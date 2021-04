La Policía tranquiliza a Lady Gaga: detienen a cinco individuos por el secuestro de sus perros

La Policía de Los Ángeles ha detenido a cinco sospechosos por el asalto armado al paseador de perros de Lady Gaga (35 años) y el robo de los dos bulldogs que recuperó a los dos días.

Tres de los detenidos están acusados de intento de asesinato y los otros dos individuos son sospechosos de haber ayudado al crimen cometido a finales de febrero, según han informado los agentes en un comunicado este viernes de madrugada.

Por el momento la Policía descarta que los atacantes conocieran de antemano que los perros eran propiedad de la estrella del pop y creen que los robaron por el "gran valor de su raza".

Entre los detenidos está precisamente la mujer que entregó los dos perros en una comisaría después de que Gaga prometiera que recompensaría con 500.000 dólares -412.000 euros- a la persona que los devolviera sanos y salvos.

Lady Gaga junto a tres de sus perros. RRSS

En un primer momento, cuando la sospechosa llevó a los animales a la Policía, se descartó su implicación en el robo, pero una investigación posterior reveló que mantenía una relación con el padre de uno de los tres detenidos por el tiroteo.

Los dos bulldogs, llamados Koji y Gustav, estaban en perfectas condiciones y sin heridas.

En el vídeo difundido por medios estadounidenses se ve cómo dos personas salen de un coche, forcejean con el paseador en las calles de Hollywood (Los Ángeles, EE.UU.), y finalmente le disparan antes de llevarse a los animales. Horas después del incidente, las autoridades señalaron que la vida del paseador no corría peligro.

Lady Gaga, que se encontraba en esos momentos en Roma rodando la cinta Gucci a las órdenes de Ridley Scott, ofreció medio millón de dólares a los ladrones por recuperar a sus perros sin exigir explicaciones a cambio.

La noche de los hechos

La noche del 24 de febrero, Ryan Fischer, el paseador de perros de Lady Gaga, fue atacado por dos hombres que le propinaron cuatro disparos en el pecho. Lo hicieron para secuestrar a los tres animales de la cantante.

El asalto sucedió en la zona de West Hollywood, en Los Ángeles, sobre las diez de la noche de aquel martes. Y para fortuna de la cantante, todo quedó registrado y grabado por las cámaras del lugar.

En los vídeos se podía ver claramente el momento del tiroteo. Un hombre se dirigió al paseador, agarró de repente las correas de los perros y le gritó "¡Dámelos, dámelos!". Entonces el paseador de perros comenzó a gritar y a decir "¡No, no!", resistiéndose a soltar las correas.

La cantante siente adoración absoluta por sus bulldogs. Gtres

El ladrón y Fischer forcejearon durante un tiempo breve y un segundo atacante se bajó del coche parado a su lado y trató de quitarle los perros, sin conseguirlo. Tras un forcejeo prolongado entre los tres, el primer asaltante sacó un arma. Es entonces cuando el segundo atracador agarró al paseador y sus correas y el primero le apuntó con el arma y le disparó. En ese momento uno de los animales huyó y los ladrones consiguieron subir a su coche a los otros dos bulldogs y se marcharon a toda velocidad.

"¡Me han disparado, me han disparado, oh, dios mío, oh, dios mío", decía el paseador. Al poco, un vecino se asomó y al ver la escena, decidió atenderle y llamar a la Policía. El paseador, Ryan Fisher, quedó tumbado sobre el suelo herido de gravedad, aunque consciente y capaz de comunicarse cuando llegan los cuerpos policiales. El hombre fue trasladado al hospital más cercano donde recibió atención médica y consiguió recuperarse.

Dos días más tarde, y tras el anuncio de Lady Gaga de que ofrecía medio millón de dólares para quien los devolviera, una mujer se presentó en una comisaría de la ciudad de Los Ángeles y entregó a los perros. Entonces parecía inocente, pero ahora está detenida por la Policía.

[Más información: Lady Gaga recupera ilesos a sus perros robados tras ofrecer 400.000 euros de recompensa]