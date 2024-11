Leonardo DiCaprio cumple 50 años, el doble de la edad límite de sus novias: 'Titanic', modelos y 300 millones de dólares

Una gorra calada hasta los ojos o cubriéndole casi toda la cabeza, gafas de sol, mirada hacia el suelo, manos en los bolsillos y look totalmente informal son parte de la estrategia que Leonardo DiCaprio sigue cuando no quiere ser fotografiado. Una circunstancia que suele ocurrir a menudo, a no ser que esté invitado a algún festival de cine, una gala de premios o esté de promoción. Y, aún así, no es demasiado generoso. Este lunes, 11 de noviembre, la megaestrella de Hollywood llega a los 50 años en plena forma y con una azarosa trayectoria vital.

Desde que alcanzara el boom de su estrellato a los 23 años con Titanic, Leo, como se le conoce cariñosamente, no se ha bajado del pedestal que otorga la fama planetaria. Pertenece a esa gama variopinta de intérpretes de clase A de la que forman parte un ramillete de actores, e incluso amigos, como Brad Pitt (60), George Clooney (63) y Tom Cruise (62). En la sombra, DiCaprio es una de las personas más influyentes de la industria.

El otrora ídolo adolescente, por otro lado, cuenta con una larga lista de parejas que curiosamente coinciden en un punto: son varias décadas más jóvenes que él. En su historial amoroso se esconde un curioso patrón, una norma no escrita a la que se le ha puesto nombre: la regla de 25.

Leonardo DiCaprio y Vittoria Cerretti en Ibiza en agosto de 2023. Gtres

La última mujer que ha llegado a su vida ha sido Vittoria Cerretti (25), modelo de origen italiano que debutó hace varias semanas en el desfile de Victoria's Secret, uno de los mayores acontecimientos del mundo de la moda junto a la Gala Met. Llevan saliendo desde hace poco más de un año -comenzaron todavía ella no superaba la barrera de los 25-. Juntos pasaron las últimas vacaciones de verano en Cerdeña y, posteriormente en Ibiza, a bordo del anterior yate de Amancio Ortega (88) que se alquila por 600.000 euros semanales.

Anteriormente estuvo con la modelo argentina Camila Morrone (27). Cuando iniciaron la relación ella tenía 20 años y él 43. La historia de amor llegó a su fin en el verano de 2022, meses después de que la joven soplara 25 velas en la tarta.

De calcular un total, han sido más de 20 las mujeres que han estado en compañía de un actor cuya fortuna, según calculan diversos medios norteamericanos, se sitúa en 300 millones de dólares (unos 240 millones de euros).

De ese listado exclusivo, la primera mujer famosa con la que se le relacionó fue con la ex top model Helena Christensen (55) en 1998, pero ninguno de los dos quiso confirmar la relación. Meses después salió brevemente con la también modelo Amber Valetta (50), entonces de 24 años y a quien, según cuenta la leyenda, conoció nada más verla en la portada de una revista. DiCaprio obligó a que su agente la llamara para conocerla.

Durante una de sus visitas a Barcelona, Valetta confesó a EL ESPAÑOL que el intérprete "es un ser especial". Pero no confirmó nada. Ese mismo año también se rumoreó un romance con la extop Eva Herzigová (51), que posteriormente se casaría con Tico Torres (71), batería de Bon Jovi (62).

Su primer amor de larga duración lo vivió con la brasileña Gisele Bündchen (44), quien recientemente acaba de anunciar que está esperando a su tercer hijo. Estuvieron juntos desde el año 2000 al 2005, cuando ella cumplió 25. Su posado en la alfombra roja de los Oscar de aquel año, cuando DiCaprio estuvo nominado por El aviador son antológicas. Hubo rumores de boda, también momentos intermitentes, hasta que finalmente emprendieron caminos por separado y la top model se casó con Tom Brady. En la edición de Vanity Fair de 2009, la brasileña confesó que "éramos muy jóvenes y crecimos juntos en muchos sentidos. Simplemente no estábamos destinados a ser novios, pero lo respeto enormemente y no le deseo nada más que lo mejor”.

Leonardo DiCaprio y Bar Refaeli en una imagen de 2009. Gtres

Bar Refaeli (39), modelo de origen libanés, fue la siguiente relación en cuanto a intensidad. Lo suyo empezó en 2005 y terminó en 2011, cuando ella cumplió 26. Los más allegados aseguraban que su historia de amor no tenía futuro porque la estrella no terminaba de decidirse a la hora de compartir casa con ella, que en la actualidad está felizmente casada con el empresario Ali Ezra, con el que tiene tres hijos, Liv (8), Elle (7) y David (4).

DiCaprio parece no poder estar solo, ya que tras la ruptura con Bar Refaeli salió durante unos meses con la polémica Blake Lively (37), actual esposa de Ryan Reynolds (48).

