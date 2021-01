María Castro y su marido José Manuel Villalba, positivos en coronavirus

"Ha llegado el coronavirus a casa", empezaba diciendo María Castro (39 años) en sus stories de su perfil de Instagram. La actriz ha desvelado en sus redes sociales que ella y su marido están contagiados de la Covid. Y es que, muchos seguidores se habían empezado a preguntar el motivo de su 'desaparición' de las redes sociales días atrás, y ahora la intérprete ha confesado que está guardando la cuarentena tras haber dado positivo.

"Empezáis a preguntaros por qué estos días no pongo mis recetas y manualidades, y estoy un poco más aislada. Es porque el coronavirus ha llegado a mi casa, estamos José y yo contagiados. Nos hemos protegido, pero estamos en medio de una pandemia mundial. Estamos pasándolo como se puede, ventilando mucho, con mascarilla en casa, durmiendo separados...", ha confesado en sus stories de Instagram.

María Castro anunciando el contagio.

La última publicación de María es una fotografía en la que podemos ver a la actriz sonreír ante la obra de arte que hicieron sus vecinos después de la nevada: "Lo bueno que tiene madrugar, es que eres de las primeras en descubrir el iglú que hicieron anoche tus 'vecinitos' en la urbanización. Flipo. Va a ser cierto eso de que en tiempos de pandemia, y necesidad (en este caso, de no aburrirse sin cole) se agudiza el ingenio. No sé si se percibe lo grande que es, pero ahí dentro cabe una familia entera. Viva esta nuestra comunidad". Fue el 4 de octubre cuando María Castro y José Manuel Villalba salían del hospital tras haber dado la bienvenida a su segunda hija, Olivia. Y es que, ambos tienen la familia que siempre han soñado y lo cierto es que ahora están más preocupados que nunca no solo por la salud de sus dos hijas, sino por la propia.

La actriz quiso anunciar a través de su Instagram el nacimiento de su bebé. Lo hacía sobre las diez de la noche grabando un breve vídeo desde la cama del hospital en el que se ha querido dirigir a sus seguidores en redes: "Hola a todos, a ver, como sé que estáis pendientes, me mandáis energía muy bonita, que sepáis que todo nos ha salido muy bien, estamos el papá y yo súper contentos porque la bebé está súper sana y súper feliz, ahora a recuperarse".

Así anunció el embarazo

José Manuel Villalba, María Castro y su hija Maia.

Aprovechando el Día de la Madre del pasado mayo de 2020, María Castro quiso compartir una noticia de lo más especial con sus seguidores. La actriz anunciaba que volvía a estar embarazada y ya no lo podía mantener más en secreto. Con una foto de lo más tierna en la que ya presume de barriga, al lado de su marido y su hija Maia, explicó que estaban muy contentos y que se encontraba ya de cinco meses, al mismo tiempo que desvelaba que lo que estaba esperando era otra niña. "Pues sí, hoy es nuestro día, MAMIS. Y no se nos ocurría una oportunidad mejor que ésta, para compartiros la FELIZ noticia: en unos meses seremos CUATRO", ha comenzado desvelando la actriz, para apostillar lo que sigue: "Otra niña vendrá a llenar nuestros corazones con más amor, cuando ya parecía imposible que nos entrase una gotita extra", escribía en su perfil de Instagram.

Coincidiendo con ese día tan marcado en el calendario para las madres, María también aprovechó la publicación para mandar un mensaje a la suya y futura abuela: "Mamá, perdóname que hoy te robe tu espacio en mi Instagram para contar esta gran noticia... Como ya sabes, NUNCA podría haber soñado con un referente y una MADRE mejor. Te adoro".

