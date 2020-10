María Castro: "En el coche me reconocen, ser pelirroja no deja escapatoria"

María Castro (38 años) acaba de dar a luz a su segunda hija. Por este motivo, desde JALEOS hemos querido aprovechar la llegada de un nuevo miembro a la familia para charlar con ella y conocer cómo está, si la pequeña deja descansar a la familia y conocer, de paso, qué proyectos tiene para los próximos meses…

Además, como María es embajadora de Seat, también hemos querido saber cómo es esta actriz como conductora y cómo son los viajes en familia con su marido, las dos pequeñas (Olivia y Maia) y su perro Momo.

¿Cómo estás? Han pasado ya unos días del parto y ya está con vosotros Olivia… ¿Cómo va todo? ¿Qué tal os apañáis? ¿Os deja dormir y descansar?

Pues mira... nos apañamos la mar de bien, la verdad. Ella es muy tranquila, ¡De momento! Come y duerme y así le sigue dejando su sitio a la hermana mayor. Y mi recuperación post cesárea va viento en popa, así que ¡no hay queja!

Eres embajadora de Seat desde hace ya varios años… Cuéntanos un poco… ¿Cómo empezó la relación con la marca?

Sí... ¡Soy la más veterana! Y feliz de formar parte de esta gran familia... que me hizo sentir como en casa, desde el minuto uno.

La actriz gallega conduce actualmente un Seat Tarraco.

¿Qué actividades/eventos has realizado con Seat que se te han quedado grabadas para siempre? ¿Algún día en especial?

Han sido muchas presentaciones y eventos y todas especiales. Pero ¡me encantó la visita a Martorell! Ver una fábrica tan grande con toda la gente, la logística y tecnología que conlleva, y ver en directo trabajar a los robots y a los vehículos autónomos que transportan piezas…

¡Es absolutamente impactante! También me encantó un curso de galletas y 'cupcakes' que hicimos con un trabajador de Seat. Tras un sorteo, el ganador, optaba a realizar un curso, dirigido por mí, de repostería... y ¡lo pasamos increíble!

¿Qué modelo de la marca conduces ahora? ¿Estás con el Tarraco? ¿Qué es lo que más te gusta de este coche? ¿Has podido hacer alguna ruta 4x4?

Sí, ahora conduzco el Seat Tarraco... Yo estoy encantada y mi marido siente que se ha vuelto a enamorar. Además de precioso y cómodo, es súper seguro, muy espacioso y dinámico para conducir... y con las dos niñas y el perro, ahora tener espacio es un regalo.

La actriz María Castro y su marido Jose Manuel Villalba, durante la presentación ante los medios de su hija Olivia. GTres.

El Tarraco es un SUV… ¿Te gustan estos tipos de coches que vas más alto o quizás es demasiado grande y prefieres uno más pequeño del tipo Ateca o incluso el nuevo León o Ibiza?

Me gustan los SUV. El hecho de ir más alta en carretera, me da más seguridad y control de la pista.

Nos imaginamos que, ahora además, que sois uno más en la familia… este coche que es bastante grande os vendrá muy bien… ¿Verdad?

¡Pues sí! Uno no sabe con cuántos trastos puede llegar a viajar, hasta que se convierte en Padre/madre…

María Castro, posando jovial y divertida.

Además, también hemos visto en las redes que vais con el perro también en el coche…

Te puedes imaginar... teniendo en cuenta que no es un perrito sino es un perrazo de 35 kilos.

¿Soléis viajar mucho en familia? ¿Habéis aprovechado mucho el coche este verano?

Hemos hecho dos viajes muy largos... a Galicia y Valencia. Luego no nos hemos movido mucho, dentro de nuestras provincias, por el tema del Covid.

¿Tienes intención de pasarte al coche eléctrico?

No lo descarto... todo lo que ayude a bajar la contaminación, me parece necesario.

¿Te apetece probar esta tecnología? ¿Tendrías dónde poner un enchufe en casa para poder cargarlo?

No tengo... pero varios vecinos ya han instalado el sistema en su plaza.... así que no habría problema.

María Castro y José Manuel Villalba, en el día de su boda, junto a un Seat 1400 B.

