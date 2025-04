Will Smith vende su casa de Los Ángeles por 2 millones de dólares nueve años después de su separación de Jada Pinkett

Will Smith vende ha puesto a la venta su mansión en Los Ángeles por 2 millones de dólares. Montaje de EL ESPAÑOL.

Will Smith (56 años), uno de los actores más conocidos de Hollywood, ha puesto a la venta su casa de Los Ángeles por dos millones de dólares. Se trata de una vivienda que el actor compró estando aún al lado de su mujer en 2010 por 910.000 dólares, junto a su mujer, Jada Pinkett (53).

Según ha adelantado el portal inmobiliario Realtor, el que fuera protagonista de series como El príncipe de Bel Air o de películas como Hombres de negro o Soy leyenda, ha puesto su casa a la venta por dos millones de dólares, lo que equivale a unos 1,85 millones de euros al cambio actual.

La casa se encuentra ubicada en Woodland Hills, una exclusiva zona en la que es común que el valor de las viviendas supere el millón de dólares. Este vecindario, en el Valle de San Fernando, en la zona norte de Los Ángeles, se encuentra en el borde de las montañas de Santa Mónica. Es uno de los sitios favoritos de quienes buscan residir en un lugar tranquilo, con todos los servicios, y a tan solo 40 kilómetros de distancia de Los Ángeles.

El actor ha vendido su casa de Woodland Hills, en Los Ángeles. Realtor

La mansión, de 400 metros cuadrados construidos, cuenta con cinco dormitorios, cinco cuartos de baño y un aseo, un amplio salón con comedor y jardín con piscina.

Está distribuida en dos plantas. En la planta superior se encuentra la habitación principal, en suite y con terraza propia, así como el resto de las habitaciones, mientras que en la planta baja encontramos la cocina, el comedor y el amplio salón, que destaca por su gran altura. Este cuenta también con un balcón interior al que se puede acceder desde la planta superior.

Salón de la casa de Will Smith en Woodland Hills, a 40 minutos de Los Ángeles. Realtor.

En la fachada posterior de la vivienda se encuentra el jardín. En él está la piscina, con jacuzzi integrado y una zona chill out donde realizar las comidas al aire libre.

Según adelanta el portal inmobiliario Realtor, esta es la segunda vivienda que el actor y su aún esposa, Jada Pinkett, ponen a la venta en los últimos meses. Tal y como destaca dicha web, el matrimonio se ha zafado de una casa en Owings Mills, en Baltimore, por 817.000 dólares, lo que equivale a unos 755.000 euros.

Interior de la casa de Will Smith en Los Ángeles. Realtor

Cabe recordar que Will Smith y su mujer están separados desde el año 2016. Tal y como explicó la artista en Worthy, su libro de memorias, llevan vidas separadas un total de nueve años. A pesar de su distanciamiento, no han tomado la decisión de formalizar el divorcio, ya que consideran que no es necesario.

"Hice la promesa de que nunca habría una razón por la que pedir un divorcio. Trabajaremos en lo que haga falta. Y todavía he sido incapaz de romper esa promesa, pero vivimos separados", ha destacado la actriz en su libro. Asimismo, ha detallado que su ruptura "no fue un divorcio en el papel, pero fue un divorcio".

Will Smith con su todavía esposa, Jada Pinkett, y los hijos que tienen en común: Jaden y Willow. GTRES

"Estábamos agotados de intentarlo. Ambos estábamos atrapados todavía en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona... Decidimos que nos íbamos a separar por un período de tiempo y tú descubres cómo hacerte feliz y yo descubro cómo hacerme feliz a mí misma", confesó Jada Pinkett en una entrevista en Today.

Jada Pinkett y Will Smith se casaron en 1997 y, a pesar de su separación formal siguen siendo marido y mujer bajo la ley. En la actualidad mantienen una excelente relación, por el bien de los hijos que tienen en común: Jaden y Willow, ambos músicos de profesión. Sobre ella, el intérprete ha dicho que es "más resiliente, inteligente y compasiva" de lo que él creía.