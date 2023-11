El beso de Jennifer Lopez y Marc Anthony cuando ya no eran pareja y otras anécdotas VIP de los Latin Grammy

Sevilla se ha convertido en la capital de la música. En la noche de este jueves, 16 de noviembre, la capital andaluza acogerá la gala de los Latin Grammy que, por primera vez en la historia, se celebran fuera de Estados Unidos. Así, se convertirá en una de las ediciones más icónicas de una fiesta que en 22 años ha sumado un sinfín de anécdotas.

Aunque la música es el eje central de la celebración, en los Latin Grammy confluyen otros tantos temas, ligados a la crónica social o la moda que, precisamente, han dado pie a una serie de momentos que hoy vuelven a la actualidad.

Si bien cada gala ha tenido su color especial, hay una que, en términos de anécdotas, ha destacado por encima de cualquier otra. Fue la edición de 2016, en la que Marc Anthony (55) se convirtió en el gran homenajeado al recibir el premio 'Persona del Año'. Para entregar el galardón, la escogida fue su exmujer Jennifer Lopez (54), quien le dedicó unas emotivas palabras.

"Marc es una leyenda viviente que va desnudando su corazón y su alma en su viaje musical. Compositor, productor y cantante, es un artista mágico y puro, que va regalándonos clásicos que se van a quedar con nosotros para siempre", expresó Jlo ante el público Las Vegas. La afamada cantante de El Bronx también aprovechó la oportunidad para recordar que el cantante de salsa también había su "mentor y alma gemela", además de catalogarlo como un gran padre.

Unas sentidas palabras que dio pie a que el público, al unísono, empezara a pedir que la expareja se besara. Así se dio y, sin importar que llevaban cinco años separados y que Marc Anthony mantenía una relación con Shannon de Lima (34), Jlo cogió a su exmarido por la mejilla y entre risas le dio un beso.

Pero más allá de este momento romántico, la gala de 2016 es recordada por el lapsus del cantante Andrés de DVicio, quien 'resucitó' a Juan Gabriel por unos instantes. El vocalista protagonizó un tierra trágame cuando anunció el ganador al 'Mejor álbum vocal pop tradicional', un galardón que ganó de forma póstuma el mexicano.

"Y el Latin Grammy va para Los Dúo 2 de Juan Gabriel. ¡Enhorabuena!", exclamó el líder de DVicio que, tras una ola de aplausos y una ráfaga musical se dio cuenta de que el cantante, que había fallecido tres meses antes, evidentemente, no se encontraba en la gala. "Bueno, la Academia se encargará de darle este premio y enhorabuena para él, un aplauso muy fuerte", continuó el artista al no recordar que el 'El Divo de Juárez'.

Quien también tuvo un lapsus en 2016 fue Carlos Vives (62). Aunque fue menos polémico, también llamó la atención que el colombiano no mencionara a Shakira (46) en su discurso tras ganar los premios a 'Mejor canción' y 'Mejor grabación del año" por La Bicicleta, un gesto que desató la furia de las redes. Sobre todo, de los fans de la cantante.

La siguiente edición, 2017, fue la de Alejandro Sanz (54). Aquel año la gala tuvo lugar en Los Ángeles y el madrileño fue reconocido como 'Persona del Año'. El intérprete de Corazón Partío recibió el máximo galardón en una ceremonia en la que tuvieron protagonismo David Bisbal, Alejandro Fernández, Juanes, Camila Cabello o una casi desconocida Rosalía (31), que entonces debutó en sus primeros Latin Grammy. La catalana, nominada a la categoría de 'Mejor nuevo artista', versionó la canción Cuando nadie me ve del disco El alma al aire.

Entonces, Rosalía apareció como una artista emergente y 12 meses más tarde, ya se consolidó como una de las grandes estrellas de la música. En 2018, de hecho, ganó dos Latin Grammy por su éxito Malamente. Una gala memorable en la que su discreta hermana, Pili, se convirtió en protagonista involuntaria.

Aquella noche se filtró que Rosalía estaba con una acompañante desconocida que fue la encargada de colocarle el vestido antes de subir al escenario. Más tarde se supo que era su hermana, quien ha sido uno de sus grandes apoyos en su carrera musical.

En términos de moda, también es recordado uno de los estilismos que ha lucido Thalía (52). En 2019 la artista brilló con un vestido negro que, si bien saltaba a la vista, no era especialmente llamativo. No obstante, para la cantante se trataba de un modelo histórico en su vestidor. Poco antes de la gala, ella misma confesó que su look fue improvisado y excesivamente costoso.

"Es el más caro que he comprado en mi vida. Ni siquiera pensé que lo tenía que comprar. Este vestido lo voy a usar una vez por semana o dos o tres o todos los días. Vale la pena. Es que usualmente los diseñadores me mandan sus piezas de las últimas colecciones, pero ahora fue inesperado", reveló Thalía en sus stories de Instagram.

La lista de anécdotas se extenderá con la gala de esta noche, en Sevilla. Y es que, por el simple hecho de celebrarse fuera de Estados Unidos y en la capital andaluza por primera vez, los Latin Grammy 2023 ya son más que memorables.

