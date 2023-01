7 de 9

El artista colombiano cumplió el deseo de la hija pequeña de los Beckham en la fiesta previa al enlace, posando cariñosamente con ella. Harper Seven llevaba un vestido de escote Bardot y largo midi con estampado en blanco, y el pelo suelto. A sus once años ya despunta como it girl. Maluma fue testigo de la boda y además celebró su cumpleaños en la preboda con una gran tarta.