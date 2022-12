El hombre que disparó al paseador de perros de Lady Gaga es sentenciado a 21 años de cárcel

En febrero de 2021, Ryan Fischer, el paseador de los perros de Lady Gaga (36 años) fue atacado por dos hombres que le propinaron cuatro disparos en el pecho para secuestrar a las mascotas de la cantante. Ahora, casi dos años después, uno de los agresores ha sido sentenciado a 21 años de prisión.

Fue este pasado lunes, 5 de diciembre, cuando la Fiscalía anunció el veredicto. "El acuerdo de culpabilidad responsabiliza al señor James Howard Jackson de haber perpetrado un acto violento y despiadado, y hace justicia a nuestra víctima", declararon las autoridades en un comunicado recogido por la prensa estadounidense.

En abril de 2021, la policía de Los Ángeles arrestó a cinco sospechosos por el asalto armado, entre los que estaba Jackson. El acusado se declaró inocente de un cargo de intento de asesinato, pero admitió la acusación de infligir grandes lesiones corporales contra el paseador. Por un "error administrativo" fue puesto en libertad y recapturado poco después.

Lady Gaga con uno de sus perros. Gtres

El pasado mes de agosto, otro de los culpables, Jaylin Whitem, ya había sido condenado a cuatro años de cárcel en una corte de Los Ángeles. Junto a Jackson y un tercer hombre llamado Lafayette Shon Whaley, secuestraron a dos de los perros de Lady Gaga tras dispararle a su paseador.

Según concluyó la policía, el delito no se produjo por la fama de la cantante. De hecho, los acusados no sabían que los perros pertenecían a la intérprete de Poker Face. Su objetivo era capturar a unas mascotas que pueden venderse por una alta suma de dinero. En Estados Unidos, un bulldog puede costar entre 1.500 y 4.000 dólares.

La propia Lady Gaga ofreció una recompensa de 500.000 dólares para tener de vuelta a dos de sus mascotas, Koji y Gustav. Miss Asia, la otra perra de la artista, se salvó de ser robada ya que corrió hacia su paseador, herido en el suelo.

La cantante logró recuperar a sus mascotas después de que una mujer, a quien posteriormente se consideró cómplice de los secuestradores, los entregara en una comisaría en perfectas condiciones.

El asalto se produjo en West Hollywood. Tal y como confirmaron las cámaras de seguridad de la zona, un hombre se dirigió al paseador, agarró las correas de los perros y gritó: "'Dámelos, dámelos!". La víctima se negó a soltar a las mascotas y después de un breve forcejeo otro de los acusados se bajó de un coche para hacerse con los bulldog.

Tras no conseguirlo, el primer asaltante sacó un arma, mientras el segundo atracador agarró las correas de los perros. El paseador sufrió un disparo e inmediatamente uno de los animales huyó. Los ladrones subieron a los otros dos al coche y se marcharon a toda velocidad. "¡Me han disparado, me han disparado! Oh, Dios mío", se escuchó decir a Fischer, quien necesitó atención médica.

