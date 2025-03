El día que Richard Gere viajó a Nepal para aprender de los monjes tibetanos: budismo y amistad con el Dalai Lama

Hace unos días, Richard Gere (75 años) dejó su casa en La Moraleja para emprender un viaje en solitario, a dos destinos y con el mismo objetivo: seguir mostrando su compromiso con el Tíbet.

Primero se reunió con el Gobierno tibetano en el exilio y visitó el Museo del Tíbet, en la India. Después puso rumbo a La Haya, protagonizando uno de los principales eventos conmemorativos del levantamiento tibetano de 1959 contra la ocupación china. Richard Gere, junto a simpatizantes y exiliados tibetanos, volvió a reclamar un Tíbet libre.

Bien es conocido que el afamado actor profesa la religión budista tibetana y es muy amigo del XIV Dalai Lama. Pero, ¿cómo fue su conversión al budismo?

El protagonista de Pretty Woman se acercó al budismo a sus 20 años. Pero fue tiempo después, a sus 27, tras un viaje a Nepal y a la India, cuando comenzó a practicar la religión. Corría el año 1977, cuando puso en pausa su carrera como actor para trasladarse al citado país asiático con el fin de conocer y aprender con monjes tibetanos y lamas.

Desde entonces, ha visitado con frecuencia Dharamsala, ciudad de la India, residencia del XVI Dalai Lama (89) y sede del gobierno tibetano en el exilio. Fue allí donde el actor comenzó su relación con esta filosofía y una conversión total.

Richard Gere cambió su perspectiva cuando comenzó a practicar el budismo. "Antes era una persona horrible. No hay dudas de que si meditas durante una hora, te vas a sentir diferente. Es real", comentó en una entrevista con el periódico británico Express UK.

"Estaba buscándome. Trataba de encontrarle un sentido al universo, pero era incapaz. Fue entonces cuando descubrí el budismo, que logró darle sentido a todo. Desde entonces me siento muy afortunado por ello. El budismo me mostró un camino para vivir sin sentir tanto miedo, me quitó el temor a explorar y descubrir cosas", confesó Richar Gere en una charla.

El Dalai Lama y Richard Gere, en Rotterdam 2018. Gtres

Esta filosofía "es la esencia" de su vida, tal y como defendió en una conversación con The Guardian. "Es relevante para todo lo que hago. Está siempre ahí. Sinceramente, no creo que haya que ser budista para comprenderlo. Estoy más interesado en éticas seculares, sobre lo que todos tenemos en común. ¿Qué está bien? ¿Qué es la felicidad? ¿Cuál es nuestro deber con nosotros mismos?"

El intérprete de American Gigoló lleva años defendiendo los derechos humanos del pueblo tibetano y la preservación de su cultura. Fue cofundador y presidente de Tibet House US en 1987 y se unió a la Junta Directiva de la Campaña Internacional por el Tíbet en 1992 para abordar los foros de influencia nacionales e internacionales.

Por otro lado, ha presidido su Junta Directiva desde 1995, donde ha intervenido ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el Grupo de Derechos Humanos del Congreso, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el Parlamento Europeo y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. También ha copatrocinado históricas visitas a Estados Unidos del Dalai Lama. Su lucha social, además, lo ha llevado a recorrer otros puntos de la geografía mundial, como Honduras, Kosovo, Mongolia, Nicaragua o Suiza.

Tal y como apunta la organización Tíbet Office en su página web, Richard Gere considera al Dalai Lama como "un regalo precioso para el mundo".

Richard Gere, en el chalet que comparte con Alejandra Silva. Instagram

Richard Gere también ha llevado su lucha y apoyo a los tibetanos a los escenario más conocidos de Hollywood. En el discurso que pronunció en los Premios Oscar de 1993, por ejemplo, habló en contra del Partido Comunista Chino por la "horrenda situación de derechos humanos que se vive en China". Unas palabras que no fueron bien recibidas por la audiencia.

Debido a su apoyo al movimiento por la independencia del Tíbet, el actor tiene prohibido el ingreso a la República Popular China.

Recuerdos del Tíbet

En su espectacular casa de La Moraleja, donde vive desde hace unos meses junto a Alejandra Silva, Richard Gere tiene como elementos decorativos diferentes objetos de sus múltiples viajes a Nepal, India o el Tíbet.