Dustin Diamond, el actor de 'Salvados por la Campana', anuncia que tiene un cáncer grave

El actor estadounidense Dustin Diamond (44 años), que interpretaba a Screech en la popular serie de televisión Salvados por la Campana, padece cáncer. Así lo ha anunciado su representante después de que el intérprete tuviera que ser ingresado de urgencia hace unos días con fuertes dolores por todo el cuerpo. "Podemos confirmar que Dustin tiene cáncer. Es muy grave, aunque todavía estamos esperando más detalles que tendremos en breve", ha asegurado su mánager. "Le duele mucho", se ha apostillado.

Según su entorno más cercano, Diamond permanecerá en el hospital "al menos una semana más hasta que pueda regresar a casa", y cabe la posibilidad de que deba "someterse a varias sesiones de quimioterapia". "La próxima semana comprenderemos mucho mejor la gravedad de su afección y los tratamientos que necesitará para aliviar sus dolores", ha añadido su representante, quien lo ha oficializado todo a través de un comunicado: "Dustin dará más detalles una vez se encuentre bien y pueda explicar el plan médico. Les pedimos a todos que respeten su privacidad durante estos duros momentos. Se agradece la positividad y las oraciones".

Días atrás, Dustin tuvo que ser hospitalizado en Florida, Estados Unidos. Diamond fue ingresado el fin de semana en un centro hospitalario de este estado tras sentir dolores en todo su cuerpo y malestar general, según reportó el medio especializado TMZ, que agregó que su entorno se halla preocupado de que pueda tratarse de algún tipo de cáncer. Según TMZ, entre los varios exámenes a los que se le sometió Diamond figura una biopsia.

Se detallaba antes de conocer el diagnóstico de cáncer que en su familia hay antecedentes en ese sentido, incluida su madre, que falleció de cáncer de seno. El intérprete, que encarnó al personaje Samuel Screech Powers, es parte del elenco original de la popular serie de la década de 1990 Salvados por la Campana, que tuvo 4 temporadas, e integró el spin-off Salvados por la Campana: Los años universitarios.

Diamond fue el único miembro del elenco original que no fue llamado para el relanzamiento de la serie el año pasado a través de la plataforma Peacock, aunque los otros actores señalaron que la puerta estaba abierta. Tras el fin de la serie su vida personal ha pasado por algunos altibajos. En 2015 fue sentenciado a cuatro meses de prisión por un altercado en Wisconsin con un apuñalamiento de por medio y cinco años antes afrontó dificultades por el pago de su hipoteca.

En 2009, publicó una biografía, Behind the Bell, en la que no pintó un retrato amable de sus excompañeros de reparto, de lo que posteriormente se arrepentiría, como confesó en 2016 en una entrevista que concedió a Mario López, quien precisamente fue parte del show. Diamond le confesó a su excompañero que el libro fue escrito por otra persona que lo entrevistó y luego fabricó muchas de las alegaciones vertidas en la publicación, que tenían que ver con drogas y sexo.

