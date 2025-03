Muere Carl Thomas Dean, el marido de la mítica cantante Dolly Parton: su increíble historia de amor de 60 años

La icónica cantante estadounidense Dolly Parton (79 años) ha informado, este pasado lunes, 3 de marzo, de la muerte de su esposo, Carl Thomas Dean, un pavimentador de asfalto, con quien se casó en mayo de 1966, según informa la Agencia EFE.

"Carl y yo pasamos muchos años maravillosos juntos. No hay palabras que puedan describir el amor que compartimos durante más de 60 años", ha indicado la intérprete, compositora, actriz y productora en un mensaje en las redes sociales.

A Dean, que tenía 82 años de edad, le sobreviven dos hermanos, Sandra y Donnie, de acuerdo con el mensaje que se ha trasladado. En el escrito, se pide privacidad para la familia y se indica, además, que Carl Thomas Dean será despedido en una ceremonia privada.

La pareja se conoció a las afueras de una lavandería en Nashville (Tennessee) y, durante su matrimonio, él se mantuvo alejado de la vida pública de su cada vez más famosa esposa. No se le veía acompañándola en los diversos eventos a los que Parton asistía, ni en fotos.

Con canciones como Jolene, Here You Come Again o Islands in The Stream, Parton es una de las figuras más relevantes de la música country y ha ganado infinidad de premios y distinciones. Según ha indicado la cantante, su canción From Here to the Moon and Back fue escrita pensando en su esposo.

Ambos pertenecían a dos mundos totalmente opuestos: a ella le fascinaba el glamour, la lentejuela y las luces de Hollywood, mientras que él era un sencillo chico de perfil bajo y muy humilde que huía del foco mediático al que estaba sometida su mujer.

Su historia de amor siempre fue catalogada como una de las más románticas en los ambientes donde se movían. La pareja tuvo que ocultar durante muchos años su romance y sólo cuando se casaron en secreto lo hicieron público. Este problema amoroso tuvo que ver con ciertas cláusulas del sello discográfico que manejaba la carrera de la cantante en ese entonces.

Tras casi 60 años casados, nada parecía haber cambiado: seguían enamorados como el primer día y así lo demostraban cuando se les veía en público. Aunque, en los últimos años, han preferido vivir alejados de los focos y flashes de la industria musical.

Así empezó su relación

El comienzo de su relación podría pertenecer a cualquier letra de una canción romántica. El encuentro se produjo por casualidad a las afueras de una lavandería: "He venido a Nashville con ropa sucia, tenía tanta prisa por llegar aquí. Después de poner mi ropa en la máquina, empecé a caminar por la calle y este tipo me gritó desde su camioneta. Yo saludé. Al ser del campo, hablaba con todo el mundo", recordaba hace unos años, entre risas, la compositora de Hello, I’m Dolly.

Sin duda, se trató de un flechazo. Fue tan fuerte lo que sintió Parton por quien se convirtió más tarde en su marido, que así lo reconoció en muchas ocasiones: "Estaba sorprendida y encantada mientras me hablaba. Parecía estar interesado en descubrir quién era yo y de qué iba", confesó. Y aunque la historia empezó de una manera muy extraña, la cantante no quiso desaprovechar la oportunidad.

La pareja desgranó en una entrevista en el año 2018 los pensamientos que les surgieron varios días después de su primer encuentro. "Mi primer pensamiento fue: 'Me voy a casa con esa chica'. El segundo fue: 'Señor, ella es guapa'. Y ese fue el día en que comenzó mi vida. No cambiaría los últimos 50 años por nada en esta tierra", reveló Carl. A lo que ella contestó: "Él quería llevarme a cenar. Se detuvo en la ventanilla del autocine y compró nuestra comida en McDonald's", reveló la cantante.

Su historia de amor parecía que se paralizaba con el alistamiento de Dean en el ejército, aunque mantuvieron el contacto durante sus dos años de servicio. Tras su regreso, los enamorados decidieron casarse, aunque en secreto, tal y como se mencionó antes. La cantante confesó que le pidieron, desde su sello discográfico, un año para casarse y ella contestó: "Ya sabéis cómo va el amor".

Finalmente, Parton y Dean se casaron en secreto el 30 de mayo de 1966 en la capilla de Ringgold, Georgia, en una ceremonia a la que solo asistieron la madre de Dolly, Avie Lee, el pastor Don Duvall y su esposa. Durante más de un año ocultaron su nuevo estado sentimental para evitar problemas, ya que la carrera de Parton despegó a escalas inimaginables y se convirtió en "la reina del country".