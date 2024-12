Britney Spears firma su divorcio con Sam Asghari y vuelve a estar oficialmente soltera: "El trámite ha sido de forma amistosa"

La diva del pop Britney Spears está de nuevo soltera, un estado que ha logrado este pasado lunes, 2 de diciembre, el mismo día que ha cumplido 43 años, y siete meses después de que la cantante y el modelo Sam Asghari (30) comenzaran la tramitación de su divorcio, según informa el medio E!News.

Según los documentos legales obtenidos por el medio estadounidense, el divorcio de Asghari y Spears comenzó su tramitación el pasado mes de mayo en un juzgado de Los Ángeles, aunque la resolución definitiva no ha llegado hasta este pasado 2 de diciembre, cuando oficialmente ambos vuelven a estar solteros.

En los documentos de divorcio de la expareja se confirma que es una separación "no impugnada", lo que significa que tanto la cantante como el actor -cuyo nombre real es Hesam Asghari- "firmaron un acuerdo sobre su propiedad y sus derechos matrimoniales o de pareja de hecho, incluida la manutención, cuyo original se ha presentado ante el tribunal", se agrega.

La cantante Britney Spears en un evento público en Los Ángeles, en 2018. Gtres

"El divorcio fue amistoso y no se impugnó el acuerdo prenupcial", ha confirmado una fuente cercana a la expareja a la revista People. "Britney sigue haciendo gala de su libertad y sigue adelante", se apostilla.

El actor y modelo solicitó el divorcio de la cantante de Gimme More en agosto de 2023, poco más de un año después de su boda con Spears, en junio de 2022. La estrella del pop tiene dos hijos: Sean, de 19 años, y Jayden, de 18, con su exmarido Kevin Federline.

TMZ y People aseguraron entonces que uno de los motivos por los que la dupla se divorció radicó en "peleas físicas" por parte de la diva pop, hasta tal punto que "Sam no dormía mucho en la casa". Britney "creaba peleas que incluían gritos frecuentes". Sam, en aquellos días, rompió su silencio en redes sociales.

"Después de seis años de amor y compromiso, el uno con el otro, mi esposa y yo hemos decidido poner fin a nuestro viaje juntos", comenzó el modelo iraní. "Nos aferraremos al amor y al respeto que nos tenemos y le deseo lo mejor siempre. Estas mierdas pasan. Pedir privacidad resulta ridículo, así que solo pediré a todos, incluidos los medios de comunicación, que sean amables y considerados", sentenció.

Pese a aquel mensaje, en el que el joven trató de transmitir que la pareja terminó en buenos términos, TMZ desveló justo lo contrario, y la razón de peso por la cual Sam solicitó el divorcio fue una presunta infidelidad por parte de la icono mundial.

Fuentes cercanas al medio apuntaban: "Sam Asghari ha dicho que Britney Spears lo engañó con un miembro del personal de su casa y que también se involucró en otras conductas sexuales inapropiadas".

Boda consigo misma

La cantante, vestida de novia, el día de su boda.

La diva del pop estadounidense compartió el pasado mes de octubre una fotografía en su perfil de Instagram vestida de novia y en la que afirmaba que se había casado con ella misma.

La intérprete de éxitos como Baby One More Time añadió que no podría estar más emocionada con su elección. "El día que me casé conmigo misma", escribió Britney en Instagram. "Lo recuerdo porque puede parecer vergonzoso o estúpido, ¡pero creo que es lo más brillante que he hecho en mi vida!".