Mario Vargas Llosa cumple 89 años, el último de una década de cambios: retirado y al lado de su exmujer, Patricia Llosa

Mario Vargas Llosa vivió en Madrid durante muchos años. El Nobel de Literatura, de hecho, adora España. Ahora, sin embargo, tiene su residencia en Lima. En la capital peruana mantiene una rutina activa, aunque alejada del foco público. Ya no escribe, pero lleva a cabo otras actividades que también le gustan. Así llega a sus 89 años. El último de una década marcada por los cambios.

Este viernes, 28 de marzo, Mario Vargas Llosa sopla una vela más en la tarta. Lo hace en medio de una nueva etapa, en su Perú natal y arropado por su entorno más cercano.

Es su hijo mayor, Álvaro (59), quien suele relatar cómo es la vida actual del novelista. "Completamente retirado y en otra etapa", reveló el ensayista en una entrevista con el medio local Perú 21, publicada el pasado 16 de marzo. Eso sí, el hecho de que Mario Vargas Llosa esté fuera del foco mediático, no lo hace ajeno a la actualidad. "No significa que no esté observando lo que pasa ni que no esté atento", aseguró su primogénito en la misma charla.

Penal de Lurigancho y alrededores, escenarios (cruciales) del último capítulo de “Historia de Mayta”. pic.twitter.com/tfKtB63koa — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) February 9, 2025

"Mi padre disfruta mucho la conversación. Le encanta que le traigan noticia (...) Es una persona que siempre ha necesitado visceralmente estar informada, saber cosas. Eso es lo que más se le puede regalar. Información, noticias en el sentido amplio de la palabra. Privadas y públicas", aseguró Álvaro Vargas Llosa cuando le preguntaron por los planes de cumpleaños de su progenitor.

En este 'retiro' público, Mario Vargas Llosa suele recorrer las calles y algunos puntos importantes de Lima. Varios de ellos, reflejados en sus novelas. Las imágenes las publica su hijo Álvaro a través de su cuenta de X (antiguo Twitter). El Nobel de Literatura aparece con bastón y visiblemente más delgado.

Mario Vargas Llosa, en su última visita a Madrid. Gtres

El pasado verano, precisamente, saltaron las alarmas por su apariencia después de que los reporteros gráficos captaran el instante en el que el escritor llegaba a su domicilio de Madrid. Entonces algunos medios hablaron de un problema de salud "complicado". Sin embargo, su hijo Álvaro no tardó en zanjar los rumores. "Hace una semana, ajeno al ruido de los mentecatos que tratan de sorprender la buena fe de gentes como usted", escribió en X. Respaldó el mensaje con una foto de su progenitor dentro de una piscina.

En aquel momento, conocedores de su día a día también informaron a EL ESPAÑOL sobre su rutina. Aunque ya no escribe, por decisión propia, el novelista se levanta muy temprano, hace deporte y lee mucho.

Vargas Llosa regresó a Madrid en julio de 2024 tras un largo periodo en Lima junto a su familia. Su vuelta a la capital española estaba relacionada con diferentes compromisos profesionales, a los que acudió con su exmujer, Patricia Llosa. Cabe recordar que ambos retomaron el contacto meses después de que el Nobel de Literatura pusiera fin a su relación con Isabel Preysler (74).

Fue en diciembre de 2022 cuando se supo públicamente que Mario Vargas Llosa y la reina de corazones habían puesto fin a su historia de amor tras casi ocho años juntos. Una ruptura definitiva y sin posibilidad de reconciliación, tal y como aseguró la socialité en una entrevista con la revista ¡HOLA!. Aquel episodio es, si cabe, el cambio más drástico -en lo personal-, que ha experimentado el escritor en los últimos años.

Disfrutando de la (políticamente incorrecta) faena del admirable Andrés Roca Rey, cómo no. pic.twitter.com/fZt28C0Oec — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) May 3, 2024

Después de aquello, Mario retomó el contacto con su exmujer, Patricia Llosa. Aunque nunca han hablado de reconciliación, lo cierto es que tras el punto final a su historia de amor con Preysler, el Nobel comenzó a pasar más tiempo al lado de la madre de sus hijos. Desde entonces no han cesado las muestras de cariño, complicidad y apariciones públicas. Ha sido su hijo mayor y portavoz, Álvaro, quien se ha encargado de compartir todos estos momentos en su perfil de X.

En temas profesionales, el mayor cambio de Mario Vargas Llosa en los últimos años, está relacionado con el fin de su era como escritor. Fue el 26 de octubre de 2023 cuando publicó su última novela, Le dedico mi silencio. Con un libro dedicado a Perú y la música criolla, el Nobel de Literatura se despidió de su profesión, a la que le dedicó seis décadas de vida.

Desde entonces ha pasado año y medio. Hoy, Mario Vargas Llosa comienza la recta final de una década especialmente significativa.