Apenas unos minutos después de conocerse la separación de la pareja, este medio se ponía en contacto con el argentino, que confirmaba la "triste" noticia. Según explicó Andy McDougall, entre él y Pelayo "no ha pasado nada malo". De hecho, a pesar de llevar vidas separadas, se encuentran bien. "Nos queremos mucho", confirmaba el empresario, quien contrajo matrimonio con el estilista hace tres años.

Por su parte, Pelayo Díaz compartió una publicación en Instagram en la que le dedicaba unas bonitas palabras a su ex: "Me alegro de haber hecho juntos una parte del camino, no me arrepiento de nada y volvería a apostar mil veces más por nosotros".