Michelle Obama revela el aterrador accidente que sufrió su hija Sasha: "Fue un choque lateral. El coche quedó siniestro"

El pasado 11 de marzo, Michelle Obama (61 años) anunciaba en las redes sociales su nuevo proyecto profesional. Un pódcast que acaba de lanzar, IMO (acrónimo de In My Opinion), junto a su hermano, Craig Robinson (62). En este proyecto, la mujer del presidente de Estados Unidos Barack Obama (63) se sincera.

Michelle relata aspectos inéditos de su vida personal. Ya lo anunció en el estreno del pódcast: se iban a tratar "cuestiones cotidianas que moldean nuestras vidas, nuestras relaciones y el mundo que nos rodea". Al mismo tiempo, los colaboradores del proyecto audiovisual tienen la oportunidad de entrevistarla.

Ahora, Michelle ha sido entrevistada en otro pódcast. En esta ocasión, en Not Gonna Lie, presentado por Kylie Kelce. Allí, Michelle ha relatado el aterrador episodio que vivió después de que su hija Sasha Obama (23) tuviera un accidente de tráfico. "Ser madre ha sido una lección magistral sobre cómo dejarse llevar. Por mucho que lo intentemos, hay un límite en lo que podemos controlar", ha manifestado.

Relata la mujer del que fue presidente que una madre siempre está alerta, en permanente angustia. "Cuando se sacaron Malia y Sasha los carnets de conducir, les dimos un coche. Los agentes de nuestro servicio secreto, que llevaban toda la vida con nosotros, las siguieron en sus primeras salidas", ha explicado.

Para añadir: "Como adolescentes, las acompañaban a la escuela, a las fiestas...". Eso sí, pese a la seguridad férrea que acompaña a las jóvenes, sus agentes "no pudieron evitarlo todo".

Michelle y su hija Sasha en una imagen de sus redes sociales.

"Hubo un día en el que Sasha sufrió un choque lateral. Tuvo un accidente de tráfico y lo peor es que su coche quedó destrozado. Una mujer chocó contra ella. Viví un momento horroroso que no le deseo a nadie cuando me recibí una llamada y al otro lado del teléfono escuché que mi hija había tenido un golpe y que su vehículo estaba siniestro", ha revelado Michelle.

A pesar de la gravedad del asunto, Michelle revela: "Mi hija salió ilesa, pero la experiencia fue un recordatorio de cuán poco control tienen los padres mientras sus hijos navegan por la vida luego del aterrador incidente".

"A día de hoy son dos conductoras muy expertas y llevan sus coches muy bien", deja claro la mujer de Barack, al tiempo que apunta: "En una de las primeras clases prácticas de conducir de Malia, su instructor la subió al vehículo y le dijo 'acelera a fondo, pisa el acelerador a fondo y luego quiero que pares', y se golpeó",

Otras confesiones

Ahí no se detienen las confesiones de Michelle Obama. En el pódcast titulado Work in Progress, la exprimera dama estadounidense ha asegurado que en estos momentos lucha por tomar sus decisiones y pensar en cómo dedicarse a sí misma, en medio de los rumores de divorcio de su marido y sus ausencias de eventos importantes en los últimos meses.

Obama sostiene que ocho años después de la Casa Blanca, con dos hijas adultas, ahora tiene la oportunidad de controlar su propio calendario y de tomar decisiones por sí misma: "Podría haber tomado muchas de estas decisiones hace años, pero no me di esa libertad".

"Quizás, aunque dejo que mis hijas vivan sus propias vidas, los uso como excusa para no hacer algo", agregó en la entrevista, según CNN. "Ahora eso se acabó. Así que ahora tengo que revisar mi calendario, lo cual hice este año, fue un gran ejemplo de mí misma, de cómo me dedicaba a algo que debía hacer (...) y elegí hacer lo que era mejor para mí, no lo que tenía que hacer, no lo que creía que los demás querían que hiciera".

La ex primera dama no acudió a la segunda toma de posesión del presidente Donald Trump, así como al funeral de estado del expresidente Jimmy Carter en enero. Estos hechos provocaron rumores entre la prensa y las redes sociales sobre un posible distanciamiento de su marido, el expresidente Barack Obama.

"Todavía encuentro tiempo para, ya saben, dar discursos, estar en el mundo, trabajar en proyectos. Todavía me importa la educación de las niñas", dijo la ex primera dama.

"Eso es con lo que nosotras, como mujeres, creo que luchamos, con decepcionar a la gente. Tanto es así que este año la gente ni siquiera podía imaginar que yo estaba tomando una decisión por mí misma, y ​​tuvieron que decir que mi esposo y yo nos divorciamos".

Obama enfatizó durante el podcast que quería reflexionar sobre cómo le gustaba pasar su tiempo libre y preguntarse: "¿Quién quiero ser realmente cada día?", dijo, según la cadena NBC News.

"¿Con quién quiero almorzar? ¿Cuánto tiempo quiero quedarme en un lugar? ¿Quiero viajar? Si una amiga me llama y me dice que vayamos, puedo decir que sí", dijo. "Y estoy intentando hacerlo cada vez más", señaló, recoge este medio.

Los Obama, que han cumplido dos mandatos consecutivos en la Casa Blanca como matrimonio, llevan 32 años juntos, según una publicación de octubre pasado del ex presidente en X.