El beso de India Martínez a Will Smith en Miami, duramente criticado por la prensa extranjera: "Es inapropiado"

El 14 de febrero, Día de San Valentín, Will Smith (56 años) e India Martínez (39) confirmaban una de las mejores noticias. Ambos cantantes, emocionados, compartieron que habían sido elegidos para abrir la ceremonia de los Premios Lo Nuestro. Un emotivo acontecimiento que sucedió finalmente el pasado 20 de febrero.

El protagonista de la serie El príncipe de Bel-Air y la cantante andaluza se subieron al escenario de Karsey Center de Miami para dar paso al tema musical que tienen en común: First Love. Allí, al otro lado del charco, ambos derrocharon complicidad y fueron vitoreados como nunca antes.

Una semana. Siete días después de aquel magno momento, las redes sociales se han hecho eco de un instante ocurrido durante el concierto. Una escena en la que India Martínez se funde en un apasionado beso con Smith. Una situación que se ha convirtido en un debate en medios de comunicación de la prensa extranjera.

El medio británico Daily Mail ha considerado "inapropiada" la actuación y ha señalado directamente la escena del beso entre Smith y Martínez, considerándola "toda una exhibición de coqueteo". En esta línea, el citado periódico, ha recogido algunos de los comentarios más repetidos por los usuarios de las redes sociales.

"Se puede ver a India saltando a los brazos de Will y envolviendo sus piernas alrededor de su cintura" o "No entiendo la necesidad de hacer esto" han sido algunos de los mensajes que más likes han recibido en el antiguo Twitter.

India Martínez y Will Smith se conocieron el pasado verano en la Gala Starlite de Marbella. La andaluza, cabe puntualizar, se sinceró sobre su primer encuentro con el estadounidense en conversación con Europa Press. "Canté una ranchera por bulería y él estaba delante. Me acerqué a la mesa, le canté. Nos hicimos una foto de familia. Se me acerca y me dice en inglés que quiere grabar una canción conmigo. Casi me caigo de espaldas", confesó entonces la cantante de 90 minutos.

Antonio Banderas y Will Smith, juntos. EFE Daniel Pérez.

Unas semanas más tarde de este primer encuentro, ambos fueron captados por los medios de comunicación locales disfrutando de una escapada en Ibiza. A raíz de esta situación, muchos fueron los rumores que surgieron en torno a un posible romance entre India y Will. Unos días después desvelaron que se debía a su primer proyecto profesional en común.

Si bien India Martínez suele mantener un perfil bajo y nunca se había visto envuelta en polémicas de este estilo, Will Smith ya ha protagonizado alguna trágica situación anteriormente. Una de las más destacadas, cabe recordar, tuvo lugar en la gala de los Premios Oscar de 2022. El afamado actor dio una bofetada a Chris Rock (60) tras realizar comentarios inapropiados contra su mujer, Jada Pinkett Smith (53).

First Love, el primer tema en común de Will Smith e India Martínez, evoca la nostalgia del primer amor y todo lo que trae este consigo. La letra refleja un deseo profundo de revivir los momentos iniciales de una relación, donde todo es nuevo y emocionante.

Letra de First Love

[Verso 1]

Quiero ese primer amor

Quiero quitarte la camisa

Y ver como estos dos cuerpos

Tiemblan en su primera cita

Quiero ese primer reneo

Yo quiero la primera llama

Y como dice camarón

Fuego en la sangre

[Pre coro]

Nos corre

Nos corre

Nos corre a los dos

[Coro]

Quiero ese primer amor

Tú sabes esa primera vez

Quiero sus primeros ojos

Quiero ese primer subidón Quiero esa primera pasión Quiero sus primeros abrazos

Quiero esos fuertes llantos Quiero ese primer amor Quiero ese primer amor Tú sabes esa primera sonrisa Tú sabes esa primera risa Quiero ese primer wow Quiero ese primer escalofrío Necesito ese primero ¿Querré ese primer momento? Siente como la Tierra quieta

[Verso 2]

Quiero que Adán y Eva

Las serpientes intenten engañarnos

Envenenar nuestras mentes con los males

Pero no intento creerles

Nadie dijo que fuera fácil

Pero ¿por qué?, solía ser fácil

Cada corazón se romperá

Pero ¿qué hacemos con los pedazos?

Tenemos una afinidad natural

Energía natural, igualando la infinidad

No vamos a romper esta energía

Sin negatividad, el amor es divinidad

Curando a todos los enemigos, este es el remedio

Tuve una epifanía, su feminidad, mi masculinidad

Simetría mágica, fuera de nuestra miseria

Esto es lo que está destinado a ser

[Estribillo]

Quiero ese primer amor

Sabes que esa primera vez

Quiero esos primeros ojos

Quiero ese primer subidón

Quiero esa primera pasión Quiero

esos primeros abrazos Quiero

esos fuertes llantos

Quiero ese primer amor

[Verso 3]

Abre tu corazón otra vez

Entrégame tu alma

Aunque sabemos que nos podemos perder

Necesitas aprender, mi amor

A amar sin perfección

Como dos niños en su primer amor

De los clavitos

Que de la cruz de esta condena

Que misma sangre de mis venas

Tienes que llorar

De los clavitos

Que de la cruz de esta condena

Que misma sangre de mis venas

Tienes que llorar

[Estribillo]

Quiero ese primer amor

Así como esa primera vez

Los quiero primeros ojos

Quiero ese primer alto

Quiero esa primera pasión

Los quiero primeros abrazos

los quiero llantos fuertes

quiero ese primer amor

quiero ese primer amor