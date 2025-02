Jasmine Carrisi, hija de Al Bano: "Soy una fanática de España. Me encanta Barcelona, la comida y la gente"

Jasmine Carrisi (23 años) es conocida desde hace años. Lo es mucho antes incluso de que ella misma fuera consciente de serlo, al igual que sucede con Rosario Flores (61) o Enrique Iglesias (49). Es lo que tiene que tu padre sea un personaje tan reconocido en el mundo de la música y el papel couché internacional.

La hija pequeña de Al Bano (81) y la artista Loredana Lecciso acaba de sacar al mercado Non Adesso, su primer single en español. Jasmine, cabe mencionar, es fruto de la relación del afamado matrimonio. No obstante, el legendario cantante matuvo una sólida historia de amor previamente con Romina Power (73), con quien tuvo a Yari, Cristèl, Romina Jr. y la -tristemente- fallecida Ylenia.

Tiene claro que su futuro profesional está vinculado a la música y así se lo hace ver Jasmine a EL ESPAÑOL desde el momento en el que se cita con ella. "Qué bonito que alguien joven demuestre al público que sigue luchando por sus sueños", señala este diario. Carrisi esboza una sonrisa algo tímida y asiente. Es en este preciso instante cuando comienza una distendida charla entre dos personas de la misma edad que se darán cuenta de que tienen en común algo más que el año de nacimiento que marca el DNI.

Jasmine Carrisi en una foto promocional. Cedida a EL ESPAÑOL

'Non Adesso' es su primer single en español ¿Cómo surgió la idea de lanzar una canción en otro idioma que no es el italiano?

Fue casual, en realidad, esta colaboración en España. Siempre me ha gustado el sonido del idioma en las canciones porque escucho mucha música reggaetón. Quiero muchísimo a España y, aunque el tema fue algo más casual, estoy muy agradecida.

La canción tiene un mensaje de empoderamiento femenino muy claro ¿Es importante dar este tipo de reflexiones con las letras?

Creo que sí. También era un poco autoreflexiva, que refleje un poco a mí también. Me gustaba el mensaje para todas las chicas y también los chicos, lo que viene a ser el sonido de empoderamiento. Me gusta, además, el contraste entre la letra y el significado, pero con un ritmo súper divertido y alegre.

La producción ha contado con la ayuda de Jordi Cubino, quien ha trabajado con artistas de la talla de Alejandro Sanz ¿Cómo ha sido trabajar con él?

Cuando empezamos tenía un poco de miedo porque me habían dicho que era un productor súper grande, pero me encontré súper bien. Era muy simpático y profesional y que fuera tan joven me ayudó mucho en el trabajo del estudio.

Lleva ya unos días en España con motivo del estreno de la canción, ¿qué opinión le merece este país?

Siempre he sido una gran fanática de España y he venido muchos años de vacaciones aquí. Me encanta Barcelona, la comida y la gente. Estoy encontrándome súper bien ahora.

Ya el año pasado acompañó a su padre por distintas ciudades en España.

Durante estos meses he cambiado. Creo que es algo que sucede mucho en gente de nuestra edad. Yo no me siento la misma que hace un mes. Desde el año pasado creo que estoy poco a poco más segura de mí misma y me estoy descubriendo más.

Jssmine Carrisi en una foto promocional. Cedida a EL ESPAÑOL

Uno de los lemas que lleva por bandera es 'La música ha sido mi refugio y mi pasión desde niña' ¿Cómo ha sido criarse con esta disciplina desde pequeña?

Siempre seguí a mi padre en tour. Los conciertos, el directo, la atmósfera con el público han sido cosas que el me ha transmitido. También me han influido divas del pop como Ariana Grande o Selena Gomez.

Llegó incluso a participar junto a su padre en 'The Voice Senior' como jurado.

Fue una experiencia fantástica y también creo que una buena idea para dar voz a una joven que puede representar los nuevos gustos musicales y todo este mundo. Había otros jurados, pero muy mayores. Fue una experiencia fantástica que nunca voy a olvidar.

Está comentando muchos aspectos positivos junto a su padre, pero ¿se ha enfrentado a críticas por ser la 'hija de'?

Siempre he tenido claro esto de mi carrera y estoy intentando no hacer caso a los comentarios negativos por ser 'la hija de'. Prefiero concentrarme en mi comunidad y en quien me quiere por ser quien soy yo.

Además de su padre, varios de sus hermanos se han dedicado al mundo de la música en algún momento ¿Le han dado algún consejo?

Nunca pido consejos musicalmente hablando. Solo lo hago con los productores y la gente con la que trabajo. Me gusta poner las canciones a mi familia cuando ya están terminadas, así no pueden dar opiniones ni cambiar nada.

Están en pleno auge festivales de música como Benidorm Fest o San Remo ¿Se plantea apuntarse a alguno de estos?

Me gustaría. Me da un poco miedo, pero me gustaría muchísimo.

¿Qué cree que eslo más importante a la hora de transmitir en el arte?

Es fundamental dar una parte de ti en cada cosa que puedes hacer, que sea como el mundo de las películas y de la actuación. Que deje una parte de ti en todo lo que haces.

¿Le gustaría, al igual que sucede con su padre, ser conocida durante muchos años por sus canciones o prefiere tener una comunidad más cercana?

No me preocupo mucho por el éxito. Mi objetivo sería que las personas que escuchan mis canciones las comprendan y las sientan.

¿Tiene algún referente que le inspire a la hora de componer sus temas o la grabación de los videoclips?

Me gusta mucho Sabrina Carpenter. De hecho, me han dicho alguna vez que me parezco físicamente a ella.

¿Y de España?

Bad Gyal me gusta mucho. También es un referente para mí Rosalía.

¿Proyecta aquí su futuro o prefiere quedarse en Italia?

Me gustaría terminar este año publicando un álbum. Ahora mismo mi deseo es vivir entre Milán y España. Madrid y Barcelona ahora son mis ciudades favoritas por ahora, pero tengo que visitar Málaga.