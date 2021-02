El negocio familiar que mantiene Antonela Roccuzzo mientras Messi gana 380.000 euros al día

Leo Messi (33 años) ha copado los principales titulares de la prensa nacional e internacional en los últimos dos días. Su nombre se encuentra en el centro de la polémica después de que se dieran a conocer los detalles del último contrato que firmó con el FC Barcelona y la enorme cifra que gana al año. Pero ¿a qué se dedica su mujer, Antonela Roccuzzo (32), mientras él ingresa en su cuenta un millonario salario?

A la vez que la estrella del fútbol consigue 380.299 euros brutos al día, según desveló el periódico El Mundo, Antonela trabaja con su hermana y su madre en un negocio de moda infantil, con sede en Argentina. Se trata de Enfans, "una marca simple, colorida, creativa, funcional, súper cómoda y universal para bebes, niños y niñas en tallas de tres meses a 12 años", explican en la web de la firma.

Antonela Roccuzzo comenzó con su emprendimiento en 2014, dos años después del nacimiento de su primogénito, Thiago (8). Según explicó su hermana Paula en una entrevista en noviembre de 2019 con ¡HOLA! Argentina, la mujer de Messi se empezó a interesar por el sector de la moda infantil tras convertirse en madre y decidió emprender un proyecto al que se han ido integrando algunos miembros de su familia.

En un principio se sumó su prima Andrea Lo Manzo, quien se encarga del diseño junto a la hermana de Antonela, que llegó al equipo años más tarde. De igual forma Patricia, madre de la argentina y encargada de la administración de la empresa. Tiempo después se integraron otros primos como Luis Reyet y Silvina Colombo.

La mujer de Leo Messi, por su parte, trabaja en las tendencias, un área que conoce muy bien, tanto por su experiencia como por su lugar de residencia. Y es que, más allá del interés que le pudo haber generado el sector textil infantil tras convertirse en madre, Antonela Roccuzzo ha sentido curiosidad por la moda desde que era muy joven, cuando comenzó a estudiar Diseño en la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria. Según comentó su hermana durante la conversación con la mencionada revista, "aunque no terminó la carrera sabe varias cosas". Esta área la trabaja desde Barcelona, donde está atenta a la moda europea y a su posible adaptación en su país de origen. Así lo explicó su prima en conversaciones con el diario local La Nación.

A día de hoy, tanto clientes particulares como mayoristas pueden adquirir las prendas de Enfans a través de su plataforma online y desde cualquier lugar de Argentina. Sin embargo, según comentó la madre de Antonela, su objetivo es que también llegue a otros países. De hecho, la firma cuenta con una amplia oferta de prendas que abarcan todas las temporadas y que pretende ser funcional para que se pueda "usar en Rosario, Barcelona o cualquier lugar", explicó Paula en una ocasión. Además, tiene una línea de higiene y aseo personal que incluye jabones y colonias.

La influencia de Antonela

Enfans no solo expones sus artículos en su página web, sino también en las redes sociales, donde suelen compartir los detalles de sus piezas y las novedades de la marca, en cuanto a productos y rebajas. Una labor que, pese a su popularidad por ser la mujer de Leo Messi, Antonela no practica en su perfil personal de Instagram. Si bien su biografía cuenta con un enlace directo a la plataforma y hace dos años colgó parte de la campaña que hizo con la firma en Marbella, no es habitual ver en sus publicaciones noticias relacionadas con su empresa familiar. Eso sí, su influencia se ha hecho evidente en la demanda que tiene la marca.

"El 65% de nuestras ventas es de ropa para niños. Y es todo un desafío responder a esa demanda porque en general siempre es al revés, ya que resulta más variado vestir a una nena. No sé si porque los hijos de Anto -Thiago, Mateo (5) y Ciro (2)- atraen más público", comentó en alguna ocasión el primo de Antonela Roccuzzo a la prensa argentina. Sin embargo, en sus propias palabras, el éxito de la marca también se debe al cuidado de los detalles y a su originalidad en cuanto a estampados y materiales.

