mirándome en el espejo y solo recuerdo pensar en mi cabeza: 'se suponía que me tenía que probar un vestido de novia'. No debía llevar un vestido negro; debía llevar un vestido blanco y Liam debía estar aquí conmigo", ha recordado la joven. "Así que fue muy duro aceptar esta realidad de saber que ya no está aquí".

En el pódcast, Kate Cassidy ha recordado cómo se enteró de que el excomponente del grupo One Direction había muerto: "Empecé a sudar, a caminar de un lado a otro. No lo podía creer. En ese momento, seguía sin creerlo. No había manera, pero una pequeña parte de mí, en el fondo, pensaba: '¿por qué alguien se inventaría esto?'".

Horas antes de la muerte del cantante, su pareja le dijo unas bonitas palabras: "Estábamos sentados en el sofá. No paraba de decirle cuánto lo amaba, cuánto significaba para mí, cuánto lo iba a extrañar, y que no podía esperar a que volviera a Florida porque estábamos comenzando un nuevo capítulo de nuestra vida".

Los planes de Payne y su novia

"Acabábamos de comprar una casa, acabábamos de adoptar un perro, nos habíamos mudado a Estados Unidos. Yo había estado viviendo en Inglaterra con él durante dos años. Era un momento lleno de nuevos comienzos, y todo tenía una luz tan positiva", añadía.

La estadounidense intentó ayudar a Liam Payne a salir del infierno de las drogas, pero fue tarea imposible. Por mucho apoyo que le diera, él siempre caía en el mismo bucle. "Me di cuenta de que no podía elegir. Teníamos un día maravilloso y luego, esa misma noche, ocurría algo que le hacía latir la cabeza y no podía evitarlo", ha contado.

El que fuera componente de One Direction había consumido cocaína, crack, alcohol y antidepresivos antes de su muerte. Instagram

"Él daba cinco pasos hacia adelante y luego tres hacia atrás", ha expresado en su charla con Shetty. "Si hubiera podido elegir estar sobrio el resto de su vida, lo habría hecho". Pero no lo hizo. En realidad, su espiral de autodestrucción fue yendo cada vez a peor. Horas antes de precipitarse por el balcón había consumido cocaína rosa, crack y benzodiacepinas.

Liam Payne llegó a ingresar en un centro de rehabilitación en Luisiana, Estados Unidos, en 2023. Permaneció un total de 100 días, en los que recibió un tratamiento intensivo para superar sus adicciones al alcohol.

También precisó de ayuda psicológica para mejorar su relación con su hijo, Bear, nacido el 22 de marzo de 2017, fruto de su relación con la cantante Cheryl Cole (41). Entonces, el británico ya estaba al lado de Kate Cassidy, cuyo noviazgo dio comienzo en octubre de 2022.

"No se puede curar a alguien"

Ahora está segura de que, cuando se trata de adicciones, la única persona capaz de salvarse es uno mismo: "Creo que hay una cosa de la que la gente tiene que darse cuenta es que no se puede curar a alguien. En realidad, sólo pueden hacerlo ellos mismos".

Con su testimonio, Kate Cassidy pretende ayudar a personas que puedan estar en una situación similar: "Quiero ayudar a otras personas que están lidiando con el dolor, con problemas de salud mental... Realmente quiero ser capaz de ayudar".