Leonardo DiCaprio es, probablemente, la estrella más celosa de su privacidad y concede entrevistas a cuenta gotas. Normalmente, solo durante las promociones de sus filmes. Antes de que los periodistas se sienten frente a él hay una consigna que hay que respetar siempre y es la de hablar de novias, hijos, bodas…

El afamado actor llegó al mundo el 11 de noviembre de 1974. Sus padres, Irmelin y George, viajaron Florencia, donde ella se quedó impresionada por un cuadro de Leonardo da Vinci en la Galería de los Uffizi. Después de sentir varias patadas en su vientre decidió llamar a su hijo como el polímata del Renacimiento italiano. Tras su nacimiento, sus progenitores se separaron sin que este hecho interfiriera en la vida de Leo, que en su infancia ya daba muestras de su poderío ante las cámaras

Su talento, unido a su atractivo físico, hicieron de él un pequeño niño prodigio. Empezó en anuncios comerciales en televisión y a través del agente que su madre empezó a trabajar como actor invitado en las series Roseanne (1988) y La nueva Lassie (1989). Dos años después debutó en el cine con la película de terror de bajo presupuesto While Critters 3. Consiguió uno de los papeles recurrentes en Los problemas crecen (1991-1992) y, por ende, empezó a atraer la atención del público.

Hay dos películas estrenadas en 1993 que fueron decisivas para enfilar el camino al éxito, Vida de este chico junto a Robert de Niro (81), y ¿Quién ama a Gilbert Grape? con Johnny Depp (61). Por esta última fue nominado por primera vez al Oscar en la categoría de Mejor intérprete de reparto. A lo largo de su carrera ha sido nominado en un total de siete ocasiones, ganando como mejor actor por El renacido en 2016. La ovación del Dolby Theatre de Los Ángeles fue abrumadora.

Leonardo DiCaprio y Bar Rafaeli en los Premios Oscar 2005. Gtres

Sin embargo, en 1995, el actor no encontraba explicación al motivo que alegaba el estudio para no contratarle para el western Rápida y furiosa. Los productores consideraban que tan solo era un valor en alza, una simple promesa que desentonaba junto a Sharon Stone (66), Russell Crowe (60) y Gene Hackman (94). La actriz quiso trabajar con DiCaprio a toda costa, se lo impuso al estudio, y la respuesta fue contundente: "Si te haces cargo de su salario…" Dicho y hecho. Desde entonces, el norteamericano no ha parado de agradecérselo en público y en privado.

Dos años después, su destino cambió para siempre. Titanic se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia del cine con algo más de 1.800 millones de dólares y produjo la inexorable amistad entre Leonardo y Kate Winslet (49). No por ello bajó la guardia. También rodó Romeo + Juliet (1996), La playa (2000), El aviador (2004), Shutter Island (2010), El gran Gatsby (2012), El lobo de Wall Street (2013) y Once Upon a Time in Hollywood (2019), entre otras.

Parte de su fortuna la ha invertido en bienes raíces en California y Nueva York. A finales de 2021 compró una mansión en Beverly Hills por 9,7 millones de dólares que posteriormente la puso en alquiler por 32.000 euros mensuales. Ese mismo año desembolsó otros 7,1 millones de dólares por otra propiedad en Hollywood Hills y otros 13,8 millones por otro hogar frente a las playas de Malibú. En 2022 pagó 10,5 millones por una mansión en Los Feliz. En Nueva York posee dos penthouses con vistas al río Hudson que cuestan algo más de 30 millones de dólares.

Otro porcentaje importante lo destina a coches respetuosos con el medioambiente como el Tesla Roadster, un Toyota Prius y el Lexus RX Hybrid, aunque tiene otros no tan considerados con la naturaleza como el Porsche Cayenne. Desde hace varias décadas, DiCaprio es defensor a nivel mundial de la conservación de los bosques y océanos, así como de la protección de la biodiversidad. El actor interviene en un sinfín de conferencias para alertar sobre el cambio climático.

Esta posición muchos la consideran algo hipócrita, ya que la estrella se desplaza en aviones privados que son los medios de transporte más contaminantes por las huellas de carbono. Wikileaks demostró en 2015 que el protagonista de El lobo de Wall Street se gastó de los fondos de la productora Sony 195.000 dólares en seis viajes en seis semanas.

Según Page Six, en 2016 cogió su jet para recorrer casi 13.000 kilómetros para recoger, irónicamente, un galardón medioambiental. Lo más polémico tuvo lugar en 2014, cuando desembolsó 63.000 euros para una entrevista de trabajo que le llevó desde Los Ángeles a Nueva York, otros 39.000 euros entre las mismas ciudades, 26.000 euros para regresar de la Gran Manzana a Los Ángeles y otros 12.000 por volar de Los Ángeles a Las Vegas.