Alican Aytekin ('Love is in the air'): de arquitecto de interiores a triunfar en el 'show business'

Si hay un personaje de Love is in the air que refleje el carácter que tiene en la vida real el actor que le da vida, ese es Seyfi Çiçek. Porque el actor Alican Aytekin (30) es más que reconocido, tanto en su círculo de amistades como por sus followers, como un tipo con un enorme sentido del humor. No hay nada más que darse un paseo por su cuenta de Instagram, donde le siguen más de medio millón de usuarios de la red social, para saber que, en las reuniones con sus allegados, él es el alma de la fiesta.

Lo cierto es que, en estos momentos, es uno de los actores más reconocidos en Turquía. No solo por la serie que ya ha aterrizado en España, sino también por el resto de trabajos que ha realizado ante la cámara desde que, en 2013, debutara en Our School. El primer título en el que tuvo un rol importante fue Stiletto Vendetta, emitida entre 2017 y 2018. Sin embargo, este camino laboral surgió de un giro radical que le dio a su vida y a su carrera. Porque, además de tener estudios de Arte Dramático, que los tiene, cursó otras disciplinas que nada tienen que ver.

El actor comparte imágenes de su día a día, como esta, con su más de medio millón de 'followers'.

Alican se desplazó desde su Gaziantep natal hasta la ciudad de Esmirna para estudiar Arquitectura de Interiores. Terminada la carrera, puso rumbo a Estambul para graduarse en el Departamento de Programación y Periodismo de Televisión de la Universidad Bilgi. Pero ni una rama ni otra le terminaron de convencer y se dio cuenta de que lo suyo era el mundo de la interpretación. Así que se matriculó en la Müjdat Gezen Art Center, donde fue uno de los alumnos más destacados de su promoción. Una decisión de la que, a la vista del éxito que está cosechando Love is in the air, no debe arrepentirse. Y, a la vez, tiene una formación que le da una tranquilidad por si el día de mañana tiene que dar otro giro de timón.

Aytekin en una imagen del espacio de vestidos de novia que condujo. Instagram.

Su carisma y esa base que le dio estudiar televisión le llevó, incluso, a ser el presentador de la edición turca de El vestido de novia de mis sueños. Una faceta, la de conductor, que también desarrolla en su canal de YouTube (una plataforma en la que se describe como "actor, presentador y youtuber, ojalá pudiera cantar canciones también"), donde tiene un espacio de entrevistas, Reloj de arena, en el que ha contado como invitados con varios de sus compañeros de Love is in the air.

Vida en pareja

Pero, más allá de lo relativo al trabajo, ¿quién es Alican y cómo es su vida? Amante del deporte, la naturaleza y los animales, encontró hace unos tres años al hombre con el que compartir sus pasiones: Serkan Öztürk, completamente integrado en el círculo de amistades que ha hecho durante sus trabajos en la pequeña pantalla Alican. Junto a él ha compartido fotos y vídeos en las redes sociales en los que se les puede ver haciendo ejercicio en pareja, pero también momentos de su rutina cotidiana. Una naturalidad que también comparten y que les une.

Ese hogar que comparten con sus mascotas: un gato y un perro de raza chihuaha del que hace exhibición en Instagram más Serkan que Alican. Aunque este último también ha regalado a su público alguna que otra instantánea con esos animales de compañía que les han hecho más llevadera la cuarentena en brazos. Pequeños retazos de una vida íntima que, si bien no esconde con celo, tampoco expone de una manera exagerada.

Alican con su gato en brazos en una foto de las redes sociales. Instagram.

Reservado con su vida privada, al margen de estas pinceladas junto a su gato y las escapadas que realiza para respirar aire puro, también ha mostrado imágenes con sus compañeros de reparto de la serie que le ha lanzado a la fama en España. Porque, a pesar de que el rodaje ha finalizado (a la espera de conocer si, finalmente, la productora se embarca en una segunda temporada), siguen manteniendo el grupo, señal del buen ambiente generado y que han sido capaces de trasladar a su intimidad.

