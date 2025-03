Erin Doherty, de princesa Ana a psicóloga de 'Adolescencia': fútbol, la ruptura con su novia y otros datos de su vida personal

Sólo han pasado 13 días desde su estreno y Adolescencia ya se ha convertido en la serie del momento. Es uno de los contenidos más vistos de Netflix y todo el mundo habla de ella. Grabada en un plano secuencia, relata la historia de Jamie Miller, interpretado por Owen Cooper (15 años), quien a sus 13 años es acusado de matar a una compañera del colegio. Un caso en el que interviene Erin Doherty (32), como Briony Ariston, quien se convierte en la psicóloga del joven.

La actriz británica solo aparece en un episodio de la miniserie. Pero su personaje tiene un rol clave dentro de la historia. Erin Doherty, en el cuerpo de Briony Ariston, debe realizar un informe para evaluar a Jamie Miller durante el juicio.

Erin Doherty se ha puesto al frente de este papel cinco años después de interpretar a la princesa Ana (74) en la tercera y cuarta temporada The Crown, emitida entre 2019 y 2020. Un papel sumamente importante en su carrera, como comentó en una entrevista con Town & Country. En la misma charla definió a la hermana del rey Carlos III (76) como "una mujer increíblemente fuerte, poderosa y decidida".

Casualidad o no, como dijo en la mencionada charla, Doherty se crio a las afueras de Londres, en Princess Road. "Es realmente raro. Fue mi primera casa y viví allí durante años. Pero me encantan este tipo de cosas. Me apasionan por completo", comentó.

Hasta que interpretó a la princesa Ana, su trayectoria televisiva se resumía en un episodio de Call the Midwife y algunas escenas de Los Miserables. Era mucho más extenso su currículo en el teatro.

Erin Doherty prefirió las tablas antes que el fútbol, aunque era una joven promesa del deporte. "Era buena. Me ficharon para jugar en el Chelsea", comentó en una entrevista con The Guardian.

"Estaba muy comprometido con el deporte y me encantaba. Pero los domingos, mi padre tenía que llevarme a los partidos de fútbol y luego a mi club de teatro. Llegó un momento en el que me dijo: 'Erin, ya no puedo con esto'. Tenía que elegir", rememoró.

Erin Doherty, durante una presentación en Londres el pasado febrero. Gtres

Fue una decisión difícil, pero la mejor que pudo tomar. "En aquel momento, no me pareció justo. Pero ahora lo aprecio. Significó que desde muy joven, tenía unos 13 años, tenía que elegir qué haría con mi tiempo. Actuar no fue algo que me gustara por casualidad; me apasionaba. Me da un poco de pena la gente que no sabe realmente qué quiere hacer. Nunca me ha pasado. Desde el momento en que tuve que tomar una decisión, la tuve clara", aseguró en aquella charla.

En el teatro, Erin Doherty no sólo se ha desarrollado profesionalmente. En las tablas también surgió su historia de amor con la actriz Sophie Melville (34), con quien mantuvo siete años de relación. La noticia sobre su ruptura, de hecho, ha trascendido esta misma semana, en plena actualidad mediática por el éxito de Adolescencia.

Fue el pasado lunes, 24 de marzo, cuando The Mirror publicó que Erin Doherty y Sophie Melville llevaban tiempo separadas. Una ruptura que llevaron con discreción, así como hicieron con su historia de amor. Las actrices se conocieron en la obra de teatro The Divide y no anunciaron su relación hasta dos años después.

Erin Doherty mantiene su vida privada en la más estricta intimidad. En sus redes sociales, donde suma 166.000 seguidores, tampoco hace alarde de su lado más personal. La intérprete, que ahora protagoniza titulares en la prensa nacional e internacional por interpretar a la psicóloga de Adolescencia, sólo publica en su perfil de Instagram imágenes relacionadas con su trabajo. Entre sus seguidores figura la actriz Lily Collins (36), hija de Phil Collins (74).