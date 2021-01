Muere el presentador Larry King a los 87 años por coronavirus

El legendario presentador Larry King ha fallecido este sábado a los 87 años a causa del coronavirus. La veterana figura televisiva cayó enferma a finales de diciembre de 2020 y, desde entonces, estaba ingresado en un hospital de Los Ángeles, California, donde permanecía aislado y luchando contra la Covid.

Según apuntó entonces la página web de entretenimiento Showiz411, King no pudo recibir visitas de su exmujer, Shawn King (61), de la que se divorció en 2019, ni de sus hijos Cannon (19) y Chance King (20). "Larry ha luchado contra muchos problemas de salud en los últimos años, y ahora también está luchando con fuerza, es un campeón", afirmó, esperanzada, una fuente cercana al comunicador al canal de televisión ABC News. Luchó, pero finalmemente sucumbió al coronavirus.

Lo cierto es que la salud del mítico presentador era renqueante en los últimos años. En mayo de 2019, Larry King sufrió una importante apoplejía pocas semanas después de someterse a una operación para implantar un estent, un elemento metálico que resuelve la obstrucción de arterias. Además, a lo largo de su vida ha sobrevivido a un ataque al corazón en 1987, así como a un cáncer de pulmón y de próstata. "Es con tristeza y el corazón de padre roto que confirmo la reciente pérdida de dos de mis hijos, Andy King y Chaia King. Los dos eran buenos y amables y se les echará mucho en falta", aseguró King en una publicación en Facebook el pasado mes de agosto, en la que subrayó que "ningún padre debería tener que enterrar a un hijo".

Andy era hijo de su primera esposa, Alene Akins, fruto de una relación anterior. Sin embargo, cuando King contrajo matrimonio con ella en 1961, decidió adoptarlo como hijo propio. En 1969, la pareja tuvo a Chaia. La relación entre Larry King y Alene Akins siempre fue una montaña rusa de sentimientos, pasiones y temperamento. Pese a jurarse amor eterno a principios de los 60 y ante los ojos de Dios, tan solo dos años después decidían separarse. Si bien se dieron una nueva oportunidad en 1967, la relación tampoco funcionó y en 1972 se divorciaron una vez más. Alene Akins falleció en 2017 y a pesar de todo, King encontró oportuno dedicarle un mensaje claro y directo en sus redes sociales: "Era una gran dama".

La vida sentimental de Larry King siempre ha sido objeto de comentario en los medios de comunicación americanos especializados en celebrities. El presentador se llegó a casar hasta ocho veces en sus 87 años de vida. Su larga lista de esposas incluye a Freda Miller, Annette Kaye, Mickey Sutphin, Alene Akins, Sharon Lepore, Julie Alexander y Shawn Southwick.

En los últimos tiempos, Larry King no solo tuvo que soportar el terrible dolor de ver morir a dos hijos, sino que además atravesó por graves problemas de salud. El último, el coronavirus, con el que finalmente no ha podido. El presentador alcanzó la fama con el programa de radio The Larry King Show, que se emitió desde 1978 hasta 1994. Después saltó a la televisión con Larry King Live, que se pudo ver en la CNN desde 1985 hasta 2010.

