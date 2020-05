Gianluca Vacchi anuncia que va a ser padre de su primer hijo a los 52 años

El excéntrico italiano Gianluca Vacchi (52 años) ha anunciado, emocionado y al borde de las lágrimas, a través de sus redes sociales, que se va a convertir en padre de su primer hijo junto a su novia, la modelo venezolana Sharon Fonseca (25). En un pequeño clip de Instagram y ante sus más de 15,2 millones de seguidores, el DJ de Bologna aprovechó que era el Día de la Madre en Italia -su país natal- y Estados Unidos -el país donde reside- para compartir con el mundo esta feliz noticia.

En sus propias palabras: "Hoy es el Día de la Madre y, por supuesto, mi primer pensamiento de esta mañana ha sido para mi madre. Pero también tengo que decir que cuando alguna vez en mi vida he pensado en una madre potencial para mis hijos... esa mujer tenía las características de Sharon. Estoy muy feliz de anunciaros y de compartir con vosotros que Sharon y yo estamos esperando nuestro primer hijo. Ella será la madre que siempre he soñado para mi hijo".

A continuación era su pareja quien tomaba la palabra y comentaba lo siguiente en español, su lengua madre: "Queríamos mandarles todas las bendiciones a las mamis, a mi mami, y a mi suegra, y bueno... Gracias, mi amor, por darme el regalo más hermoso".

Dos años de relación han sido suficientes para que Gianluca y Sharon hayan decidido formar juntos una familia con un primer hijo para ambos que llegará en los próximos meses. La diferencia de edad no ha sido un problema para ellos -se conocieron cuando ella tenía 23 años y él, 50-. Los deseos de Vacchi de ser padre lo antes posible eran públicos y notorios, pues así lo confesó él mismo en la revista italiana Diva e Donna el año pasado: "Estoy seguro de que un día llegará, me veo como padre. No podemos dejar que se pierda tanto patrimonio… genético", añadió, en tono de chanza.

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca se conocieron en Miami, ciudad que él tiene como residencia habitual y donde ella regenta un pequeño negocio de joyas. Además, es modelo, influencer y una auténtica it-girl en las redes sociales. La también empresaria se confiesa una amante de los animales y así lo demuestra en la poderosa herramienta que es su cuenta de Instagram. Ahí la siguen nada menos que 1,1 millones de seguidores, expectantes y alertas de todos sus pasos y movimientos.

Fue precisamente en la red social de las fotos instantáneas donde el italiano se hizo famoso por sus extravagantes bailes, siempre rodeado de mujeres espectaculares y escenarios de lujo, incluyendo villas en Ibiza con piscina infinitas, bebida y mucha música. La constante exhibición de lujo, su singular estética, con el pelo blanco y un sinfín de tatuajes por todo su cuerpo y la ostentación sin medida posicionaron a Vacchi como el personaje del momento hace algo más de tres años.

Él se encargó de decir en todas sus entrevistas que no existía un Gianluca Vacchi delante y detrás de las cámaras de las redes sociales sino que en realidad él era y vivía así de siempre. "No existe un Gialuca Vacchi para las redes sociales. Ya vivía así antes de que las redes existieran. Funciono porque mi vida virtual y mi vida real coinciden y quien me sigue aprecia la ironía y el valor de no temer a las críticas. La vida es una y no tengo miedo de mostrar que la disfruto", apuntó.