Seat ahora cuenta con el León híbrido enchufable, que además, es un coche que sortea EL ESPAÑOL… ¿Es un buen modelo para pasarte a la electrificación?

Sí, el León e-Hybrid es precioso y súper potente... Pero yo tendría que optar por la versión Sportourer, por el tema del espacio, es el más adecuado para mí. Es como disponer de 2 coches en 1, lo mejor de la gasolina unido a lo mejor de un eléctrico.

¿Cómo eres al volante?

Prudente. Siempre lo he sido... pero con familia dentro, aún más.

¿Conduces tú más o prefieres ir de copiloto?

Nos vamos alternando, para cuidar de las niñas, el cansancio…

¿Qué viajes de tu infancia recuerdas con más cariño?

Los viajes a Lugo... a ver a la familia... cantando de principio a fin con mis hermanos.

¿Qué eres más de los de viajar en carreteras secundarias o prefieres autopista?

Autopista. Tiempo es dinero....

María Castro en un evento promocional del Seat Tarraco.

¿Has tenido alguna vez un incidente cómo fue?

¡Afortunadamente no! Y que siga así, por favor.

¿Dónde te gustaría viajar en coche?

A cualquier sitio... siempre que la compañía sea la perfecta.

¿Te reconocen dentro del coche?

Sííí... el ser pelirroja no deja mucha escapatoria.

¿Cómo llevas los atascos?

Bien... Como el Seat Tarraco es un coche muy conectado pongo mi música, y alguna que otra llamada telefónica… así se pasan antes.

¿Y qué tal con las multas? ¿Te han puesto muchas? ¿Alguna vez te han quitado alguna?

Multas no suelo tener... alguna vez me las he visto con un radar... pero de esos que no te esperas, y siempre superando la velocidad en unos 5 km por hora por encima de la señalada.

¿Y los puntos? ¿Tienes todos?

Sí, sí… ¡Intactos!

¿Cómo estás viviendo esta nueva etapa que tenemos todos con el coronavirus?

Pues con paciencia y tratando de ser positiva. No queda otra que hacerse a la idea, de que de momento está pandemia convive con nosotros. Así que prudencia, protección... y sacando de todo este parón, más tiempo para los míos.

¿Llevaste muy mal el confinamiento?

No, no... De hecho lo llevamos bien. La niña estaba muy volcada con nosotros... y feliz. Eso hizo que los días se pasasen más rápidos... y que cada jornada fuese una juerga en casa.

¿Qué es lo peor que llevas de la pandemia? ¿El no poder juntarte con la familia? ¿Los abrazos y besos a los seres queridos?

En este momento, el no poder ver a mi familia. Olivia acaba de nacer y está deseando recibir “colitos” y besos de los primos y tíos.

María Castro ya prepara nuevos desafíos tanto en televisión como en el teatro.

Al mundo del cine y de la cultura en general… el coronavirus ha afectado mucho… ¿Qué consejos/soluciones darías para intentar recuperar cierta normalidad en el sector?

Es muy muy complicado... pero con más control y medidas de seguridad y prevención, se podía haber reactivado el teatro y eventos muchos antes... claro que tendría q ser con ayudas, porque si no los productores se van directos a la ruina.

¿En qué proyectos profesionales estás trabajando?

Ahora mismo desarrollando un programa muy 'chuli' para televisión española... En nada contaré más...Y en enero arranco teatro nuevamente... así que de momento, y con la que está cayendo, no hay queja.

¿Te podremos ver próximamente en alguna película o serie?

Puede... allá por marzo... pero no puedo adelantar mucho más.

¿Qué le dirías a los productores o directores de cine para que te escogieran para su próxima película o serie?

Que soy muy riquiña y no doy problemas (risas).

Si pudieras elegir… ¿en qué proyecto te gustaría trabajar?

Algo musical... que implique cantar y bailar... ¡un completo vaya!

¿Con qué actores te gustaría rodar?

Con todos los buenos, que son muchos. Por ejemplo, se me ocurre de golpe: Tosar, Blanca Portillo... pero vamos, hay miles muy buenos... incluso desconocidos, que esperan aún su oportunidad.

¿Y algún papel que te gustaría especialmente interpretar?

La protagonista de 'Moulin Rouge', sería un puntazo…

