Liam Hemsworth tiene nueva novia: es australiana, modelo y tiene 22 años

Parece que la historia de Miley Cyrus (26 años) y Liam Hemsworth (29) no tiene final. La verdad es que no hay semana en la que no se haya hablado de ellos. Desde su ruptura, ha sido Miley la que se ha mantenido al pie del cañón, disfrutando del verano con la modelo Kaitlynn Carter (31) y del otoño con el cantante Cody Simpson (22). Por su parte, poco se ha sabio de Liam. El actor se ha mantenido lejos de las cámaras mientras recomponía su corazón, pasando un tiempo en compañía de su hermano, Chris, y su cuñada, Elsa Pataky.

Pero, mientras que todos pensaban que Liam estaba curándose las heridas de su ruptura con Miley, la realidad es que el actor estaba empezando una nueva relación, para sorpresa de todos, tal y como se ha encargado de comunicar el portal estadounidense TMZ. Hemsworth ha sido 'pillado' caminando por las calles de Nueva York de la mano con la actriz australiana Maddison Brown (22).

La nueva pareja disfrutó de una comida en Sant Ambroeus y después paseó por la ciudad, utilizando el metro como forma de transporte. Con gafas de sol para intentar pasar desapercibidos, Liam y Maddison han conseguido todo lo contrario a lo que se proponían y han revolucionado Internet. "Ya era hora", han opinado muchos de los fans del actor en Twitter, señalando como a Miley no le ha importado lo que opinen sobre ella y ha enseñado públicamente su relación tanto con Cody como con Kaitlynn.

Ruptura con Miley Cyrus

El pasado mes de agosto el representante de Miley Cyrus emitió un comunicado anunciando que la artista se divorciaba de Liam Hemsworth (29). El documento pilló por sorpresa a los fans de la pareja y al actor australiano, que conoció de esta forma que su relación había terminado.

Fuentes cercanas al intérprete aseguran a Page Six que se enteró de la separación tras leer la misiva en las redes sociales, mientras él seguía tratando de solucionar los problemas del matrimonio. Además, horas después de la publicación aparecieron unas imágenes de Miley besando a Kaitlynn Carter con la que ha estado saliendo durante dos meses.

Liam Hemsworth y Miley Cyrus en una de sus últimas imágenes juntos como marido y mujer. Gtres

