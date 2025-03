Tom Cruise y Ana de Armas, pillados juntos de nuevo en Londres tras su comentada cita

Tom Cruise (62) y Ana de Armas (36) han vuelto a verse. Un mes después de que fueran pillados juntos en las calles de Londres, el actor de Hollywood y la intérprete cubana se han reunido nuevamente en la capital británica.

Tal y como adelanta la revista People, el estadounidense y la actriz de origen caribeño fueron vistos llegando al helipuerto de la ciudad. Al parecer, aterrizaron allí en helicóptero la noche del pasado viernes, 14 de marzo.

"Tanto Cruise como de Armas, de lucieron atuendos informales para la salida", dicen. El protagonista de Top Gun: Maverick llevaba vaqueros negros y una camisa marrón, mientras que ella llevaba una camiseta blanca, jeans y zapatillas blancas con una gabardina negra. Es la tercera vez que aparecen juntos en el Reino Unido.

Hace tan solo un mes, el pasado 14 de febrero, día de San Valentín, a ambos artistas se les captó disfrutando de "una acogedora velada juntos" en Londres, tal y como publicaba Daily Mail. La noticia, según recogía la prensa británica, desataba "numerosas especulaciones sobre un posible romance".

Y es que en su cita del pasado mes de febrero ambos "se mostraron muy cariñosos cuando fueron vistos en Soho, cenando juntos", tal y como señalaba el citado medio. En aquella ocasión salían de un restaurante con bolsas de comida para llevar. Incluso se detuvieron ante un grupo de personas que se acercaron a ellos para pedirles autógrafos e incluso un selfie "con una fan emocionada". Acto seguido, se subieron a un taxi y abandonaron el lugar.

Ana de Armas, en una foto de sus redes sociales. Instagram

Sus rostros risueños y los gestos cómplices entre ellos hicieron pensar que podría existir algo más que una amistad. Lo cierto es que, hasta la fecha, se desconoce la razón que los lleva a reunirse cada cierto tiempo en la ciudad del Támesis.

Una fuente ha revelado a People que su encuentro se debe a motivos profesionales, ya que "estaban cenando con sus agentes" y "discutiendo posibles colaboraciones en el futuro". Dicha fuente ha llegado a apuntar que Tom Cruise y Ana de Armas "parecían no tener una conexión romántica" y que son "solo amigos".

Varias citas en Londres

La primera vez que aparecieron juntos en la ciudad fue a principios de febrero. Entonces, Cruise fue fotografiado "dejándola en el parque de bomberos Chiltern", tal y como deslizaba el diario Daily Mail.

Tom Cruise tiene varios proyectos cinematográficos en marcha. La nueva entrega de la saga Misión: Imposible, donde vuelve a ponerse en la piel de Ethan Hunt y que lleva por título El ajuste de cuentas final, se estrenará en los cines el próximo 23 de mayo.

Ana de Armas, junto a Manuel Anido Cuesta, en Madrid. Europa Press

Respecto a Ana de Armas, las noticias más recientes que se han tenido de ella han tenido lugar dos días atrás en sus redes sociales. Con motivo del 17 cumpleaños de uno de sus perros compartía varias instantáneas junto a su mascota. "Mi pequeño precioso niño Elvis, ¡felices 17 años! Te amo más de lo que nunca sabrás", decía.

Ana de Armas sale con Manuel Anido

Ana de Armas mantiene una relación sentimental con Manuel Anido Cuesta, hijastro del Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. La pareja fue fotografiada por última vez el pasado 27 de febrero. Disfrutaban de un paseo por las calles de Madrid tres días después de que la actriz disfrutase de una velada junto a Cruise. "Estoy flipando con vosotros aquí. No, no voy a hablar vosotros no. No tengo nada que decir", respondía, visiblemente contrariada, a las cámaras de Europa Press.