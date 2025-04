Hallado muerto en España Craig, el exguardaespaldas de David y Victoria Beckham: escribió una carta de despedida

Triste noticia la que se ha conocido este lunes, 7 de abril: ha perdido la vida en España Craig Ainsworth, el que fue guardaespaldas de David (49) y Victoria Beckham (50) desde 2013 a 2015, cuando ambos vivían en Holland Park, Londres. Ainsworth fue encontrado muerto el pasado sábado 5 de abril, según ha informado Daily Mail, por causas que aún se desconocen.

Sally, la madre de Ainsworth, fue la encargada de comunicar la noticia, tras lanzar un comunicado sobre quien fuese marine real, ya que se encontraba desaparecido. La progenitora de Craig ha revelado que Craig luchaba contra un trastorno de estrés postraumático. Antes del deceso, el joven había "publicado un último mensaje en Facebook para decir adiós".

La policía española centralizó la búsqueda entre Alicante y Barcelona. Sin embargo, días más tarde, con una fotografía de Craig en uniforme militar, Sally confirmó su fallecimiento: "Han encontrado a Craig. Con gran pesar, el mundo ha perdido a Craig. Sirvió en Afganistán y padecía TEPT", ha escrito en Facebook.

David Beckham en una fotografía de archivo. Gtres

Craig nació en Enfield, al norte de Londres. Ha fallecido a los 40 años, tras haber pertenecido a la Marina Real y haber servido en Afganistán. Además, trabajó para la familia Beckham tras su paso por Londres. Según uno de sus amigos, "el confinamiento destruyó todo lo que había construido en la vida", escribió en sus redes, roto de dolor.

Parece que, antes de su desaparición, Craig había escrito un mensaje en sus redes, una despedida que llamó la atención de su madre: "Adiós, gente hermosa...", comenzaba diciendo.

"Para la mayoría de ustedes esto será un shock, pero he estado sufriendo un dolor tremendo durante los últimos cuatro años, desde que el confinamiento destruyó todo lo que había construido y perdí a algunos seres humanos realmente maravillosos a quienes estaba orgulloso de llamar amigos y colegas", continuó.

Sin embargo, la vida para Craig parecía estar llegando a su fin, y lo describía así: "Viví con un corazón puro y buenas intenciones. Ciertamente no soy una persona perfecta, pero viví la vida, eso es seguro. He pasado por momentos difíciles, pero me he esforzado por proyectar positividad al mundo y ayudar a los demás", añadió.

Este texto alertó a todos sus seres queridos y acabó con la peor de las noticias: una tragedia que nadie esperaba, aunque el mismo Ainsworth ya hacía público que no se encontraba bien.

David Beckham y Victoria en un acto público. Gtres

A lo largo de su vida, el exmarine había fundado Virtuos Savage, una comunidad comprometida con ayudar a las personas a superar los problemas de salud mental y desarrollar, de esta manera, su potencial sin explotar.

Además, trabajó como entrenador, ayudando a otros a "destruir creencias limitantes" y "desarrollar resiliencia bajo presión". Años antes, Craig fue contratado por David y Victoria a través de la firma de seguridad estadounidense Gavin de Becker.

Se unió a la pareja como responsable de seguridad en el año 2013, cuando el centrocampista inglés regresó a Londres tras una breve temporada en el Paris Saint-Germain. Para trabajar con ellos, tuvo que pasar pruebas que incluían ser rociado con gas pimienta e, incluso, enfrentarse en la oscuridad con un luchador de MMA.

Tras superar estas pruebas, y antes de unirse al servicio de seguridad de los Beckham, tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad de 50 años. Craig describió su trabajo con la familia del futbolista durante el documental que estrenaron en Netflix: "David era encantador. Victoria era reservada y estaba con los niños o trabajando", reconoció.