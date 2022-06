Amber Heard asegura que sigue amando a Johnny Depp en su primera entrevista tras el juicio

Casi quince días después de conocerse el veredicto del juicio entre Johnny Depp (58 años) y Amber Heard (36), la intérprete ha concedido su primera entrevista. Lo ha hecho este miércoles 15 de junio en el programa estadounidense Today's Show, donde ha contestado a las preguntas de la periodista Savannah Gurthie.

Un cara a cara en el que la protagonista de Aquaman reconoció que sigue queriendo a su exmarido. "Lo amo. Lo amé con todo mi corazón. Y traté lo mejor que pude de hacer funcionar una relación profundamente rota. Y no pude", se le escucha decir.

En la intervención también asegura que tiene miedo de un nuevo juicio que la vuelva a enfrentar a Depp. "Tengo miedo de que, haga lo que haga, diga lo que diga y lo diga como lo diga, cada paso que dé supondrá otra oportunidad para este tipo de silenciamiento", dijo.

Johnny Depp y Amber Heard durante su juicio. Gtres

Pese a todo lo que ha sucedido, Amber no tiene problemas en asegurar que nunca quiso que el actor sufriera repercusiones negativas derivadas de toda esta polémica y es que su intención era ser "un ejemplo" para esas mujeres que hayan sufrido una situación similar y, al verla, den el paso de denunciar. "No tengo malos sentimientos ni mala voluntad hacia él, en absoluto. Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien", explicó la actriz, que cree que buena parte del juicio "se desarrolló en las redes sociales".

Amber Heard también se ha pronunciado sobre las declaraciones que Depp hizo sobre ella en el juicio, tachándolas de "total humillación" hacia ella. "Nunca me había sentido más alejada de mi propia humanidad", agregó.

[Johnny Depp y Amber Heard, tras el veredicto: él celebra en TikTok y ella se refugia en el desierto]

Fue el pasado 2 de junio cuando se conoció el veredicto del jurado. Si bien este sentenció que ambos eran culpables por difamarse mutuamente, fue Amber quien obtuvo una multa mucho más alta, de 15 millones de dólares. Por su parte, el de Piratas del Caribe fue condenado a pagarle dos millones de dólares por calumniarla públicamente. Una clara victoria judicial para Johnny Depp.

Poco después, el famoso actor compartía un comunicado en sus redes sociales en la que agradecía el apoyo recibido y aseguraba sus deseos de retomar su normalidad. "Seis años después, el jurado me ha devuelto mi vida. Me siento verdaderamente agradecido. Mi decisión de llevar este caso, sabiendo muy bien la altura de los obstáculos legales a los que me enfrentaría y el inevitable espectáculo mundial de mi vida, fue tomada después de una considerable reflexión. Desde el principio, el objetivo del caso era revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos los que se han mantenido firmes apoyándome", decía.

Amber Heard fue condenada a pagar 15 millones de dólares a su exmarido. Gtres

Por su parte, Heard confesaba sentirse "decepcionada". "Estoy desconsolada porque la montaña de evidencias aún no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionada de mi exmarido", escribió en sus propias redes sociales, afirmando que la peor parte suponía "lo que este veredicto significa para otras mujeres".

Sigue los temas que te interesan