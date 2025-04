Al Bano recuerda la trágica desaparición de su hija Ylenia: "Cada uno de nosotros tiene un encuentro con la Cruz"

Al Bano Carrisi (81 años) y Romina Power (73) han regresado juntos a Madrid. Cuando quedan 45 días para su histórico concierto en la capital española, el icónico dúo ha ofrecido una rueda de prensa en los espacios del Movistar Arena, a la que ha acudido EL ESPAÑOL en la mañana de este miércoles, 9 de abril.

El próximo 24 de mayo, más de una década después desde su última actuación conjunta en España, Al Bano Carrisi y Romina Power se subirán al escenario del Movistar Arena para interpretar sus grandes éxitos, pero también nuevos temas, tal y como han adelantado. Al show, además, se unirá uno de sus hijos en común, Yari (51), quien ha seguido sus pasos en la industria de la música.

"Va a ser increíble", ha asegurado el intérprete italiano. "De vez en cuando cantamos juntos porque la gente lo quiere", ha confesado Al Bano. La dupla, cabe recordar, se separó profesionalmente en 1996. Tres años más tarde, también pusieron fin a su relación sentimental. Las diferencias entre ambos fueron evidentes tras la desaparición de su hija Ylenia.

Al Bano y Romina Power este miércoles, 9 de abril, en Madrid. Gtres

Al Bano y Romina pasaron dos décadas sin verse. Su reencuentro se produjo de manera inesperada, hace 12 años, como ha rememorado ella. "Pasó por casualidad. Un empresario ruso, en 2013, tuvo la idea de invitarnos a la celebración de sus 70 años y desde entonces no hemos parado", ha recordado la estrella de la música durante la rueda de prensa celebrada en Madrid.

A día de hoy siguen sus carreras como solistas, pero cuando el público pide verlos juntos, no dudan en unir sus voces sobre el escenario. El próximo 24 de mayo lo harán en Madrid. Poco después se presentarán en Barcelona, La Coruña y Marbella. "Estoy feliz de regresar a España después de 10 años", ha confesado Romina Power.

"El público español simplemente me gusta. Es un placer. Cuando bajo del avión y escucho el español, digo: 'Estoy en casa'", ha comentado, por su parte, Al Bano. "Nunca se han olvidado de nosotros y eso da gusto. Siempre ha quedado el mismo calor", ha añadido Romina.

Aunque estuvieron completamente separados durante casi dos décadas, sobre el escenario, pero también en las distancias más cortas, delante de la prensa, la icónica dupla sigue manteniendo aquella complicidad de la que todo el mundo hablaba en los 80 y 90. En la mañana de este miércoles, 9 de abril, no han faltado las bromas y las risas.

"En los conciertos, por hora y media, podemos no pelearnos", ha dicho Romina en tono de humor. "Para mí, la única cosa difícil es escuchar mi voz cuando canto junto a él. Muchas personas, cuando se hacen mayores, pierden la voz. Él la tiene más fuerte que antes. No sé cómo hace", ha comentado la artista, gran admiradora del éxito de su exmarido. "Cantar hace bien al alma. Quien canta reza dos veces", ha expresado Al Bano.

En este punto, ambos han recordado a varias estrellas de la música española con quienes comparten generación. Entre ellos, Raphael (81). "Espero que vaya todo bien", ha expresado Romina sobre la vuelta a los escenarios del intérprete de Mi gran noche. Al Bano, en una línea similar, ha añadido: "No te olvides que cantando se vive mejor". El artista italiano, además, ha recordado que su primer encuentro con el de Linares fue "fantástico". Un comentario que le ha llevado a rememorar a varias figuras de la industria con quienes tuvo muy "buena relación". Entre ellos, Julio Iglesias (81) o Montserrat Caballé.

Al bano se ha sincerado sobre su encuentro con la fe. Gtres

Aunque la cita de este miércoles era meramente para hablar de su próxima gira en España, Al Bano, al final de la rueda de prensa, no ha podido evitar recordar a su hija Ylenia, quien desapareció con 23 años y en circunstancias extrañas en Nueva Orleans, el 6 de enero de 1994. La década de los 90 fue especialmente convulsa para la expareja y así lo ha rememorado el intérprete de Felicità.

