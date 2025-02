Así fueron los últimos años de Gene Hackman: sus problemas de corazón y los 90 millones que heredarán sus tres hijos

Llevaba casi 25 años retirado del cine, pero pocos recuerdan ya los motivos que le obligaron a alejarse de la que fue su gran pasión: su trabajo como actor. Gene Hackman, de 95 años, ha aparecido muerto junto a su mujer, Betsy Arakawa, una pianista de música clásica 33 años más joven que él. Sus cuerpos sin vida han sido encontrados -junto con su perro- en su casa de Santa Fe, en Nuevo México. Esta residencia, donde no se han hallado indicios de violencia, ha sido el refugio en el que la estrella de Hollywood y su pareja llevaban décadas aislados del mundanal ruido.

Hackman, muy enfermo, fue visto por última vez en marzo de 2024. Visiblemente desmejorado y muy deldado, se le vio pasear por las calles de Santa Fe en compañía de su segunda esposa, con la que nunca tuvo hijos y con la que contrajo matrimonio en 1991. Lo cierto es que poco o nada se ha sabido de él en mucho tiempo.

Sus problemas de salud empezaron a darle problemas superada la barrera de los 60 años. Él mismo habló de ello en el año 2009. Entonces ya llevaba casi una década en dique seco. Se especuló que su carrera había tocado fondo. Que ya nadie lo llamaba. Que estaba harto. Pero la realidad era bien distinta. El estrés que le producía su trabajo mermó notablemente su condición física.

Gene Hackman ha muerto a los 95 años en su casa de Santa Fe, en Nuevo México. GTRES

En 2009, cuando tenía 79 años, confesó en una entrevista en Empire que estaba trabajando al límite de sus posibilidades. Se sentía cansado y, tras hacerse pruebas diagnósticas, sus médicos le aconsejaron no someterse a altos niveles de estrés. Su corazón, le anunciaron, no podría soportarlo por mucho tiempo.

Sus problemas de estrés

"La gota que colmó el vaso fue una prueba de estrés que hice en Nueva York", contaba en dicha entrevista, que fue la última que ofreció hasta el año 2021. “El médico me aconsejó que mi corazón no estaba en la forma en que debería someterlo a cualquier tipo de estrés”.

Esto llevó a Hackman a alejarse de los focos y buscar consuelo en otras de sus pasiones: la pintura y la escritura. Fue así cómo se olvió casi por completo del séptimo arte. Un universo que le dio grandes satisfacciones. Y memorables reconocimientos, como dos Oscar por sus trabajos en French Connection. Contra el imperio de la droga (William Friedkin, 1971), por la que recibió la estatuilla al Mejor Actor, y Sin perdón (Clint Eastwood, 1992), que le abrió las puertas a un merecidísimo premio al Mejor Actor de Reparto.

También obtuvo varios premios en los Globos de Oro o en los Premios Bafta. Pero ninguno de los méritos de sus años de gloria valían demasiado para él. Y es que Hackman, nacido como Eugene Allen Hackman en San Bernardino, California, en 1930, era un hombre sencillo, sin grandes egos. De ello ha quedado total constancia en la recta final de su vida, una etapa que ha pasado completamente desapercibida.

Él se sentía, ante todo, actor. Un actor de método formado en la escuela de interpretación Pasadena Playhouse en Los Ángeles. Un centro donde, curiosamente, forjó una gran amistad con Dustin Hoffman.

Gene Hackman, "un actor decente"

Siendo un niño, Hackman sentía fascinación por el cine. De pequeño solía escaparse a los cines para ver a sus ídolos: estrellas como Erroll Flynn, Edward G. Robinson y su artista favorito, Jimmy Cagney. Imposible imaginar en aquellos momentos que, siendo adulto, daría vida a un villano de cómic. Un malo malísimo como Lex Luthor, que se enfrentó a Christopher Reeve en Superman (1978).

Gene Hackman ganó dos Oscar y tres Globos de Oro. GTRES

A lo largo de su infancia se mudó varias veces de casa. Su padre, que trabajaba en una imprenta, abandonó a la familia cuando él tenía 13 años. Antes de marcharse saludó a su hijo con la mano. Aquello marcó su vida para siempre. “Fue muy preciso. Tal vez por eso me hice actor”, explicó Hackman a Vanity Fair en 2013. "Dudo que me hubiera vuelto tan sensible al comportamiento humano si eso no me hubiera sucedido de niño, si no me hubiera dado cuenta de lo mucho que puede significar un pequeño gesto".

Gene Hackman se casó dos veces. Su primera esposa fue Fay Maltese, con la que contrajo matrimonio en 1956. Se separaron en 1986, después de 30 años juntos y tres hijos en común: Christopher, Leslie y Elisabeth. Ninguno de ellos heredó su talento para la interpretación. Auténticos desconocidos en el papel couché, lo que sí heredan sus vástagos es su millonario patrimonio, valorado en casi 90 millones de euros en el año 2024.

Cabe recordar un dato que ahora cobra especial relevancia. En una de sus últimas entrevistas, Gene Hackman anunció cómo quería ser recordado. “Como un actor decente”, dijo. Incluso confesó que estaría dispuesto a volver a participar en una película si algún director aceptara sus condiciones: “No lo sé. Si pudiera hacerlo en mi propia casa, tal vez, sin que molestaran a nadie y solo una o dos personas”. Nunca llegó a hacer una última película en su propio domicilio, tal y como hubiera deseado. Pero resulta curioso que esa es, exactamente, la forma en la que ha abandonado este mundo: en su hogar y al lado de su mascota y la mujer que fue su gran amor.