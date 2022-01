Jason Momoa y Lisa Bonet se separan: la pandemia acaba con 16 años de amor y dos hijas en común

Jason Momoa (42 años) y Lisa Bonet (54) se separan tras cuatro años de matrimonio. Así lo anunció el actor este miércoles 12 de enero, en un comunicado difundido a través de su perfil de Instagram.

En un mensaje entre lo espiritual y lo romántico, el intérprete expresó: "Todos hemos sentido la presión y los cambios de estos tiempos de transformación... Se está desarrollando una revolución y nuestra familia no es una excepción... Sintiendo y creciendo a partir de los cambios sísmicos que están ocurriendo. Y entonces... Compartimos las noticias de nuestra Familia... Que nos estamos separando en matrimonio".

Aunque no explica con exactitud el motivo de su separación, el actor deja entrever que la pandemia -"la presión y los cambios de estos tiempos de transformación"- podría ser la causa de su ruptura. En los últimos meses, Lisa Bonet, quien está en contra de las vacunas, ha mostrado su rechazo al tratamiento de la Covid-19. "La vacuna introduce en nuestra sangre organismos alienígenas que, a la larga, producen leucemia, esclerosis múltiple y pueden provocar el síndrome de muerte súbita", ha expresado la actriz en alguna ocasión.

A lo largo del texto, Momoa dejó claro que con este anuncio no busca protagonismo mediático y que su cariño por Lisa Bonet perdurará en el tiempo, a pesar de que transiten caminos separados. "No compartimos esto porque creamos que es de interés periodístico, sino para que, a medida que avanzamos en nuestras vidas podamos hacerlo con dignidad y honestidad", comentó el actor. "El amor entre nosotros continúa, evolucionando en las formas en que desea ser conocido y vivido.

Nos liberamos unos a otros para ser quienes estamos aprendiendo a ser...", añadió

Para finalizar, el estadounidense hizo referencia las hijas que tiene en común. "Nuestra devoción inquebrantable a esta vida sagrada y a nuestras niñas. Enseñando a nuestras niñas lo que es posible. Vivir la oración. Que el amor prevalezca", concluyó Jason Momoa, quien compartió este mensaje junto a un álbum de varias fotografías que comienza con una imagen de fondo negro y letras blancas que también hace mención de su ruptura.

Jason Momoa y Lisa Bonet se conocieron en 2005 y se casaron 12 años más tarde, en 2017. Fruto de su relación nacieron sus dos hijas en común, Lola (14) y Nakoa-Wolf (13). Ambas, además, son hermanas de la actriz Zoë Kravitz (33). Y es que, previo a su romance con el protagonista de Aquaman, la veterana intérprete estuvo casada con el músico Lenny Kravitz (57).

Jason Momoa y Lisa Bonet en los Globos de Oro 2020. Gtres

El actor hawaiano saltó a la fama por la serie Game of Thrones y en los últimos años ha interpretado a Aquaman en las películas de Warner Bros, sobre DC Comics. Este año, de hecho, estrenará la película Aquaman and the Lost Kingdom, secuela del largometraje que se lanzó en 2018. Por su parte, Bonet se hizo famosa con la serie The Cosby Show y también apareció en películas como Angel Heart, Enemy of the State o High Fidelity.

