Los gloriosos 60 años de Sarah Jessica Parker, un icono que es mucho más que moda: de sus proyectos a la maternidad

Hace casi tres décadas, Sarah Jessica Parker apareció por primera vez interpretando a Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York, el personaje que la catapultó como estrella e icono de moda. Hoy, a sus 60 años, nada ha cambiado. La afamada actriz sigue siendo un referente entre las más fashionistas

Este martes, 25 de marzo, Sarah Jessica Parker alcanza su sexta década como icono de moda. No importan los años que pasen, da lecciones de estilo donde quiera que vaya y sus looks siguen copando el foco. No en vano, a sus 60 años es una invitada infalible a los eventos de prestigiosas firmas, como Fendi. Además, la elegida para protagonizar campañas del sector.

Ahora, coincidiendo con su llegada a la sexta década, SJP se ha convertido en la imagen de la campaña primavera-verano 2025 de Zalando. "Elegir un conjunto es como contar una historia sobre quién eres", ha dicho la actriz respecto a este proyecto. "Hay días que no requiere esfuerzo. Otros, requiere un poco más de reflexión", añade la intérprete estadounidense.

La elección de la plataforma no es casual. Aunque a lo largo de su carrera ha interpretado a otros personajes completamente distintos, la imagen de Sarah Jessica Parker siempre estará asociada a Carrie Bradshaw y su predilección por la moda.

Hasta el pasado verano, de hecho, hizo realidad el sueño del personaje que interpretó en ficción: vivir rodeada de zapatos. En agosto de 2024, tras una década, Sarah Jessica Parker, decidió cerrar su firma, SJP. Entonces puso fin a la venta de modelos de hebillas brillantes, de charol y hasta con toques desenfadados con las palabras hello o lover grabadas en los talones. Fueron los diseños que lució en muchos actos y que, incluso, aparecieron en And Just Like That, la secuela de Sexo en Nueva York que se estrenó en diciembre de 2021.

Sarah Jessica Parker rodando 'And Just Like That'. Gtres

Pero Sarah Jessica Parker es mucho más que estilo y glamour. Como empresaria, la actriz no solo ha probado suerte en la industria de la moda. Tiene su propia línea de vinos en colaboración con la bodega neozelandesa Invovo. Además, un cóctel de vodka con la marca Thomas Ashbourne. En paralelo, gestiona un perfil de Instagram dedicado a la literatura, en el que comparte textos que invitan a la reflexión.

Sarah Jessica Parker es una mujer polifacética y desde hace casi tres décadas compagina todos sus proyectos con el matrimonio y la maternidad. Sigue junto a su marido, el actor Matthew Broderick (58) con quien se dio el 'sí, quiero' en 1997, un año antes de que se emitiera la primera temporada de Sexo en Nueva York.

Aunque son pocas las veces que aparecen juntos y a él le han acusado en infinidad de ocasiones de ser infiel a la actriz, se mantienen unidos. "Recuerdo que las cosas que no son importantes, realmente no importan", comentó en alguna entrevista SJP en referencia al éxito de su matrimonio.

Juntos tienen tres hijos en común. Su primogénito, James Wilkie, nació en 2002, cuando la actriz rodaba Sexo en Nueva York. En la quinta temporada de la serie, de hecho, Carrie Bradshaw tuvo que disimular el embarazo con looks holgados y maxi bolsos. Su hijo mayor ahora tiene 22 años y prueba suerte en la industria del entretenimiento, siguiendo el paso de sus padres. Acaba de participar en un capítulo de la serie Elsbeth, compartiendo escena con su progenitor.

Sarah Jessica Parker junto a su marido y sus hijas en una imagen de archivo. Gtres

Siete años después del nacimiento de James Wilkie, Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick se convirtieron en familia numerosa con la llegada de las mellizas Tabitha Hodge y Marion Loretta Elwell, nacidas por gestación subrogada. Actualmente tienen 15 años y aunque de momento no han manifestado interés por el cine o la televisión, no han sido ajenas a los focos. De hecho, han acompañado a sus padres en diferentes alfombras rojas.