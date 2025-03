Hayley, la hija de Pamela Bach, fue quien encontró sin vida a su madre en casa: "Estaba histérica, gritaba y lloraba por la calle"

Fue el pasado miércoles, 5 de marzo, cuando las vidas de David Hasselhoff (72 años) y de sus hijas, Taylor Ann (35) y Hayley Amber (33), sufrieron el peor de los mazazos, el golpe más inesperado: Pamela Bach, la que fue mujer del afamado actor, fue hallada sin vida en su casa de Los Ángeles con una herida de bala en la cabeza.

La fatal noticia, avanzada por el diario TMZ, sostenía que la familia de Pamela dio la voz de alarma después de estar horas sin saber de ella. Cuando la policía llegó al domicilio de Bach, nada se pudo hacer por ella. Se ha explicado, además, que en la casa no se ha encontrado, de momento, ninguna señal de despedida por parte de Pamela.

El dolor de la familia es inmenso. Este viernes, día 7 de marzo, Daily Mail ha añadido más detalles de esta tragedia. Hay un dato revelador que se desconocía hasta ahora: fue Hayley, la hija menor de Pamela y David, quien encontró el cuerpo sin vida de su progenitora.

David Hasselhoff y Pamela Bach. Getty Images

Una vecina de Bach, Hiromi Osiecki, vio llegar a los paramédicos a la casa y escuchó a una mujer joven entrar y salir de la casa "gritando y llorando". Esa mujer, según el citado medio, era Hayley. "Estaba histérica, gritaba, chillaba, lloraba por la calle. Lloraba y decía 'sólo quiero recuperar mi auto'", añade el medio.

"Un poco más tarde, ella salió de la casa con la policía. La oí llorar y alguien intentaba consolarla. La policía intentó hacerla entrar a la casa y cerrar la puerta, pero la puerta se abrió. Ella entró y salió varias veces", sigue relatando esta vecina. "No podíamos ver lo que estaba pasando en la casa, pero cuando ella salió estaba llorando como loca", agrega.

Hiromi y su esposo, John, sostienen que Hayley solía vivir en la casa con Pamela y que reconocieron su coche, un Mercedes, en la entrada el miércoles por la noche. Los vecinos aseveran, además, que durante el período en que la hija vivió con Pamela, hace unos 10 años, los paramédicos y la policía eran llamados con frecuencia a la casa, aunque no sabían por qué.

Hiromi desliza que vio a Pamela por última vez el pasado lunes, 3 de marzo, en su patio trasero, sacando la basura. "Me pareció que parecía triste", informa Osiecki y añade: "Nuestro jardinero me dijo: 'No le digas nunca mi número de teléfono, ella quiere contratarme, pero yo no quiero trabajar para ella. Está loca. Fuma demasiada marihuana'".

"Una vez, vio que mi jardinero estaba trabajando en mi jardín, entró y le habló. Fue una intrusión. Me sentí muy incómoda". Esta mujer dice que Pamela tuvo algunos problemas con el vecindario: "Pamela tenía un perro tipo pitbull realmente enorme que mordió al perro más pequeño de otro vecino, lo que llevó a una pelea por las facturas del veterinario".

El comunicado

Tras salir a la luz el triste desenlace, David Hasselfoff, mediante su representante, se puso en contacto con TMZ para expresar su más profundo lamento ante la pérdida de su expareja.

"Nuestra familia está profundamente entristecida por el reciente fallecimiento de Pamela Hasselhoff. Estamos agradecidos por las muestras de amor y apoyo durante este momento difícil, pero solicitamos privacidad mientras atravesamos este momento difícil", ha confesado el intérprete.

David y Pamela mantuvieron una sólida historia de amor entre 1989 y 2006. El divorcio entre ambos fue polémico. De hecho, no fue hasta 2017 cuando la dupla logró disolver los problemas en cuanto a la manutención conyugal mensual se refiere.