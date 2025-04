Primeras palabras de William Levy tras ser detenido: "Estaba tomándome un traguito"

El pasado 14 de abril, William Levy (44 años) fue detenido en Florida tras protagonizar un altercado en un establecimiento público. Apenas 24 horas después, el actor ha salido de prisión tras pagar una fianza de 500 dólares y ha ofrecido sus primeras declaraciones a los medios de comunicación.

El actor se enfrenta a cargos por dos supuestos delitos: alteración del orden público y allanamiento de una propiedad. Nada más quedar en libertad ha explicado lo sucedido a la prensa. Asegura que "se metió en medio" de una discusión entre una persona que estaba con él y otra que estaba en el lugar donde tuvo lugar la pelea, el restaurante Baires Grill, en Weston.

"Ha sido una situación un poco incómoda. En verdad estaba con un padre más del equipo tomándome un traguito como solemos hacer, y de momento él entra en una discusión con alguien más, y me meto en el medio tratando de evitar que escalara la situación, y bueno, el que terminó siendo esposado fui yo", ha expresado Levy.

Primeras declaraciones de #WilliamLevy tras salir del arresto. pic.twitter.com/sd0OFynx5O — Armando Bochinche (@AR_Bochinche) April 15, 2025

Así, el intérprete de Café con aroma de mujer ha dado su versión de los hechos. Y ha aclarado el porqué de su conducta inapropiada. Los agentes policiales procedieron a su detención por "intoxicación desordenada en un espacio público" y traspasar una propiedad.

"Traté de mantener la calma"

Insiste en que su papel en la riña fue más bien el de un mediador, no la de instigador. "Traté de mantener la calma todo el tiempo. Al final, el que tuvo que irse fui yo", ha contado. Cuando los medios le han preguntado por el cargo de allanamiento, ha restado importancia a lo que pasó con una breve respuesta: "Bueno, tenían que llevarme por algo".

Incluso ha bromeado sobre el altercado y su breve paso en prisión: "Normal, normal, no sé si hice muy buenas, pero sí tengo nuevas amistades". Y ha negado haber agredido a nadie: "No, debe haber cámaras ahí (que lo demuestren). Yo todo el tiempo estuve tratando de aguantar la situación para que no fuera a más". Lo cierto es que, según testigos de los hechos, el actor opuso resistencia a los agentes de la Policía, lo que había motivado su detención.

William Levy, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

El altercado de William Levy se produjo en un establecimiento de hostelería en el condado de Broward. Según han contado varios testigos, el actor mantuvo una fuerte discusión relacionada con la cuenta. La tensión empezó a aumentar hasta que le pidieron que abandonara el local. Levy, en efecto, se marchó de allí. Pero regresó poco después para ir a recoger su teléfono móvil, que había dejado olvidado en el interior del negocio. En ese momento, los empleados del restaurante llamaron a la Policía y varios agentes lo detuvieron.

Tras su detención, el cubano fue trasladado a la cárcel del condado de Broward, en Fort Lauderdale. Al día siguiente compareció ante el juez y, durante la audiencia, se le impuso una fianza de 250 dólares por cada cargo. Una cifra que ascendió a 500 dólares, que abonó para obtener su libertad. Tras salir de la cárcel, a William Levy le estaba esperando su cuñado para llevarlo a su casa.

Este no es el primer escándalo que protagoniza William Levy. El año pasado copó todos los titulares de la prensa tras su ruptura con Elizabeth Gutiérrez (45), con la que trabajó en Protagonistas de telenovela. Ella y su hija lo acusaron de haberlo pillado en el domicilio de la pareja en compañía de una mujer con la que, supuestamente, le estaba siendo infiel a su pareja. Antes de este suceso habían corrido informaciones sobre una supuesta infidelidad de Levy con la actriz Maite Perroni (42).