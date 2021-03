Globos de Oro 2021: menos glamour, un comentado pijama, conexiones caseras y pizza por los suelos

Han sido los Globos de Oro más atípicos de su historia. Los rostros que se podían ver en pantalla eran, como siempre, grandes estrellas del celuloide hollywoodiense, pero esta vez no iban acompañados del brillo de los flashes ni posaban en las infinitas alfombras rojas. En esta 78º edición de los galardones del cine y la televisión, lo más curioso ha sido ver a los actores y actrices saludar a la audiencia desde la comodidades de sus casas, algunos intentando mantener el glamour vestidos con sus mejores galas y otros directamente en pijama, con sus hijos y sus perros sobre sus piernas.

Las presentadoras, cada una en una punta del país

Tina Fey y Amy Poehler jugando con la tecnología para que pareciera que estaban juntas. Gtres

Este 2021 la tecnología y las videoconferencias han jugado un papel vital en la gala de los Globos de Oro. Tina Fey y Amy Poehler se han encargado de presentar por cuarta vez los premios dorados y en esta ocasión no han sido tan aplaudidas como en el pasado. No obstante, a pesar de los obstáculos, las maestras de ceremonias intentaban divertirse con el hecho de que estuvieran a miles de kilómetros de distancia -una en Nueva York y la otra en California- pese a que en pantalla pudiera parecer que estaban la una al lado de la otra.

El pijama de Jodie Foster

Jodie Foster optaba por un pijama para los Globos de Oro. RRSS

El salón fue la estancia más vista de las casas de los famosos durante la gala. Sin embargo, mientras la mayoría quisieron mantener el protocolo glamuroso que caracteriza a la gala, la actriz Jodie Foster decidió cambiar de estilo. La intérprete recogió su Globo de Oro a la mejor actriz de reparto por The Mauritanian en pijama, descalza, con su pareja (también en pijama) y con su mascota en brazos.

Estampas familiares

Nicole Kidman conectaba con la gala posando en familia en su sofá. Gtres

Debido al factor casero que tenía la actual edición de los premios, muchos de los actores y actrices más famosos de la meca del cine decidieron hacer partícipes a sus hijos de una ceremonia tan especial. La propia Nicole Kidman quiso que sus hijos, Sunday y Faith, saludaran junto a ella y junto a su pareja, Keith Urban, a la presentadora que sostenía el sobre para conocer al ganador en su categoría. Finalmente no fue Kidman la vencedora por su participación en la serie The Undoing, sino el actor Mark Buffalo que también lo celebró en directo con su esposa Sunrise Coigney -a la que besó en el momento- y us hijos Keene y Bella.

El cátering casero

La actriz Kaley Cuoco, comiendo pizza en su casa. RRSS

Kaley Cuoco ha celebrado así su ausencia de premios, con un atracón antes de que acabara incluso la gala. La protagonista de The Flight Attendant estaba nominada en la categoría de mejor actriz de serie de comedia y también lo estaba la ficción, pero finalmente se ha ido de vacío. Eso no quiere decir que ella no sepa cómo pasárselo bien y, con su característico sentido del humor, ha bromeado sobre esta particular fiesta de los Globos de Oro. Esta era la primera nominación de su carrera, a pesar de llevar 30 años en la industria y de que fue protagonista de una de las ficciones más exitosas de los últimos años, Big Bang Theory. Así que, aunque haya sido la primera vez que opta al premio y no se lo haya llevado, la actriz y productora tiene motivos de sobra para estar orgullosa.

[Más información: Globos de Oro 2021: los momentos más ridículos de una gala soporífera]