No ha pronunciado su nombre. Pero en su discurso, hablando del poder de la música e incluso, de la religión, Al Bano ha recordado este devastador episodio que cambió su vida para siempre. Después de que Romina Power, tras una pregunta, contara quién es su escritor favorito y su predilección por los libros de filosofía hindú, el artista ha traído a colación su reencuentro con la fe.

Mientras que Romina Power sigue "aprendiendo budismo", donde ha encontrado ayuda, el cantante italiano tiene a Dios en el centro de su vida. Para el artista, "la música es medicina" y la fe, su fortaleza.

"La encontré cristiana, ahora es budista", ha dicho Al Bano, en referencia a Romina. "Pero no reniego de mi religión original", ha confesado ella. En este punto, el cantante ha recordado su reencuentro con la fe después de la trágica desaparición de su hija Ylenia.

"A mí, como buen italiano, me bautizaron, hice la primera comunión... Pero soy cristiano, no por naturaleza, sino por seguir el camino cristiano. Yo entendí muy bien la religión cristiana cuando en los años 90 me pasó de todo. Nuestra hija, su partida... Tantas cosas... Tenía rabia y me alejé de la religión cristiana, del sentimiento cristiano", ha recordado la estrella de la música.

"Pero los días pasaron, los meses pasaron... canté como Dios en aquellos momentos. Por la rabia, por todo lo que vivía. Pero me di cuenta que me faltaba algo y lo buscaba. Me faltaba el sentido cristiano que había perdido", ha relatado Al Bano. Entonces, como ha rememorado, volvió a acercarse a la fe.

Al Bano y Romina el día de su boda. Gtres

"Me di cuenta que también Dios perdió a su hijo. Y me dije a mí mismo: 'Si tú eres un buen cristiano, por qué no entiendes este episodio de tu vida, esta realidad. Perder a una hija, perder a alguien muy importante en tu vida'. Desde aquel momento, mi vida no fue mejor, pero me apropié de lo que me había alejado", ha confesado Al Bano.

Sincero, el artista ha asegurado: "Vivo mejor habiendo descubierto qué es la religión cristiana. Es una verdad que falta en otras religiones. Siempre respetando a otros, pero la religión cristiana es la más verdadera. El símbolo es el nacimiento de Cristo, el símbolo es la cruz de Cristo, porque en la vida, cada uno de nosotros tiene un inevitable encuentro con la Cruz. El símbolo es la resurrección".

Aunque el dolor por la desaparición de un hijo es insuperable, Al Bano ha conseguido sobreponerse gracias a la fe: "Yo encontré mi verdad y mis ganas de vivir. Y agradezco a Dios haber entendido que ese es mi camino". El cantante también agradece a Dios "de haber entendido que tengo la profesión que tengo". En esta línea y para terminar la rueda de prensa ha vuelto a rescatar la siguiente frase de San Agustín: "El que canta reza dos veces".

La desaparición de Ylenia

El 18 de enero de 1994, Ylenia, la primera hija en común de Al Bano Carrisi y Romina Power, fue declarada oficialmente desaparecida. Estaba en Nueva Orleans, hasta donde se había desplazado con sus padres. Ellos, sin embargo, ya no se encontraban en Estados Unidos. La joven, que en su día tenía 23 años, había decidido prolongar su travesía.

Se han contado muchas teorías sobre su desaparición. Una de ellas, la de un guardia de seguridad del puerto donde presuntamente estuvo Ylenia por última vez. Él afirmó haber visto a la joven sentada junto al río la noche del 6 de enero de 1994. Cuando le dijo que no podía quedarse allí, la hija de Al Bano y Romina se lanzó al río gritando "Yo pertenezco a las aguas", una frase que solía decir antes de entrar en el mar a nadar.

Tanto Al Bano como Romina se volcaron en su búsqueda. Incluso, ofrecieron una recompensa. Pero nada les devolvió a su hija. En 2014 firmaron los documentos que cerraron el caso y oficializaron la muerte de Ylenia.

Tras su desaparición, comenzaron las diferencias entre la expareja. Ella mantenía la esperanza de encontrar a su hija. Él, se resignaba a creer en su pérdida. Hoy, Al Bano y Romina vuelven a estar juntos. Pero en los escenarios. Aunque han retomado aquella complicidad que tanto los caracterizó, su relación es meramente profesional.